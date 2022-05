Edward Málaga asegura que hay 10 o 15 congresistas de “centro” que alistan otra vacancia contra Castillo

Los tres congresistas del Partido Morado: | Foto: Agencia Andina

El congresista del Partido Morado, Edward Málaga, aseguró el último viernes que existe un grupo de 10 a 15 parlamentarios de ‘centro’ que estaría preparando una nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“Estamos trabajando en ello. Habemos varios congresistas que estamos teniendo conversaciones entre nosotros y entre bancadas. No significa que todas las bancadas estén de acuerdo, pero sí hay un núcleo mínimo de 10 a 15 congresistas que estamos empezando a buscar este horizonte común que nos saque, al menos, de la crisis inmediata”, dijo a Canal N.

El parlamentario no agrupado consideró que el grupo de congresistas que debe liderar este nuevo proceso de vacancia debe ser multipartidario y cercano al ‘centro’. “Yo apostaría por una suerte de coalición no necesariamente de partidos, sino de individuos”, dijo.

Edward Málaga asegura que hay 10 o 15 congresistas de “cetro” que alistan otra vacancia contra Pedro Castillo. | Canal N

“IR POR LA CABEZA”

Además, Málaga respaldó la censura de la exministra de Trabajo, Betssy Chávez, por razones de “mínimo desempeño”, al permitir que el paro de controladores aéreos detenga el funcionamiento de aeropuertos por varias horas, perjudicando a varios negocios del sector turismo.

Pero su crítica al desempeño de los ministros fue más allá. Málaga consideró que el momento de las censuras y cambios de ministros ya debe terminar y se debe pensar en cambiar a la cabeza de las políticas públicas, es decir, al presidente Pedro Castillo.

“Este juego de interpelaciones y censuras desgasta al Congreso y no resuelve el problema principal que viene de arriba. ¿Quién dicta las políticas, quién escoge al gabinete? Es el primer ministro junto con el presidente, que es quien personifica a la nación y que ejerce las políticas públicas, que son los problemas. (...) A lo que hay que ir es a la cabeza”, afirmó.

NO RESPALDA LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Por otro lado, respecto a la acusación constitucional que afronta Pedro Castillo en un una subcomisión del Congreso por declarar, en una entrevista a CNN, que consultaría a la ciudadanía por una salida al mar para Bolivia, el congresista del Partido Morado señaló que no la respaldará porque la denuncia no le parece sólida.

“Me parece cuestionable, es una salida apresurada y desesperada para inhabilitar al presidente por lo que sea. No me parece una salida de peso”, indicó.

“Que el presidente, de vez en cuando, diga un disparate, eso no significa que nos vamos a agarrar de ese disparate para inhabilitarlo”, agregó.

Consideró que esta vía de la inhabilitación por lo dicho por el presidente está impulsada por el grupo “que cuestionaba las elecciones y hablaba de fraude”.

Finalmente, en cuanto al caso de la acusación constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, indicó que cree que no ha cometido una infracción constitucional.

