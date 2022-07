Verónica Linares se casa: Rebeca Escribens arruina la sorpresa y lanza la primicia

Verónica Linares se casa, anunció Rebeca Escribens. (Foto: Composición)

Rebeca Escribens sorprendió a la audiencia al revelar una primicia donde Verónica Linares es la protagonista. A l parecer, su compañera y amiga no le habría dado la autorización de difundirlo, pues hasta el momento no ha publicado nada al respecto. Sin embargo, fiel a su estilo, la actriz decidió anunciarlo al culminar su programa América Espectáculos.

Como se sabe, Verónica Linares tiene una relación estable con el padre de sus hijos, sin embargo, el matrimonio no estaba en sus planes hasta el momento. La conductora de América Noticia finalmente le habría dado el sí a su pareja.

“Hablando de matrimonio tengo una primicia para ti, antes que nadie te lo cuento yo, y es que mi Verónica Linares se casa, ¡se casa! bravo”, empezó Rebeca Escribens con gran alegría. No obstante, no pudo dejar de lado ese humor que la caracteriza.

“Siempre queriendo opacar a Valeria (Piaza), que era supuestamente la novia del año., no, ahora ella quiere casarse. Porque la otra quiere casarse, ella también casarse”, indicó la actriz, causando la risa de los presentes.

“Con esta noticia casero, casera, me retiro”, fijo finalmente la presentadora de TV, quien regresó a la conducción tras estar de viaje durante varios días.

Rebeca Escribens anuncia que Verónica Linares de casa. (Video: América TV)

VERÓNICA LINARES Y SU REFLEXIÓN SOBRE MI BEBITO FIU FIU

En la primera semana de julio, Verónica Linares sorprendió con una reflexión sobre el tema ‘Mi bebito fiu fiu’. La conductora de TV tuvo que presentar un informe con su compañero Federico Salazar que involucraba este ritmo de moda. Si bien la melodía con la letra causa mucha risa, la periodista señaló que las personas no deben olvidar que todo está inspirado en el supuesto caso de infidelidad del expresidente Martín Vizcarra con la excandidata al Congreso Zully Pinchi.

“Les digo sinceramente que todo este tema da mucha risa, pero no debemos olvidar que esto es una burla que hizo Tito Silva Music a estos chats que se filtraron de Martín Vizcarra que mintió a una jueza al irse de viaje porque está procesado y no podía moverse de Lima. Los chats eran la prueba de que él no estaba haciendo todo lo que le dijo la jueza y eran la demostración de que mintió a la justicia”, sentenció la periodista.

