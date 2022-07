Pedro Castillo y el encubrimiento a su entorno prófugo agudiza crisis política en el Perú

Pedro Castillo y la crisis política de su gobierno por sorpresiva salida de Mariano González del ministerio del Interior.

El presidente Pedro Castillo vive en una eterna crisis política desde que asumió el poder, en julio de 2021 y ayer se escribió un nuevo capítulo, pero esta vez provocado por él mismo al retirar del cargo de ministro del Interior a Mariano González por crear un equipo especial con altos mandos de la Policía Nacional para la búsqueda y captura del entorno cercano del mandatario y prófugo de la justicia desde hace casi tres meses: el secretario de presidencia, Bruno Pacheco; el exministro de Transportes, Juan Silva; y su sobrino Fray Vásquez, a quienes se les atribuye pertenecer a una presunta organización criminal para manejar millonarias licitaciones en el MTC.

La tarde del lunes, González anunció la creación de este grupo especial que trabajará en conjunto con la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder rastrear y capturar a los tres prófugos.

Mariano González, el exministro del Interior, siguió dando detalles que habrían propiciado su salida de dicha cartera. El funcionario acusó al presidente Pedro Castillo de obstruir a la justicia y de impedir la búsqueda de Bruno Pacheco, Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez.

“El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué, emitió un tuit”, indicó en entrevista a RPP Noticias.

Además, se supo por propias palabras de González, que durante una reunión con el mandatario, este le sugirió nombrar como viceministro a su polémico asesor Beder Camacho, quien anteriormente estuvo involucrado en polémicas al no querer renunciar a su cargo a pesar de ser pedido en varias oportunidades por los secretarios de presidencia que pasaron por Palacio de Gobierno.

El anuncio de su cambio a través de redes sociales llevó a Mariano González a recorrer todos los canales de televisión y de radio para protestar y señalar que Pedro Castillo “está comprometido con actos de corrupción. [...] Con o sin el Congreso, este señor se tiene que ir”.

Exministro Mariano González habla sobre el entorno familiar de Pedro Castillo. VIDEO: Panamericana TV

Además, pidió garantías para los oficiales PNP que conforman el equipo especial: los coroneles Harvey Colchado, jefe de la División de Búsquedas de Personas; Walter Lozano, a cargo de la División de Inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas; Franco Moreno, titular de la División de Investigación de Alta Complejidad, y Luis Silva, director de la División de Búsquedas de la Dirección de Inteligencia, cuyas funciones podrían quedar sin efecto si el gobierno de Castillo emite una resolución.

“No tengo ninguna duda de que este señor [Castillo] está obstruyendo a la justicia” y que “es el principio del fin” del gobierno de Castillo”, recalcó el saliente ministro de Estado.

Entre otros cambios que realizó González dentro de la PNP está el nombramiento del general PNP Carlos Malaver Odias como jefe de la Dirección de Inteligencia (Dirin) y al general PNP (r) César Vallejos Mori como jefe de la Dirección de Inteligencia del Mininter (Digimin).

Entre otros detalles que mencionó González, está una supuesta ‘Ley de hielo’ (silencio absoluto) que le habría hecho el presidente cuando le habló de reformas y cambios dentro de la Policía Nacional.

DIMITRI SENMANCHE

También se mencionó que Dimitri Senmache, censurado exministro del Interior y acusado de haber dejado escapar a Juan Silva, estaría detrás de la salida del funcionario y se indica que sería el próximo reemplazante de Aníbal Torres ante un cambio de gabinete que podría ser anunciado antes del mensaje presidencial de Castillo por Fiestas Patrias.

Senmache estuvo el miércoles pasado en Palacio, de acuerdo con los registros de ingresos y salidas de la Presidencia. Es la segunda visita que realiza en los últimos días, tras dejar el cargo. Sin embargo, este sostuvo que es una “total falsedad”.

Indicó que en Palacio se reunió unos minutos con el presidente Castillo y que este le consultó sobre su “opinión de la coyuntura en general e items para el (discurso) 28 de julio”.

CRISIS EN EL MININTER

La salida de Mariano González además de las críticas contra el gobierno del profesor, también provocó la renuncia del Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimint), César Manuel Vallejos Mori.

En una carta dirigida a Willy Arturo Huerta Olivas, reemplazante de González, indicó que decidió aceptar la dirección del Digimint con el objetivo de “combatir de manera radical a la delincuencia comun y criminalidad organizada que tanto daño viene haciendo al pais” a través de la articulación de “los entes de inteligencial e Investigación más importantes y especializados de la Policia Nacional del Perú, para complementar de manera efectiva las labores del Ministerio Publico y el Poder Judicial”.

Asimismo, calificó como lamentable la “desatinada decision del señor Presidente Constitucional de la República (Pedro Castillo), de remover de su cargo sin justificación de valor alguna, a una persona honorable y bien intencionad” como González que “solo quería recuperar la confianza y respeto de la ciudadania, cumpliendo y haciendo cumplir la ley”.

SEGUIR LEYENDO