Andrés Hurtado interrumpe su programa en vivo y pide que lo maquillen: “Disculpen, yo soy perfecto”

Andrés Hurtado pide que lo maquillen en vivo.

Andrés Hurtado se ha caracterizado por ser una persona muy pulcra de su vestuario y su maquillaje, por ello es que no tiene problema en hacer público cualquier detalle con el que no esté de acuerdo, como su sucedió esta vez en medio de su programa en vivo y que no dudó en interrumpirlo por una inconformidad en su maquillaje.

El conductor de televisión se encontraba en su programa en vivo el último sábado 23 de julio. En medio de un bloque de llamadas del público, tonó algo raro con su rostro mientras se veía a través de una de las pantallas, por lo que de inmediato pidió tomarse un momento para él.

Mientras que la cámara le hacía un plano cerrado para continuar con el concurso, el popular Chibolín no dudó en pedir un alto y llamar a su maquillador para que le haga un retoque. De inmediato, pidió que interrumpan el set e ingrese el encargado a poner todo en orden y así no aparecer inconforme ante cámaras.

“Para un ratito. He visto que estoy brillando, estoy brillando creo. Pásame unos polvitos para seguir, así en vivo nomás pásame. La gente no me puede ver así. Disculpe país entero. Tengo un brillo en el rostro. Disculpen por favor, saben que yo soy perfecto”, comentó al inicio.

Andrés Hurtado interrumpe su programa y pide que le retoquen el maquillaje. (Video: Panamericana)

De inmediato, su asistente ingresó para hacerle los retoques que pedía ante la sorpresa de todo el público televidente. Incluso, bromeaba con el tipo de maquillaje que le ponía. Tras ello, de inmediato pidió continuar con el programa, tratando de hacer como si nada hubiera pasado. “Ahora pueden retomar el programa ya. Volvemos. Continuamos. Hola, cómo está el Perú entero”, dijo entre risas.

Cabe precisar que, Andrés Hurtado siempre se ha caracterizado por mencionar las marcas de renombre que usa. Tales son para su ropa, calzado, accesorios e incluso en el maquillaje. En más de una oportunidad se ha jactado de ser una persona con gran estilo.

¿POR QUÉ NO INVITÓ A YAHAIRA PLASENCIA?

Durante la emisión de su mismo programa el sábado 23 de julio, el conductor de televisión sorprendió al revelar cuál sería el motivo por el que hasta el momento no ha invitado a Yahaira Plasencia a su programa.

En sus declaraciones, señaló que había decidido no invitar a la popular ‘Reina del Totó’ a su set por un pedido de Paula Arias, la líder de Son Tentación. Como se recuerda, Yahaira fue parte de esta agrupación antes de decidir ser solista.

“Entre las chicas también hay celos, porque crees que Yahaira (Plasencia) nunca ha pisado este set porque Paula de Son Tentación me dice ‘ella que no vaya nunca´”, manifestó en su programa.

Sin embargo, todo parece indicar que se trataría de una broma para amenizar el momento. Pese a ello, estas palabras generaron gran polémica y llamaron poderosamente la atención de varios de los invitados de esa noche.

Fuertes revelaciones. Andrés Hurtado confesó que Yahaira Plasencia nunca fue invitada a su programa porque Paula Arias se lo pidió.

