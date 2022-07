Laszlo Kovacs y Mili Asalde: así fue la boda de la pareja, donde la novia se lució en pantalón y no con el tradicional vestido

Laszlo Kovacs y su matrimonio con Mili Asalde. (Foto: Instagram)

En una íntima ceremonia, el actor Laszlo Kovacs y su novia Mili Asalde contrajeron matrimonio. El evento se llevó a cabo en un lujoso hotel de San Isidro y hubieron pocos invitados, esto debido a que la pareja deseaba que se haga en total privacidad; sin embargo, Magdyel Ugaz, que era una de las invitadas, no pudo evitar grabar la ceremonia.

Como se recuerda, el popular ‘Tito’ de Al Fondo Hay Sitio solo invitó a dos de sus compañeros a su boda, los elegidos fueron su expareja la ‘Teresita’ y el actor Gustavo Bueno, ambos llegaron para estar al lado de su compañero en el día más importante de su vida.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, Magdyel Ugaz no pudo evitar grabar varios fragmentos del matrimonio, especialmente cuando los novios se encontraban en el centro del escenario bailando el típico vals.

En ese momento, la actriz no pudo evitar mencionar que veía a Laszlo Kovacs bastante enamorado de su pareja, por lo que le pareció bastante tierna la escena. “ Mírenlo a Laszlo Kovacs todo enamorado, está templado ”, se le escucha decir.

De otro lado, algo que llamó la atención fue el outfit que utilizó la novia en ese momento, pues ella a diferencia de otras novias, decidió omitir el tradicional vestido e innovó al ponerse un pantalón.

Mili Asalde habría tomado dicha decisión para sentirse más cómoda durante la ceremonia y al momento de salir a bailar junto a su pareja. Además, muchos resaltaron que la prenda le quedaba muy bien, y es que se notaba toda la elegancia.

Sin embargo, ese no fue el único video que publicó la popular ‘Teresita’, ella también se grabó mientras bailaba al lado de los novios. Cabe precisar que ellos se lucían bastante contentos y enamorados en el día de su boda.

Mili Asalde decidió llevar un pantalón para sentirse más cómoda en el día de su boda. Laszlo Kovacs se mostró bastante romántico con su ahora esposa.

¿CÓMO SE CONOCIERON LASZLO KOVACS Y MILI ASALDE?

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se conocieron en el 2009, cuando el actor nacional formaba parte de las giras de Al Fondo Hay Sitio, que en ese entonces había estrenado su primera temporada. Después de presentarse en Chiclayo, decidió divertirse con Erick Elera (Joel Gonzalez) en una discoteca de la localidad. Allí fue donde se vieron por primera vez.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pase divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije ‘bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito”, comentó Milagros para el programa En Boca de Todos.

