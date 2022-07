Karen Dejo rompe su silencio después de ser denunciada por su expareja: “Mi madre me enseñó a ser fuerte”

Karen Dejo rompe su silencio sobre denuncia que le hizo su expareja. (Foto: Instagram)

Karen Dejo rompió su silencio tras denuncia que le hizo el padre de su hija, Carlos Abanto. Como se recuerda, el expiloto acusó a la bailarina de maltratar física y psicológicamente a la menor.

Hasta el momento, Karen Dejo no se había pronunciado. Sin embargo, sí se ha mantenido activa en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, publicó una foto con su pequeña, además algunos videos e instantáneas de su celebración de cumpleaños, el cual celebró este sábado 9 de julio. El domingo 10 de julio (día central de su cumpleaños) continuó publicando fotos de lo bien que la pasó en esta fecha especial.

Sin embargo, este mismo lunes (11 de julio) decidió escribir una agradecimiento especial a quienes le han dedicado mensajes y expresado su cariño. Además, se pronunció sobre la acusación de su expareja.

“Gracias a todos pos sus mensajitos y por tanto cariño, este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños, hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía). No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien y hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar entre lágrimas, es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos (familia y amigos). Mi madre me enseñó a ser fuerte y seguir adelante”, indicó la figura de 42 años.

Asimismo, indicó que en su momento hablará sobre el tema y que siempre velará por los suyos. “En su momento hablaré con ustedes. Siempre protegeré a los míos”, señaló en su cuenta de Instagram.

Dejo concluyó este pronunciamiento con una foto donde se ve junto a su madre, su hija y un familiar más. “Las amo. Esta es mi familia (falta mi abuelita) y solo las tengo a ellas, somos 5 mujeres y soy muy protectora con ellas” , concluyó.

Karen Dejo se refiere a acusación de Carlos Abanto, su expareja. (Foto: Instagram)

EXPAREJA DENUNCIA A KAREN DEJO

El pasado viernes 8 de julio, Magaly Medina presentó un informe en el que muestra el momento exacto en el que el piloto de 41 años se acerca a la comisaría de San Miguel para levantar cargos contra su expareja, indicando habría agredido física y psicológicamente a su hija.

“El 7 de julio, a las 8.00 p. m., la tiró al suelo, la arrastró, botándole el colchón, llevándose todas sus pertenencias, botándola de la casa (...) muchas veces la viene insultando con adjetivos (...)”, se puede leer en la primera parte de la denuncia contra Karen Dejo.

Carlos Abanto señala que no es la primera vez que su hija ha sufrido maltrato de parte de la bailarina. En la denuncia indicó que ya habría pasado en otras oportunidades, y que la menor y la persona que la cuida, son quienes le han hecho estas revelaciones.

Después de esta grave acusación, la bailarina ha preferido no hablar al respecto. Sin embargo, sí ha seguido muy activa en sus redes sociales. Ha publicado una foto con su pequeña y este sábado, subió imágenes de los bien que la estaba pasando en su cumpleaños.

Karen Dejo es denunciada por violencia familiar contra su hija | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

