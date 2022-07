Congresista Edward Málaga anuncia que buscará los votos para vacar a Pedro Castillo

La palabra vacancia vuelve a sonar con fuerza desde el Congreso de la república, especialmente tras la salida del ministro del Interior Mariano González. Luego de que este cuestionara la labor del presidente Pedro Castillo, diversos parlamentarios se han mostrado a favor de iniciar un nuevo proceso de destitución entre los que se encuentra Edward Málaga, congresista no agrupado representante del Partido Morado.

Málaga señaló que la nueva moción “debe ser sólida política y comunicacionalmente” y debe procurar no responder a “protagonismos individuales”. “Hoy somos varios quienes la promoveremos y buscaremos los votos”, dijo el parlamentario que votó a favor de la segunda moción de vacancia debatida a finales de marzo de este año. En aquella oportunidad, sus colegas Flor Pablo y Susel Paredes votaron en contra.

“Toda salida a la crisis, incluido adelanto de elecciones generales, pasa por la remoción del presidente Castillo”, escribió Málaga desde sus redes sociales. Hasta el momento se trata del único representante del Partido Morado quien ha mencionado la vacancia como salida a la crisis política. Por su parte, Flor Pablo ha señalado que lo ocurrido amerita que “el Congreso active mecanismos de transición democrática”.

Flor Pablo votó en contra de la segunda moción de vacancia.

En el intento por corroborar si la congresista morada se refería directamente a la vacancia, Infobae se comunicó con su despacho. Desde ahí señalaron que “serán importantes las declaraciones del exministro del Interior (Mariano González) ante la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía”. Además, se está a la espera de ver la actitud del gobierno frente al equipo conformado para la captura de prófugos.

Este medio insistió en consultar si Flor Pablo respaldaría la tercera moción de vacancia. “Está en evaluación en relación a la información que se espera corroborar, hay distintos mecanismo en la Constitución, uno de ellos es la vacancia”, señalaron desde el grupo de trabajo liderado por la parlamentaria Morada.

VACANCIA EN MARCHA

El congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez anunció este miércoles que presentará una nueva moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo tras el retiro abrupto de Mariano González del ministerio del Interior, el cual venía realizando acciones para poder capturar al ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; y el sobrino del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo.

El parlamentario publicó un tuit en el que consultó a congresistas de centro y de izquierda si votarían a favor de la vacancia:

“El congreso no es una persona. Somos 130 congresistas, cada cual con sus propios intereses. Comencemos a individualizar. Sra Flor Pablo, votará por la vacancia? Srta Sigrid Bazán, votará por la vacancia? Sr. Jeri., etc. Uno por uno. Por mi estoy promoviendo una moción de vacancia”, expresó.

| Foto: Agencia Andina

Luego, señaló a un medio que su decisión es parte de un deseo ciudadano y dijo que se reunirá con otros congresistas de diferentes bancadas para emitir un anuncio en conjunto.

“Aquí no hay odio, ni oposición ideológica ni racismo (...) Esta es simplemente una reacción ciudadana ante una situación que es tan gigantesca como la Torre Eiffel. Hay tanta evidencia de que el presidente está involucrado, además está haciendo uso y abuso de su poder para que la justicia siga su curso”, dijo a Canal N.

Gladys Echaíz, nueva integrante de Renovación Popular, dijo estar a favor de la moción de vacancia que se presentará, así como el vocero de su grupo de trabajo, Jorge Montoya. Además, la bancada de Somos Perú anunció que solicitarán convocar a sesión extraordinaria en el Congreso para debatir la vacancia presidencial. Así lo indicó su vocero, Wilmar Elera.

VIDEO RELACIONADO

Edward Málaga asegura que hay 10 o 15 congresistas de “centro” que alistan otra vacancia contra Pedro Castillo

SEGUIR LEYENDO