Congresista Carlos Anderson anuncia nueva moción de vacancia presidencial por salida de Mariano González

El congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez anunció este miércoles que presentará una nueva moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo tras el retiro abrupto de Mariano González del ministerio del Interior, el cual venía realizando acciones para poder capturar al ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; y el sobrino del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo.

El parlamentario publicó un tuit en el que consultó a congresistas de centro y de izquierda si votarían a favor de la vacancia:

“El congreso no es una persona. Somos 130 congresistas, cada cual con sus propios intereses. Comencemos a individualizar. Sra Flor Pablo, votará por la vacancia? Srta Sigrid Bazán, votará por la vacancia? Sr. Jeri., etc. Uno por uno. Por mi estoy promoviendo una moción de vacancia”, expresó.

Luego, señaló a un medio que su decisión es parte de un deseo ciudadano y dijo que se reunirá con otros congresistas de diferentes bancadas para emitir un anuncio en conjunto.

“Aquí no hay odio, ni oposición ideológica ni racismo (...) Esta es simplemente una reacción ciudadana ante una situación que es tan gigantesca como la Torre Eiffel. Hay tanta evidencia de que el presidente está involucrado, además está haciendo uso y abuso de su poder para que la justicia siga su curso”, dijo a Canal N

OTROS EVALÚAN VACANCIA

En tanto, también este miércoles, en la presentación de la congresista Gladys Echaíz como nuevo miembro de la bancada de Renovación Popular, tras su renuncia a APP, esta dijo que está a favor de la vacancia, al igual que su colega Jorge Montoya. Sin embargo, indicaron que esperan que se den las condiciones necesarias para que una moción de ese tipo tenga los votos requeridos (87) para su aprobación.

Además, la bancada de Somos Perú anunció que solicitarán convocar a sesión extraordinaria en el Congreso para debatir la vacancia presidencial. Así lo indicó su vocero, Wilmar Elera.

CRITICA A MARIANO GONZÁLEZ

Por otro lado, esta mañana, el ministro de Defensa, José Gavidia criticó la gestión de González y aseguró que este “nunca le prestó atención” a los problemas de inseguridad ciudadana pese a estar al mando de la cartera que controla la Policía.

“Personalmente lo he llamado infinidad de veces por teléfono para ver qué hacemos en el tema de seguridad ciudadana y muy pocas veces me contestó. Ante esa situación ya me comunicaba directamente con el comandante general de la Policía. Creo que el principal problema que tenemos es el de seguridad ciudadana que nunca le prestó ninguna atención”, dijo antes de iniciar una reunión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.

MARIANO GONZÁLEZ A LA FISCALÍA

Este miércoles, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha citó al exministro del Interior, Mariano González, para que brinde detalles sobre sus graves acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, quien lo destituyó un día antes a 15 días de haberse integrado al Poder Ejecutivo. En su anuncio, publicado en su cuenta oficial de Twitter, señaló que los hechos relatados por el exfuncionario “configurarían presuntos actos delictivos”.

El exministro declara desde las 10 de la mañana.

