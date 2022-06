Zully Pinchi grabó ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ con Carlos Álvarez tras ‘plantar’ a Arriba Mi Gente

Zully Pinchi asistió al programa de Carlos Álvarez. (Foto: Willax TV)

Tras haber ‘plantado’ al programa ‘Arriba Mi Gente’, la excandidata al Congreso Zully Pinchi reapareció en la TV como invitada de Carlos Álvarez, en el programa ‘La Vacuna del Humor’. En esta edición, el actor encarna a ‘El Lagarto’, en representación del expresidente Martín Vizcarra.

Lejos de incomodarse, ambas figuras grabaron de forma muy amena la parodia de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’’, canción viral de Tito Silva Music, inspirada en el exmandatario y su presunto romance con Zully Pinchi.

La exnuera del excongresista Jorge del Castillo no pudo evitar reír al ver la imitación de Carlos Álvarez como Martín Vizcarra. Ésta será emitida el sábado 11 de junio a las 11:20 p.m. por Willax TV.

“Hemos grabado súper bien. Zully se mató de risa con nuestras ocurrencia”, comentó el actor cómico.



Asimismo, Carlos invitó a la excandidata al Congreso a celebrar juntos este 17,18 y 19 de junio en el Centro de Conveciones Bolivar, su 39 años de vida artística. “Ella está invitada a mi show ‘39 años...A mi manera, ojalá después de la parodia no se desanime jaja’”, agregó el líder de ‘La Vacuna del Humor’.

ZULLY PINCHI DEJÓ PLANTADOS A CONDUCTORES DE ARRIBA MI GENTE

Este encuentro ocurrió días después de que Zully Pinchi no se presentará en el programa Arriba Mi Gente, el pasado jueves 2 de junio, pese a que ya había sido anunciada.

Minutos antes de las nueve de la mañana emitieron un avance del matinal comunicando que la expostulante al Congreso por el partido Somos Perú, Zully Pinchi iba estar presente en el programa ‘Arriba Mi Gente’, pero cerca de las 11: 30 de la mañana terminaron confirmando que su invitada no iba acudir al espacio.

Pero no todo quedó allí, el encargado de comentar la falta de Zully Pinchi, fue el conductor Santi Lesmes. Fiel a su estilo y con un pionono en la mano, le mandó saludos a la abogada, quien fue relacionada sentimentalmente con el ex presidente del Perú, Martin Vizcarra.

El primero en preguntarle qué había pasado fue el presentador Matías Brivio. Por su parte, Gianella Neyra y Karina Borrero expresaron su extrañeza.

¿Qué pasó Santi?, pregunta Mathías Brivio a Lesmes.

¿Por qué estas triste?, le dice Gianella Neyra.

Y Lesmes responde: “Yo con todo mi cariño había traído un pionono para invitar a mi querida amiga Zully Pinchi, no ha venido, la he llamado y no me coge la llamada, le he escrito mensajes y no sale el doble check. Zully Pinchi estes dónde estés, espero este bien…”.

Todo esto lo decía Santi Lesmes de forma irónica con el fondo musical de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’, remix viral del productor musical Tito Silva que rompió en vistas en YouTube, registrando 3 millones de vistas.

Así que aprovechando que tenían el pionono, Santi Lesmes procedió a cortar en porciones el postre y les invitó a los conductores Mathías Brivio, Gianella Neyra, Karina Borrero y la invitada, la sexóloga Romina Castro.



