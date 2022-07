Eduardo Salhuana: “Debemos evaluar con total objetividad en qué hemos fallado como Congreso” | ENTREVISTA

Eduardo Salhuana, congresista de la república de la bancada de Alianza para el Progreso.

Esta semana, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) tuvo un sismo político en la interna tras conocerse las renuncias de los congresistas Gladys Echaiz y Héctor Acuña. Ambos se habrían alejado de la agrupación de César Acuña porque no fueron considerados dentro de la baraja de opciones para liderar la próxima Mesa Directiva del Parlamento que le corresponde este año tras un acuerdo con Acción Popular.

Infobae entrevistó a Eduardo Salhuana, congresista y vocero de APP, quien habla sobre este tema ya que también es uno de los voceados junto a la actual vicepresidenta Lady Camones. Además, realiza un balance de lo que ha sido este primer año del Legislativo que, actualmente, registra más del 80% de desaprobación ciudadana y de lo que ha sido el gobierno del presidente Pedro Castillo.

El viernes se conoció de las renuncias de sus colegas Gladys Echaiz y Héctor Acuña. ¿Cómo se ha tomado el tema en la bancada?

Bueno, deploramos la salida de cualquier persona de un grupo de trabajo que, en este caso, es congresal. Siempre es lamentable porque implica pues romper la unidad de once o doce personas en un trabajo, pero la política es así. Cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones personales. En el caso de Gladys (Echaiz), ya habían rumores que hacían prever que iba renunciar. En el caso de Héctor (Acuña), sí ha sido una completa sorpresa.

Se dice que ambas salidas se debieron a que no fueron considerados dentro de la baraja de candidatos de APP para liderar la Mesa Directiva.

Mira, en cuanto al tema de la mesa, aún no se ha decidido. El partido no ha definido quién va representarnos. Así que todas son especulaciones. La decisión recién se va tomar esta semana.

Claro, pero los congresistas Echaiz y Acuña habían mostrado en diferentes entrevistas que estaban interesados presidirla.

Bueno, evidentemente, tenían la voluntad de representar. Pero, como te digo, esa es una decisión más personal que colectiva y política del partido y la bancada.

Entre los candidatos voceados en APP están la primera vicepresidenta Lady Camones y usted. ¿Tiene interés en ser el próximo presidente del Congreso?

Siempre es un honor que dentro de tu grupo político te consideren como una alternativa para un cargo de tanta transcendencia como lo es la presidencia del Congreso. Pero, como te digo, nosotros somos respetuosos de las instancias partidarias donde se tomará la decisión. Quien salga elegido debe tener el respaldo de todos nosotros.

Hay voces en la oposición que lo relacionan como alguien cercano al gobierno. ¿Qué responde a esta percepción?

Es una percepción totalmente equivocada. Nosotros no tenemos ningún vinculo con el gobierno, no tenemos ningún militante de APP de ministro u ocupando algún alto cargo. Siempre se pretende establecer un vinculo porque APP votó en contra de las vacancias presidenciales. A los meses de haberlas presentado, la mayoría de los sectores políticos coinciden en que las mociones fueron un error político. Se presentaron de manera apresurada, sin fundamento técnico, jurídico y valido. Lo único que hicieron fue manosear un mecanismo que se debe utilizar de manera extraordinaria y, obviamente, con buenos argumentos constitucionales, sino; caso contrario, iba suceder lo que pasó con esas dos vacancias. La bancada fue autónoma y tomó una postura desde el punto de vista partidario.

Gladys Echaiz y Héctor Acuña renunciaron a APP. FOTO: Agencia Andina.

Un colega suyo, Alejandro Soto, dijo que no lo considera como candidato de la bancada ni del partido.

En realidad, no hay un candidato. Respecto a las expresiones de Alejandro (Soto), tiene razón porque ni yo ni otro aún es candidato de APP. No le escuchado alguna otra declaración en ese sentido.

¿Cuándo se van a reunir para elegir a la carta de APP?

Nos vamos a convocar este lunes para definir la fecha. En la elección participarán el Comité Ejecutivo Nacional, la bancada parlamentaria y, obviamente, el ingeniero César Acuña, quien es el líder del partido.

Más allá de usted, grupos como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular cuestionan que APP sea el que lidere este segundo año el Parlamento. Ponen en tela de juicio que tengan independencia frente el gobierno. Citan la posición que tuvieron respecto a la tesis del presidente Castillo.

La independencia está asegurada. Imagínate que si cada bancada parlamentaria va sujetar sus decisiones frente a determinadas votaciones. Obviamente, va ser muy difícil ponernos de acuerdo o las posiciones cambiarían de otra manera. Por ejemplo, en el tema de la Sunedu, han votado juntos Renovación Popular y Fuerza Popular con Perú Libre. Ahí no se puede decir que hay un pacto político, sino, en todo caso, que son meras coincidencias. Ahora, lo que ha tratado APP es actuar con serenidad y responsabilidad frente a la crisis política. Cuando hemos tenido que ejercer el control político, lo hemos hecho al censurar e interpelar. La única observación que nos hacen es que no les agrada nuestro no respaldo a la vacancia presidencial. Cómo se iba vacar a un presidente que solo tenía dos o tres meses en el gobierno por motivos ideológicos o políticos. Como tenemos autonomía en el partido, nosotros hemos tomado nuestra decisión.

Llegamos a este primer año con una fragmentación de bancadas. Hay más de diez. ¿Se debe recomponer la composición de los integrantes de la mesa? ¿Algunas bancadas deben salir para darle espacio a otras?

La Mesa Directiva, tal cual está conformada ahora, integra a bancadas parlamentarias que, de alguna manera, tienen cierta afinidad. Allí estamos los partidos que creemos en la democracia representativa, en el respeto a la Constitución política del Estado, en rechazar una Asamblea Constituyente, en una economía de mercado, en las libertades públicas, en la libertad de prensa. Entonces, son esos valores los que nos unen. Obviamente, con matices porque algunos están más a la derecha y otros al centro como nosotros. La Mesa Directiva es la expresión también de estos escenarios políticos. Para nosotros, nuestra prioridad es consolidar este espacio de centro derecha. Y, partir de allí, darle gobernabilidad y una agenda que priorice los problemas centrales del país. No tenemos problema en sentarnos a conversar con otros grupos si tienen los valores que te mencione.

Mesa directiva del Congreso 2021-2022| Foto: Congreso de la República

BALANCE

Según las últimas encuestas, el Parlamento tiene 80% de desaprobación. ¿Hay autocrítica por este resultado tan negativo en apenas un año?

Tenemos que ser muy autocríticos porque realmente es inédito el nivel de desprestigio en los primeros doce meses. Yo he estado en otros parlamentos y no vi un deterioro tan rápido como el de ahora. Es lamentable lo que está sucediendo. Debemos evaluar con total objetividad en qué hemos fallado como Congreso. Por ejemplo, las bancadas parlamentarias que a nosotros nos reclaman no haber sido consecuentes en contra del presidente Castillo, yo me pregunto: ¿No habrá sido esa terquedad o tozudez inicial de tirarse con todo contra el presidente en el segundo o tercer mes? Quizás ese sea uno de los factores del deterioro del Congreso.

Hay esta imagen de que se dedicaron más a buscar la salida del Presidente, pero se olvidaron de trabajar en una agenda legislativa en la que no predominen las leyes declarativas.

Exacto. El Presidente está haciendo una pésima gestión, pero nosotros no hemos contribuido a que mejore o, al menos, se encamine bien. Nos hemos dedicado en gran medida a buscar cómo sacarlo. Eso es lo que se percibe en un gran sector de la opinión pública. Obviamente, el Gobierno se ha encargado en sus Consejos de Ministros de señalarnos como un Congreso vacador, obstruccionista, que se pone piedras en el camino, que no dictamina sus proyectos de ley. Entonces, todo eso hace que se cree una mala imagen del Congreso, pese a que creo que hemos tenido proyectos importantes para el país.

¿Qué iniciativas destaca?

Por ejemplo, en el tema educativo. Se hizo justicia con el pago de la deuda general con los maestros. Segundo, el pago de la CTS. El maestro recibía el 20% de la remuneración de su sueldo cuando se jubilaba, lo cual era una retribución no equitativa. Ahora, van a recibir el 100% de su sueldo de manera progresiva. En el tema de salud, hemos aprobado iniciativas con los médicos y sus dobles horarios y el CAS Covid que se dio hace poco. El tema del pago para las facturas de las pymes que tenían que esperar dos a cuatro meses y con un alto costo de intereses. Ahora, se pagará en máximo 30 días. Así hay un conjunto de normas. La ley de presupuesto se ha sacado el año pasado cuando se dio prioridad a sectores como salud, educación y a los agricultores.

Sin embargo, cuando menciona el tema educativo, este Parlamento sacó leyes para debilitar a la Sunedu y, de paso, eliminó el termino del enfoque de genero del currículo escolar. ¿Usted considera que ha existido un retroceso?

Coincido contigo. Esos han sido los errores que hemos cometido. Mi bancada ha votado en contra de ese proyecto, pero lamentablemente ha existido coincidencias entre la derecha radical con la izquierda que es más castrista. Espero que las iniciativas de inconstitucionalidad que se presenten ante el Tribunal Constitucional procedan. Es un un claro atentado a la educación superior del país.

También se les cuestiona que hayan impulsado normas que, aparentemente, rompía el equilibrio de poderes como lo referido a la regulación de la cuestión de confianza.

Creo que es más ruido que nueces. En el tema de la cuestión de confianza, hay que recordar que es un mecanismo que se solicita de manera obligatoria tras la presentación de un gabinete de ministros, una figura jurídica que no había en la Constitución anterior. Los constitucionalistas más destacados reconocen que ha sido artificiosa. Cómo se va entregar la confianza a un gabinete que ni siquiera ha estado un día en el cargo. En realidad, es un tema que debe ser retirado de todas maneras. Ahora, los otros temas no se han modificado. La vacancia por incapacidad moral sigue ahí y el articulo 117 sobre las causales para acusar al presidente no se ha modificado. Lo que yo considero importante es el tema de la bicameralidad, aunque no se haya aprobado con los votos que se aspiraban.

En el referéndum de 2018, el 90% de peruanos votó por el no a la bicameralidad. ¿Qué le hace pensar que, ahora, cambiará esta tendencia?

Si la votación no ha dado para el otro mecanismo, hay que ir al referéndum y será el pueblo el que tome la decisión. Lógicamente, habrá que informar, discutir y explicar de que el sistema bicameral es mucho más favorable que el unicameral. Y, con toda la información, que el pueblo decida. Obviamente, el resultado debemos respetarlo.

| Foto: Congreso de la República

¿No cree que la propuesta llega en un momento en el que el Congreso, como decíamos, tiene más del 80% de desaprobación?

Efectivamente, hay un deterioro de la imagen del Congreso. A pesar de ello, creo que los líderes políticos tenemos la responsabilidad de proponerle al país un sistema legislativo mucho mejor que el unicameral. Todos tenemos información de las ventajas de la bicameralidad, sobre todo, a la calidad de las leyes. No se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de reflexión, sino de revisión. La cámara de senadores es de revisión de las leyes que pueden salir mejores y eso implica que no salgan normas sorpresa o exprés de la noche a la mañana. El pueblo será el que decidirá bien informado y hay que respetar el resultado. Ahora, hay otros grupos que rechazan la bicameralidad y dicen que mejor vayamos a una Asamblea Constituyente. Ellos no dicen qué quieren en la Constituyente. No nos dicen que desean cambiar el capitulo económico para que el Estado tenga un rol más activo en la economía y tengan a su cargo la planificación de las empresas públicas. Todo un esquema que no ha funcionado en ninguna parte del planeta.

Pero acá lo que se cuestiona es que se busque modificar de golpe cerca de 50 artículos de la Constitución. Incluso, se meta el tema de la reelección parlamentaria que también fue rechazada hace cuatro años.

Eso de los 50 artículos es relativo porque, básicamente, hay que cambiar el nombre del Congreso por el de Cámaras de Diputados y Senadores que están dentro de las funciones y competencias. Ahora, solo hay una cámara que pasará a ser dos. Pero, la esencia de las normas mismas serán seis u ocho que está referido al número de congresistas, las formas de representación, a las atribuciones concretas que tendrá cada cámara. En cuanto a la reelección, yo estoy de acuerdo. En todos los países exitosos hay reelección presidencial. Acá paramos cambiando, cada cinco años, congresistas que entran sin conocer el reglamento. Lamentablemente es así y la experiencia resulta importante. Es un tema muy discutible que no goza de la simpatía en la opinión pública. La reelección debería ser por un periodo más tal como se ha aprobado.

Hay una crítica también por los blindajes al excontralor Edgar Alarcón, al exfiscal Pedro Chávarry y, recientemente, a Manuel Merino.

Lo de Merino fue una decisión que tomamos en la bancada. Una posibilidad de investigación por actos de esa naturaleza sería abrir una caja de pandora. Significaría que también se denuncie al presidente Sagasti por los muertos de La Libertad y Piura, a Castillo por los peruanos que han perdido la vida en este periodo. Es un tema bastante discutible y preferimos como bancada no votar a favor de la acusación constitucional.

Pero usted no cree que el informe del congresista Alejandro Cavero no resultó demasiado parcializado. Decir que la Policía no utilizó proyectiles contra estos muchachos Inti Sotelo y Bryan Pintado. No recogió la opinión de los familiares de las victimas.

Lo que nosotros nos enfocamos en la responsabilidad del presidente. Cómo podría alcanzarlo directamente una conducta especifica de la Policía en el momento de los hechos. O sea, yo no podría suponer que un primer mandatario esté ordenando represión de esa naturaleza y magnitud tal como se ha presentado.

¿No resulta contradictorio porque su líder César Acuña escribió, en un tuit de 2020, que esperaba conocer a los responsables de las muertes de Inti y Bryan?

Bueno, pero las investigaciones continúan en el Ministerio Público. Si de esas investigaciones se encuentran responsables, aparte de los que son objetos de las pesquisas, se informará en su momento. No es que se hayan suspendido las investigaciones.

¿No considera que haya sido un blindaje para Merino?

No, creemos que una posición concreta de un tema. Así se evaluó en la bancada.

El Congreso archivó la denuncia constitucional en contra del expresidente y sus exministros, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Foto: Andina

PEDRO CASTILLO

¿Qué balance tiene del primer año de gobierno?

Creo que este gobierno tiene dos características. Primero, es uno sin rumbo, sin ideas claras, no cuenta con una visión hacia dónde quiere llevar al país con este barco. Y lo segundo es que los tripulantes de este barco, lamentablemente, no tienen el conocimiento, la trayectoria ni la capacidad para conducirnos a buen puerto. El Presidente es inexperto en las políticas públicas, con desconocimiento del aparato estatal, ha convocado como sus ministros a gente que es igual de inexperta. Entonces, es una combinación bien complicada de no saber a dónde va. Y uno tercero que se suma es la corrupción que ronda Palacio de Gobierno, lo cual resulta bien peligroso y complicado.

En el Congreso avanzan las denuncias constitucionales contra el presidente Castillo. El primero, referido a presunta traición a la patria. Y lo segundo que es el caso Sarratea. ¿Cuál será la postura de APP?

En cuanto a lo de Sarratea, ha contado con el voto de la bancada para que se apruebe el informe final. Creemos que hay responsabilidad y, por tanto, debe procederse a la acusación constitucional. Respecto al tema de traición a la patria, no hemos tomado una decisión colectiva. Personalmente, creo que la denuncia es un poco forzado.

¿Usted observa que el caso Sarratea hay elementos para suspender al presidente?

Claro, hay cosas más fuertes.

Si Zamir Villaverde presenta más pruebas que involucrarían a Castillo. ¿APP apoyaría una nueva moción de vacancia?

Siempre lo hemos dicho. Si hay un acto concreto de corrupción, no hay la menor duda que APP votaría en bloque por la vacancia. Si no se hubiese presentado la primera moción de vacancia de manera apresurada y sin fundamentos, hoy el escenario sería completamente diferente.

Pero, hasta ahora, no hay los votos. ¿Perú Libre sería clave?

Yo creo que serían claves las bancadas de Acción Popular y Somos Perú.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides citó para este jueves 4 de agosto a Pedro Castillo. Foto: Andina

¿Dónde están “Los Niños”?

Claro, AP son 15 votos y Somos Perú como cinco. Más los morados, ya tendrías como 25 votos. Estimo que si hay algo concreto contra el presidente, ninguna bancada dudaría en votar por la vacancia.

¿El presidente no llegaría a culminar su mandato?

Bueno, uno aspira como demócrata que los periodos constitucionales se cumplan. Si continúa tal como va, su situación será recontra complicada en el futuro.