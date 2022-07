Perú Libre no descarta apoyar la vacancia de Pedro Castillo si se comprueba los audios de Zamir Villaverde

Silvana Robles es la nueva vocera de la bancada de Perú Libre. | Foto: Agencia Andina

La congresista Silvana Robles no descarto que la bancada de Perú Libre apoye una moción de vacancia del presidente Pedro Castillo si se comprueba el contenido de los audios del empresario Zamir Villaverde en el que se mencionan que estaría involucrado en graves actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“De comprobarse los audios de (Zamir) Villaverde, nosotros sí estaríamos actuando dentro de nuestros principios y (se) estaría apoyando, tal vez, una vacancia presidencial. Eso, de ser corroborado, de ser evidente el acto de corrupción”, declaró a Canal N. Indicó que PL no será cómplice de ningún acto ilícito de este gobierno.

La congresista apuntó que los colaboradores eficaces Karelim López y Zamir Villaverde deberán entregar pruebas para corroborar que sus acusaciones contra el jefe de Estado son ciertas. “Vamos a tener una posición firme frente a ello”, añadió. Reiteró a Castillo, sus familiares y exministros presuntamente involucrados en actos de corrupción deberán responder ante las interrogantes del Ministerio Público.

“Considero que todo esto se tendrá que corroborar y que pasen los peritajes respectivos para que puedan mencionar si hay cierto grado de responsabilidad. Creo que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y el presidente tiene que allanarse a la justicia”, señaló Robles a la prensa.

INVESTIGADO

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, dispuso este miércoles dejar sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias, en calidad de autor, por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

Además, dispuso iniciar investigación preliminar contra el jefe de Estado y será citado a declarar el próximo 04 de agosto. También se dispuso citar a Karelim López (18 de julio), así como a Zamir Villaverde (19 de julio), Bruno Pacheco (03 de agosto) y 6 oficiales del Ejército del Perú.

El abogado del presidente de la República, Benji Espinoza, se pronunció en Exitosa Noticias y manifestó que tal medida resulta inconstitucional.

“Hoy mismo vamos a presentar el remedio procesal de nulidad absoluta amparándonos en el artículo 150D del Código Procesal Penal porque consideramos que esta disposición final, rubricada por la doctora Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, es una disposición absolutamente inconstitucional porque desconoce frontalmente el principio y garantía objetiva institucional de cosas decididas”, mencionó.

Patricia Benavides Vargas oficializa nuevo Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Foto: Andina

De acuerdo al letrado, “la cosa decidida” hace referencia a la decisión de un fiscal de cerrar archivar o suspender un caso para que exista una reapertura de una investigación, pero tiene que haber una “motivación especial, exhaustivo y justiciada” de esta decisión. Sin embargo, precisó que esto no se encontró en este caso.

Según explicó Espinoza, quien también ejerce la defensa de Ántero Flores Araos en la denuncia constitucional por la muerte de Inti y Bryan, no es posible cambiar el rumbo de una investigación de forma por determinados sucesos.

“La doctora Soraya Ávalos, como Fiscal de la Nación, decidió que, conforme el artículo 117 de la Constitución, el presidente no podía ser investigado por este caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Por tanto eso tiene que respetarse. No es que cambian las personas, entonces las decisiones institucionales también van a cambiar porque, finalmente, las personas pasan antes la doctora Zoraida, hoy la doctora Benavídez, pero la institución queda”, explicó.

Según explicó el experto en leyes, en la disposición fiscal no se ha especificado el porqué se tomó esta decisión. “Debo decir, habiendo estudiado las 10 páginas de esa disposición, que lo más importante no está lo más importante. Y lo más importante es que la doctora Benavides explique por qué está dejando sin efecto la disposición fiscal que en enero de este año emitió la autora Zoraida”, refirió.

Espinoza también precisó que la inconstitucionalidad de esta norma radica en la omisión de la disposición fiscal que suspende la investigación a Pedro Castillo hasta que culmine su período presidencial.

“Quiero que quede absolutamente claro es que la Fiscal de la Nación, cuando reabre esta investigación, no puede hacer como si no existiera la disposición II. O sea, como si nunca al presidente se le hubiese suspendido la investigación. Eso no puede pasar, eso no puede ser tolerado. Ahí radica el primer vicio de inconstitucionalidad que tiene esta disposición. Desconoce que ya hay una disposición de la propia Fiscalía de la Nación que cierra la investigación hasta que termine el mandato del presidente esa es la respuesta”, dijo.