Magdyel Ugaz orgullosa de su papel en Encintados: “Es un honor contar la historia de dos chicas que están enamoradas” | ENTREVISTA

Magdyel Ugaz se ha convertido en una de las actrices más reconocidas a nivel nacional. A sus 37 años ha realizado múltiples teleseries, películas y obras de teatro que han ayudado a desarrollar su capacidad en la actuación. En el 2009, le llegó la oportunidad de darle vida a Teresa Collazos en la serie televisiva Al fondo hay sitio, papel que se ganó el corazón de todos los peruanos, y del que aprendió mucho.

Está vez regresa con Encintados, una película que se encuentra a puertas de estrenarse y donde encarna a Sofía, una mujer homosexual que quiere convertirse en madre junto a su pareja Martina, pero que encuentran dificultades en el camino.

Infobae conversó con la actriz para conocer el impacto que ocasionó en su vida el interpretar a una joven que desea tener una familia homoparental. Además, nos contó más detalles del regreso a la pantalla de Al Fondo Hay Sitio con su novena temporada y su faceta como productora.

¿Cuál fue tu reacción al saber que tu personaje en la película era una mujer lesbiana?

Que era un reto. Yo comentaba que para mí, los personajes son unos maestros que llegan en momentos especiales en mi vida. Siento que llegan a hacerme mirar cosas que no he visto a profundidad. Y ahora ver a una comunidad que pide ser escuchaba y poder representar a una mujer lesbiana que quiere salir adelante, a pesar de los obstáculos, pienso que es una mujer que no se rinde y la admiré mucho durante el proceso.

¿Cómo tomaste las críticas de la comunidad LGTBI+?

Yo las entendí porque, hoy más que nunca, pienso que es toda una población que no ha sido escuchada, está cansada y que si van a contar sus historias, hay que contarlas completas. El espíritu de la película para nada es parodiar o tomar en broma las historias de amor de dos mujeres. Es todo lo contrario, de hecho, es visibilizar diversas formas de familia.

¿Qué le dirías a las personas que se sintieron ofendidas tras ver el tráiler de Encintados?

El espíritu de la película es hablar del tema e incitar a estas conversaciones, normalizar las familias homoparentales porque son importantísimas y tendrían que tener las mismas familias heterosexuales.

¿Volverías a interpretar a un personaje homosexual?

¡¿Por qué no?! Yo creo que todos tenemos historias que contar y yo aprendo mucho a través de los personajes. Es un honor para mí contar la historia de dos chicas que están enamoradas hoy en estos tiempos y hacer una película así acercándonos desde la comedia.

¿Qué es lo que más te gustó de ser ‘Sofía’?

Muchísimas cosas. A mí me encanta todo lo que me incomode, que me ponga retos, lo no esperado y de lo que no se habla. Algo que amo de esta carrera es que nos despierta la sensación de mirar, de ponernos en el zapato del otro. Me encantó por el guion, el elenco, la historia y me enamoré del personaje.

Lo que me gusta es que ella no le importa el qué dirán de la gente, cosa que a mí me ha pasado mucho lo contrario, a veces me he dejado de lado por el qué dirán. Es una mujer que vive su homosexualidad y lesbianismo con orgullo.

AL FONDO HAY SITIO

¿Qué expectativas tienes con la novena temporada?

Cada vez que he tenido expectativas, aunque es inestable, trato de no incorporarla porque siento que la expectativa le quita esta magia de lo inesperado. Estamos poniendo mucho corazón, yo estoy grabando todo el día y nos hemos reído a carcajadas. ¡Dios mío! Qué bendición poder tener un trabajo que ame y disfrute.

¿Cómo crees que tome el público este regreso?

Hay muchas cosas que no son mi responsabilidad. Eso está fuera de mi alcance, pero es un producto con mucho amor, todas las áreas (de producción) están muy comprometidas y vamos a darle todo. Lo que pase con el público ya lo veremos cuando este al aire.

¿Qué consejo le darías a los nuevos ingresos como María Grazia Gamarra, Karime Scander, Franco Pennano y Jorge Guerra?

Son chicos muy talentosos. María Grazia ya tiene mucha experiencia y que se incorpore al elenco, su personaje va a estar muy bueno. Los jóvenes talentos han entrado increíble, hemos estado en Punta Sal, son chicos con muchas ganas, que se han estado preparando y esperando esta oportunidad para mostrarse. Me emociona verlos.

El rostro más nuevo es el de Jorge Guerra como el nuevo ‘Jaimito’, ¿crees que va a marcar mucho su personaje?

Jorge Guerra tiene mi admiración, es un chico que lee mucho y conversamos un montón. Tiene unas ganas de ir aprendiendo en la actuación que me conmueve. Lo que está haciendo es hermoso y va a sorprender con su personaje. Es muy loco estar ‘Los Gonzáles’ todos juntos.

Yo siento que algo bonito que trae la serie es la idea de no hacer lo mismo, sino que vengamos con una nueva propuesta con el espíritu y la esencia de la serie.

¿Cómo te sientes al volver a interpretar a ‘Teresita’?

Hermoso, mágico y loquísimo. Yo tenía guardado una cola de la Tere y la usé en la promoción, ahora ya la Tere tiene como tres colas y sus clásicos rulos. Sus ropas están más recargadas y siento que hay una evolución. Yo no me había dado cuenta que sus trajes marcaron estilo en un momento y fue increíble volver a ponerme las mallas, sus peinados, hablar y bailar. Ella es como un huracán, una mujer que se quiere y reconoce como un ser humano valioso.

Fue un personaje que marcó...

La Teresita fue todo y volver a hacerlo fue una pregunta que me hice y me tomé el tiempo para pensarlo. Gracias a Dios y a la vida he tenido tantos proyectos que dije ‘¿por qué no te das la oportunidad con este personaje que te abrió tantas puertas y se ganó el cariño del público?’. Me di la oportunidad y seguí mi instinto.

¿Sientes presión o responsabilidad de que tu personaje ayude a tener el mismo éxito que obtuvo la teleserie en su momento?

Presión, no. Sé que a veces me pongo en lugares que no debería ponerme, el de siempre sentir que tengo que ser la mejor, pero como tenga que ser será. No le quiero poner ningún nombre porque siento que terminó limitando lo que va a suceder. Esperamos que todo sea increíble y desde nuestro lugar estamos haciendo que así sea.

Fue una locura cuando nos lo propusieron (volver a Al Fondo Hay Sitio). Yo creo que junto con algunos actores nos hemos tomado nuestro tiempo para poder decir sí a este proyecto porque era una decisión difícil.

¿Has pensado en volver a la producción cinematográfica?

Tenemos una propuesta que no puedo adelantar, pero estamos trabajando algo lindo ahí con Gianella Neyra. La prioridad para mi es Encintados, que la gente vaya al cine y Al Fondo Hay Sitio. De ahí pondré mi energía en este proyecto. A mi me ha maravillado estar del otro lado, de la creación de una historia. Fue una responsabilidad importante.

¿Actuar o producir?

Primero actuar de todas maneras. Producir es algo que me parece importante en estos tiempos para las actrices porque nos dan como una parte activa de la historia. Creo que para poder contar hay que estar involucrados y eso me ha hecho mirar mucho el ser co-productora.

¿Qué es lo mejor que te llevas de esa experiencia?

Es importante para poder lograr algo, el trabajo en equipo. Siento que el contar una historia, tenemos que ser un gran equipo. Yo me llevo el trabajar en grupo, el escuchar y saber que en las diferencias podemos llegar a acuerdos. Y pedir ayuda.

¿Has pensado en la maternidad estos últimos meses?

Yo trato de vivir el día a día. Siempre he vivido corriendo y estoy cansada. Quiero tomarme mi tiempo, disfrutar en las cosas que me están pasando y confiar que las cosas suceden en el momento indicado. Eso es un poco mi forma de vivir. Si la maternidad llega, llegará y si no, está bien. Estoy viendo que me propone la vida.

Quiero darme tiempo para mí, mimarme, viajar, conocer y tantas cosas que siento que esperaban un poco. No me quiero poner más responsabilidades, me da flojera.

