Capturan a dos sujetos con armas, droga y explosivos en Lima Sur: detenidos acumulan más de 20 antecedentes criminales

En Villa María del Triunfo, la Policía Nacional capturó a dos sujetos con amplios antecedentes criminales tras una intensa persecución iniciada por alerta de vecinos sobre robos a mano armada. Durante la intervención se incautaron armas de fuego, municiones, droga, celulares robados y explosivos. Fuente: Exitosa

Dos sujetos con antecedentes por robo agravado, violencia familiar, hurto e intento de feminicidio fueron capturados por la Policía Nacional tras protagonizar una persecución que comenzó luego de reportes de robo a mano armada en Villa María del Triunfo. La alerta, generada por los vecinos, desencadenó un operativo que culminó en la intervención de una camioneta vinculada a múltiples asaltos en la zona, y la incautación de armas, celulares y explosivos.

Así lo detalló el mayor de la Policía Nacional Luis Enrique Benavides Pardo, jefe de la comisaría San Francisco de Tablada de Lurín, a la emisora radial peruana Exitosa. Durante la operación se hallaron ocho celulares, una pistola, municiones, droga y artefactos explosivos en poder de los detenidos. Las investigaciones apuntan a que, además del robo de vehículos y celulares, los implicados estarían asociados a casos de extorsión y otros delitos en Lima Sur.

PUBLICIDAD

Las autoridades identificaron a los arrestados como Roger Pablo Pajuelo Rueda, de 27 años, y Deivi Sergio Macías Alvarado, de 41 años. Macías Alvarado tiene al menos 22 denuncias formales por robo agravado, violencia familiar, hurto e intento de feminicidio, mientras que Pajuelo Rueda cuenta con antecedentes por hurto y robo a mano armada, de acuerdo con la información proporcionada por el mayor Benavides Pardo a Exitosa.

La Policía Nacional del Perú detuvo a Roger Pablo Pajuelo Rueda y Deivi Sergio Macías Alvarado, quienes tienen antecedentes por robo agravado y otros delitos, tras una persecución en Villa María del Triunfo, incautando armas, celulares y explosivos. (Captura de video / Exitosa)

Intensa persecución policial culmina con camioneta volcada y un detenido

El mayor Benavides Pardo relató que la operación policial se activó tras la advertencia de los residentes, quienes reconocieron una camioneta gris como el vehículo empleado en robos recientes. Al localizar la unidad en la avenida 27 de Diciembre, los efectivos intentaron detenerla; los sospechosos ignoraron las órdenes y se inició una persecución.

PUBLICIDAD

“Nosotros fuimos alertados por varios vecinos de la zona, quienes informaron que desde un vehículo se estaban cometiendo robos a mano armada. De inmediato, personal policial inició la búsqueda y logró ubicar el vehículo en la avenida 27 de Diciembre, en Tablada”; sostuvo el mayor Benavides.

Las cámaras de seguridad documentaron la huida. Dos ocupantes descendieron y corrieron a pie. Uno de ellos fue interceptado y arrestado por los agentes mientras el conductor persistió y trató de evadir el cerco policial. La persecución finalizó en el cruce de la avenida Pachacútec con la avenida 27 de Diciembre. El vehículo perdió el control, volcó y resultó con graves daños, incluido el parachoques y el parabrisas destrozados.

PUBLICIDAD

inseguridad ciudadana

En el interior del automóvil, la Policía encontró ocho celulares, un arma de fuego con municiones, marihuana y artefactos explosivos que apuntan a posibles vínculos con actividades de extorsión. Según el reporte de Exitosa, los investigadores no descartan que los detenidos formaran parte de una banda especializada en robos a mano armada y asaltos al paso en este sector de Lima.

Los efectos incautados están siendo analizados como evidencia para determinar la implicación de los capturados en delitos adicionales, mientras las diligencias continúan en la comisaría San Francisco de Tablada de Lurín. Además, la Policía se encuentra tras los pasos de un tercer sujeto que logró escapar durante el operativo.

PUBLICIDAD

Uno de los detenidos acumula 22 denuncias por delitos graves

La identidad y el historial criminal de los aprehendidos refuerzan la alarma sobre la peligrosidad de la banda. Deivi Sergio Macías Alvarado acumula 22 denuncias que incluyen robo agravado, violencia familiar, hurto e intento de feminicidio. Ha estado recluido en penales previamente, según confirmó el mayor Benavides Pardo. Su acompañante, Roger Pablo Pajuelo Rueda, tiene antecedentes por robo agravado y hurto, evidenciando un patrón reiterado de actividad delictiva.

“Macías Alvarado registra 22 denuncias por robo agravado, violencia familiar, hurto, intento de feminicidio y otros delitos. Además, cuenta con antecedentes penales y ha estado detenido. El otro implicado también tiene denuncias por hurto y robo agravado. Ambos integrarían una banda dedicada al robo de vehículos a mano armada y a robos al paso“, precisó.

PUBLICIDAD

Motocicleta - robo - extorsión - delincuencia

Las pruebas recabadas por la Policía Nacional –armas, celulares robados y explosivos– serán claves para conectar a los detenidos con una serie de hechos delictivos recientes en el distrito. Los investigadores también examinan posibles vínculos con redes de extorsión que operan en la jurisdicción, dada la naturaleza de los artefactos hallados durante la intervención.

Tanto Macías Alvarado como Pajuelo Rueda permanecen bajo custodia en la comisaría San Francisco de Tablada de Lurín mientras avanzan las diligencias para ubicar al tercer integrante de la banda.

PUBLICIDAD