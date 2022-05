“Mi bebito, fiu fiu”, la canción viral inspirada en los chats románticos de Martín Vizcarra con Zully Pinchi

Productor peruano lanzó tema musical inspirado en los supuestos chats de Martín Vizcarra con Zully Pinchi. (Foto: Composición Infobae)

En definitiva, la imaginación de los peruanos no tiene límites. Se ha viralizado en redes sociales un tema musical inspirado en los supuestos chats románticos de Martín Vizcarra con Zully Pinchi. Panorama difundió estas conversaciones de WhatsApp para probar que el expresidente de la República mantuvo una reunión privada con la excandidata al Congreso en un lujoso hotel de Cusco.

Según el dominical, el exmandatario solicitó un permiso al Poder Judicial para viajar a la Ciudad Imperial a fin de realizar las actividades de su partido político Perú Primero. Sin embargo, habría aprovechado este viaje para reunirse con Pinchi en el Hotel Monasterio, establecimiento de 5 estrellas ubicado en lo alto de los Andes.

De acuerdo con conversaciones a las que accedió el dominical, Martín Vizcarra coordinó con la excandidata al Congreso para verse en dicho alojamiento sin llamar la atención de los trabajadores. Para eso, pidió que anunciara en recepción que era novia de Rudy José Ramos León, secretario general del exgobernante. Los televidentes quedaron asombrados por cómo se referían uno al otro.

En las imágenes difundidas, se puede leer que Zully Pinchi se refiere a Vizcarra como “bebito”, “rey” y hasta le dice “fiuu fiuu” cuando este le manda una foto de su rostro. También fue muy comentado el poema “Las noches que te soñé”, escrito por la excandidata al Congreso en el 2014, en donde señala “enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina”.

Chats entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi. (Foto: Panorama)

Es por ello que el productor Tito Silva Music decidió dedicarle un tema al presunto encuentro de Martín Vizcarra y Zully Pinchi, utilizando como pista la música de la conocida canción “Thank you” de Dido. El tema musical rápidamente se ha vuelto tendencia en YouTube y otras plataformas como Facebook y demás.

“Caramelo de chocolate, empápame así, como pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame, porque tú eres mi rey, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu” , dice el tema, que viene acompañado de un curioso video musical en dónde la protagonista encarna a Zully Pinchi, y se le ve mensajéandose con Martín Vizcarra.

“Mi bebito, fiuu fiuu”, la canción inspirada en los supuestos chats románticos de Martín Vizcarra con Zully Pinchi | VIDEO: Youtube. Créditos a Tito Silva Music.

MARTÍN VIZCARRA SE PRONUNCIA

El expresidente de la República negó haber sostenido una reunión con una excandidata al Congreso por Somos Perú en un hotel de Cusco, tras la difusión de unas conversaciones que habría sostenido vía WhatsApp con ella durante un viaje que realizó con permiso judicial.

“ Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducto que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido como 15 veces (salir de Lima) solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú”, manifestó el exmandatario a “Todo se Sabe” de RPP.

“Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación ”, añadió Martín Vizcarra.