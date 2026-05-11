Fuerza Popular rechaza teoría de supuesto “fraude electoral”, pero no descarta aliarse con el partido que la impulsa

El secretario general de Fuerza Popular ,Luis Galarreta, resaltó que Alberto Fujimori falleció en libertad- crédito Renato Silva / Infobae Perú

Las acusaciones impulsadas desde Renovación Popular sobre un supuesto “fraude electoral” que hasta el momento no ha podido ser demostrado, han generado respuestas por parte de Fuerza Popular, partido que definitivamente estará en la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

El candidato a la primera vicepresidencia del fujimorismo, Luis Galarreta, advirtió que estas acusaciones pueden incrementar la posibilidad de una fragmentación en el país y exigió a los referentes partidarios evitar conductas que profundicen la polarización. En sus palabras: “El Perú no puede seguir dividido y creo que esta situación nos puede dividir más”.

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Sobre el proceso electoral durante la segunda vuelta, Galarreta señaló que algunas personas vieron restringido su derecho al voto debido al incremento en el horario de sufragio, pero llamó a que estas acusaciones se investiguen en lugar de recurrir a la idea de un supuesto “fraude”.

“No hablamos de 1,5 millones ni de 500.000. Hablamos de un porcentaje que se ha violentado su derecho y que se tiene que sancionar. Pero de ahí a hablar que se pare el conteo y a decir que hubo fraude, no ayuda”, indicó en conversación con Exitosa.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

En medio de un clima electoral marcado por la polarización, Galarreta remarcó la importancia de superar las disputas en torno al resultado y centrarse en el futuro político nacional. “El debate es cuál de las dos propuestas te da un mejor futuro para el país y más allá salir de este cuestionamiento sobre por qué unos votan así”.

Fuerza Popular no descarta aliarse con Renovación Popular para la segunda vuelta

A menos de un mes para el desarrollo del proceso de la segunda vuelta electoral, el excongresista Luis Galarreta no descartó la posibilidad de que Fuerza Popular alcance alianzas políticas para un ‘cara a cara’ con Juntos por el Perú. Según él, rechazó negociar con partidos que respalden la Asamblea Constituyente o que se opongan a cualquier tipo de acercamiento con Keiko Fujimori.

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El candidato a la vicepresidencia indicó que existen espacios comunes con el partido político Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto en aspectos macroeconómicos; además de “puntos de encuentro” con el partido de Rafael López Aliaga, Renovación Popular, que es precisamente la organización política que impulsa con mayor énfasis la idea del supuesto “fraude” que critica el fujimorismo en estas elecciones.

Fuerza Popular no descarta aliarse con Renovación Popular para la segunda vuelta. EFE/ Renato Pajuelo

El vocero del fujimorismo incluso se animó a afirmar que Fuerza Popular podría encontrar puntos de coincidencia con partidos de izquierda. “Con los otros grupos de izquierda seguro vamos a coincidir en otros temas de carácter más social hasta de conservadores porque es lo que ha pasado en el Congreso hoy en día”, indicó al medio radial.

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El dirigente fujimorista distinguió entre el diálogo con movimientos disidentes y el compromiso inquebrantable de Fuerza Popular con la continuidad democrática. Insistió en que la búsqueda de alianzas tendrá como límite la defensa de los valores centrales del partido y la garantía de gobernabilidad en el nuevo Congreso, evitando compromisos que atenúen la postura histórica del fujimorismo.

En su diagnóstico de la coyuntura, Galarreta advirtió sobre el riesgo de que acciones inconsultas, como el llamado a frenar el conteo de votos o la promoción de una narrativa de fraude, profundicen la deslegitimación del proceso electoral. Ese tipo de conductas, en su opinión, solo agravan la tensión social y alejan al país de un escenario de unidad constructiva.

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