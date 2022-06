Gian Marco le recuerda a Verónica Linares la vez que lo dejó plantado: “No llegaste nunca a mi lancha”

Gian Marco cuenta la vez que Verónica Linares lo dejó plantado. (Foto: YouTube)

Verónica Linares aprovechó la visita del cantante Gian Marco al Perú para invitarlo a su canal de YouTube ‘La Linares’ donde realiza entrevistas a distintos personajes del espectáculo peruano. La periodista tuvo una amena conversación con el artista nacional, pero nunca imaginó que él le iba a recordar la vez que lo dejó plantado en Miami.

Minutos antes de acabar con la entrevista, el compositor peruano sorprendió al contar una divertida anécdota que vivió en el pasado con la conductora de ‘América Noticias’. Y es que, ambos acordaron para verse en Estados Unidos y la comunicadora nunca viajó.

Según relata el interprete de ‘Sácala a bailar’ y ‘Te mentiría’, el hecho ocurrió en entre los años 2003 y 2004 y desde entonces ha llevado consigo el recuerdo de que Verónica Linares ‘choteó' su invitación a pasear en su lancha.

“Yo ya creo que es hora, estamos 2022, de olvidarme de este trauma que me dejó la Linares hace muchos años”, comenzó diciendo Gian Marco causando la risa de todos los presentes en el lugar de grabación.

“Digamos que en el año 2003 o 2004, yo era un tipo muy exitoso en Estados Unidos y ella (Verónica) se comunicó con mi equipo de trabajo, en realidad quería conocer a Emilio Estefan y no a mí, ya me conocía. Le digo: ‘Vero, vente a Miami, haces el reportaje en mi estudio y nos vamos en mi lancha’. Me dijo: ‘Ya sí, no sé cuánto’. Lancha prendida, todo preparado y no llegaste nunca ”, añadió.

Por su parte, Verónica Linares le agradeció por haber recordado con humor dicha vivencia, pues señaló que en su momento él pudo molestarse. “De repente tú lo dices de broma, pero en algún momento dijiste: ¿Qué le pasa, por qué no viene? Y tú eres buenísimo y tan cariñoso conmigo, me hiciste sentir como que te choteaba”.

Finalmente, Gian Marco aclaró que todo se trata de una broma y reveló que dicha lancha la vendió. “Era habitual que si iba al noticiero o iba a una entrevista decía: ‘Un saludo para Verónica que hasta ahora me acuerdo que me dejó plantado con la lancha’”.

Gian Marco le recuerda a Verónica Linares cuando lo dejó plantado: “No llegaste nunca a mi lancha”. (VIDEO: YouTube)

GIAN MARCO SE ARREPINTIÓ POR EL DESPLANTE A VÍCTOR YAIPEN

En febrero de 2021, Gian Marco atravesó una de las polémicas más duras de su vida. Todo empezó cuando Víctor Yaipén, integrante de la Orquesta Candela, contó que sufrió un desplante por parte del artista nacional cuando se lo encontró en el Aeropuerto Jorge Chávez. “Me acerqué y me dijo gritando ‘¿no ves que estoy ocupado? Estoy ocupado, ya después me tomó una foto contigo’. Ya no lo volví a ver igual”, narró el músico peruano, volviéndose viral en TikTok.

A inicios del mes de mayo, el cantante peruano habló con total libertad sobre lo ocurrido en una entrevista para el espacio digital “Ventana de emergencia”. Gian Marco indicó que no aceptó saludar a algunos fans porque simplemente no tenía ganas de hacerlo en ese momento, pero eso no significaba que sea una persona malagradecida, pues en el pasado siempre se ha mostrado dispuesto a complacer a sus fans.

“A veces estoy con el humor de que sí, o a veces no tengo ganas de mandar un saludo a alguien. Aparte qué horrible, ¿no? Una cosa es mandar saludos genuinamente porque lo conoces… pero hay días y días. A veces no tengo ganas de mandar saludo a nadie, más bien quiero que me manden a mí (...) La gente se olvida que yo me quedaba después de un show en Barranco para firmar autógrafos a todos”, sostuvo.

Gian Marco recuerda con dolor la polémica que protagonizó durante su divorcio con Claudia Moro | VIDEO: Youtube. Créditos a Carlos Orozco

