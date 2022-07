Florcita Polo después de firmar los papeles de divorcio: “Ya voy a poder hacer una vida más tranquila”

Florcita Polo celebra haber firmado su divorcio con Néstor Villanueva. (Foto: Instagram)

Flor Polo Díaz concedió una entrevista a América Hoy y señaló estar muy feliz de haber firmado por fin los papeles de divorcio con Néstor Villanueva. Bastante tranquila, la joven indicó que este paso significa mucho para ella, pues desde ahora podrá vivir en paz con sus hijos.

Sin embargo, no todo ha terminado aquí, pues dentro de 15 días se verá nuevamente con el padre de sus hijos para reiterar su deseo de divorciarse, esto como parte del proceso legal.

“¿Si estoy feliz? Claro que sí, me siento contenta, feliz, porque voy a hacer una vida tranquila con mis hijos y con mi madre que me ama bastante”, señaló Florcita Polo, quien remarcó que tanto el cantante como ella llegaron a un buen acuerdo por el bienestar de sus dos hijos.

PUEDES LEER: Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva firmaron la solicitud de divorcio: Así celebró la hija de Susy Díaz

“Sí por su puesto, todo está en manos de mi abogado, no puedo comentar mucho al respecto” , indicó Polo Díaz, quien no quiso detallar si es cierto que uno de los requerimientos es que no se exponga a los pequemos en las redes sociales.

Asimismo, señaló cuáles son los pasos a seguir tras haber firmado el divorcio. “En 15 días va haber una audiencia donde vamos a reafirmar que queremos divorciarnos. ¿Cuándo sale el divorcio? Creo que de 2 a 3 meses y ya estamos divorciados, pero bueno, ya todo está listo, ya firmamos y es por la tranquilidad y bienestar de nosotros, y estar felices y poder hacer nuestra vida más adelante”, aclaró.

Consultada por si tiene algún temor de que haya algún retroceso en estos pasos legales, Florcita señaló que nada está dicho, sin embargo, remarcó que el abogado de Néstor Villanueva y el suyo ya han llegado a un acuerdo, y espera que se cumpla.

“Pueden pasar muchas cosa, espero que todo salga bien. (...) Esto se esperaba (el divorcio), pasaba una cosa, no se podía, él me paseaba hasta que se dieron las cosas. Habló con mi abogado y se llegó a un acuerdo. ¿Si Néstor fue el que dio el primer paso? Sí, pero después de bastante insistencia” , remarcó.

En otro momento, las conductoras de América Hoy le preguntaron sobre la protección que había pedido para su vida. La joven señaló que eso sigue su curso. Finalmente, señaló que no ha conversado personalmente con el cantante, pues espera que pase un tiempo prudente y curen las heridas para volver a hablar tranquilamente.

No obstante, es consciente de que serán padres toda la vida, por lo que no descarta una asesoría psicológica para ambos, para que pueden llevar una buena relación.

Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva habrían llegado a un acuerdo con respecto a su separación. Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO: