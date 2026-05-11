Explotó un edificio en Santa Cruz y buscan víctimas entre los escombros: un bebé y dos adultos murieron

Las imágenes muestran un operativo de emergencia tras una explosión y posterior incendio en un complejo habitacional. Se aprecian llamas intensas emanando de las ventanas superiores y la parte superior del edificio afectado

Una explosión seguida de un incendio en un complejo de departamentos de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, dejó tres muertos —un bebé de dos meses y dos adultos mayores— y al menos siete heridos durante la noche del domingo.

La causa más probable del estallido, según trascendió de manera extraoficial, fue una fuga de gas en una de las tres viviendas que conforman el complejo afectado.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral, la detonación destruyó al menos una de las unidades y propagó el fuego hacia las viviendas contiguas.

Personal de bomberos y la Policía llegó al lugar para controlar las llamas y asistir a los ocupantes, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros, según consignó Tiempo Sur. Las autoridades acordonaron el perímetro para facilitar las tareas de rescate y evitar el acceso de vecinos a la zona comprometida.

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Entre los siete heridos evacuados se contaron cuatro niños y tres adultos, todos derivados en primera instancia al hospital local. Una mujer fue trasladada de urgencia a terapia intensiva en Las Heras por la gravedad de sus lesiones, mientras que tres menores fueron enviados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada. Otros dos jóvenes con quemaduras leves permanecieron en observación en el centro de salud de la propia localidad.

Las imágenes muestran un edificio afectado por llamas intensas y una columna de humo ascendente. Un bebé y dos adultos murieron

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales e instruyó a su gabinete para coordinar la asistencia inmediata a los afectados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario, quien además garantizó la presencia del Estado provincial en Perito Moreno.

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Las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación activaron protocolos de asistencia para las familias damnificadas. La ministra Soledad Boggio y el ministro Pedro Prodromos viajaron a la localidad para supervisar las tareas sobre el terreno.

Una vez controlada la situación, la Justicia avanzará en la investigación correspondiente para poder esclarecer esta situación y los motivos detrás de la explosión.

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La columna de humo del incendio en Perito Moreno

Incendió un edificio donde vive su esposa y su bebé

Hace casi dos semanas, una mujer y su bebé de un año debieron ser evacuados esta madrugada de un edificio del barrio porteño de San Nicolás tras un incendio que se inició en el dormitorio del departamento y dejó otros diez heridos. Por el hecho, fue detenida su pareja.

El episodio ocurrió el 30 de abril en la calle Paraná al 400, entre avenida Corrientes y Lavalle, donde el fuego se concentró en el dormitorio de un departamento del séptimo piso.

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Según fuentes policiales, Bomberos de la Ciudad llegaron minutos antes de las 5 y lograron controlar el fuego utilizando una línea de 38 milímetros. En el lugar también redujeron a un hombre -cuya identidad aún no fue difundida- señalado como responsable de haber iniciado el incendio de manera intencional.

Las fuentes confirmaron a Infobae que se trata de un hombre, de nacionalidad peruana, con antecedentes: cuenta con una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple.

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La víctima, de la misma nacionalidad y con una bebé de un año, tuvo que recibir auxilio de Bomberos para salir del departamento. Ambas fueron trasladadas por el SAME al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de inhalación de monóxido de carbono. Fue en ese marco que la mujer acusó a su pareja, de 46 años, de haber iniciado el fuego de forma intencional. Terminó detenido por personal de la Comisaría Vecinal 1B.

Ya en diciembre de 2023 se le había colocado una tobillera electrónica. Entre sus antecedentes, según pudo saber este medio, figuran tentativa de homicidio, lesiones leves y afectación de servicios de emergencia y seguridad.

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