Dimitri Senmache, exministro del Interior, se reunió con Pedro Castillo antes de la salida de Mariano González

Ex ministros del interior Dimitri Senmache y Mariano González| Foto: Agencia Andina

El ex ministro del Interior, Mariano González, estuvo solo 15 días en el cargo, había asumido esa cartera el pasado 4 de julio luego de que el Congreso de la República decidiera censurar a Dimitri Senmache el pasado 30 de junio por “su falta de capacidad de gestión que habría llevado a la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo”.

Precisamente, entre las razones por las que Pedro Castillo habría decidido ponerle fin al trabajo de Mariano González en la cartera de Interior sería, según versión de González, la “obstrucción de la labor de la justicia” ya que el exministro creó un grupo especial para capturar a los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez”.

EL PAPEL DE DIMITRI SENMACHE

¿Cuál es el papel del exministro Dimitri Senmache en este caso? Según el diario El Comercio, el censurado exministro habría tenido injerencia en el despido de González y que estaría en conversaciones con el mandatario para ser presidente del consejo de ministros, en reemplazo de Aníbal Torres.

De acuerdo a los registros de ingreso y salida de la Presidencia, el extitular de Interior estuvo el martes en Palacio de Gobierno. Se trata de la segunda visita que realiza Senmache tras dejar el cargo.

El propio Senmache confirmó, la semana pasada que se reunió con Pedro Castillo e indicó que los exministros sirven para asesorar en lo que puedan. “Cuando el presidente me pregunte sobre un tema, yo le contestaré cuál es mi postura”, expresó.

Además, este miércoles, el exministro Senmache dijo que “es una falsedad” lo indicado por ese medio.

Indicó que , en Palacio, se reunió unos minutos con el presidente Castillo y que este le consultó sobre su “ opinión de la coyuntura en general e items para el (discurso) 28 de julio”. Mencionó que no se hizo referencia a la salida de Mariano González.

También negó que le hayan propuesto ser presidente del consejo de ministros.

UN MINISTRO INCÓMODO

Aunque no se han precisado las razones de la salida de Mariano González del ministerio del Interior, no resulta difícil pensar que fue un ministro incómodo para el Gobierno de Pedro Castillo debido a que tuvo declaraciones distintas a la del resto de ministros al calificar, sin dudarlo, de “secuestro” la retención de periodistas de América TV, así como de ocho mujeres retenidas por las rondas campesinas en Cajamarca y La Libertad.

Además, Mariano González, había señalado que estaba comprometido con capturar a personajes cercanos al Gobierno y al presidente que hoy están prófugos de la justicia: Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo. Incluso había realizado cambios importantes en el ministerio por ese propósito.

CRITICA A MARIANO GONZÁLEZ

Por otro lado, esta mañana, el ministro de Defensa, José Gavidia criticó la gestión de González y aseguró que este “nunca le prestó atención” a los problemas de inseguridad ciudadana pese a estar al mando de la cartera que controla la Policía.

“Personalmente lo he llamado infinidad de veces por teléfono para ver qué hacemos en el tema de seguridad ciudadana y muy pocas veces me contestó. Ante esa situación ya me comunicaba directamente con el comandante general de la Policía. Creo que el principal problema que tenemos es el de seguridad ciudadana que nunca le prestó ninguna atención”, dijo antes de iniciar una reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno

