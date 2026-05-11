Valery Revello anuncia que será madre por tercera vez: “Hace varios meses soñamos contigo”

Valery Revello comparte la feliz noticia de su tercer embarazo junto a su pareja e hijas en la playa, mostrando una prueba positiva y una ecografía.

La modelo Valery Revello generó gran repercusión al compartir en su cuenta oficial de Instagram que espera a su tercer hijo. La noticia fue publicada en el Día de la Madre y estuvo acompañada de un mensaje emotivo, imágenes familiares y la confirmación de que ya cursa el quinto mes de embarazo.

“Hace varios meses soñamos contigo y planeamos traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia”, expresó la empresaria, quien celebró este momento junto a su pareja, el surfista Tomás Tudela, y sus dos hijas.

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La publicación en redes sociales incluyó un collage de fotografías en la playa, donde Revello posó junto a Tudela, sus dos hijas y una ecografía, así como una prueba positiva de embarazo.

La modelo Valery Revello y su pareja celebran la dulce espera de su tercer bebé con una conmovedora foto en la orilla del mar.

En su mensaje, la modelo compartió sus sensaciones sobre esta nueva etapa: “Hoy, con 5 meses, viéndote crecer en cada ecografía, nos llena de ilusión tenerte con nosotros, mi hermos@. Te amamos infinito, mi vida. Y te esperamos con ansias, ahora seremos 5”. El anuncio rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, mostrando el apoyo de sus seguidores.

A los 31 años, Valery Revello se consolida como una de las figuras más activas en redes sociales, combinando su faceta de empresaria con la maternidad. Es madre de dos niñas: la primera, fruto de su relación anterior con el futbolista Sergio Peña, y la segunda, junto a su actual pareja, Tomás Tudela, quien también es padre de la nueva integrante que llegará a la familia.

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Valery Revello, visiblemente embarazada, posa sonriente junto a su pareja en la playa para anunciar que espera su tercer hijo.

Pareja de Valery Revello se tatuó el nombre de su hija con Sergio Peña

En abril de 2025, Tomás Tudela sorprendió a sus seguidores al mostrar un tatuaje dedicado a las dos hijas de Valery Revello: la que comparte con el futbolista Sergio Peña y la que tuvo junto a la modelo. El surfista publicó un mensaje en Instagram donde expresó la importancia de ese gesto, mostrando una imagen del tatuaje en su brazo.

“En la última foto está registrado para siempre lo más importante de mi vida”, escribió Tudela en la descripción de la publicación, destacando el significado personal del tatuaje. El deportista, campeón nacional de surf, hizo pública su intención de marcar en su piel un homenaje a ambas niñas, consolidando así el lazo familiar.

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En sus historias, Tomás Tudela agregó: “Desde que nació Cata quería tatuarme a las 2, quería que sea algo juntas. Siempre serán ellas 2. Quedan marcadas en mi brazo como ya están tatuadas en mi corazón. Las amo mis princesas”. Estas palabras reflejan el compromiso afectivo del deportista con la familia que ha formado junto a Valery Revello.

Tomás Tudela, pareja de Valery Revello, compartió en redes sociales un tatuaje con los nombres de sus dos hijas, Cata (hija de Sergio Peña) y Vitto, demostrando su amor paternal.

La relación entre Revello y Tudela ha estado acompañada de gestos públicos y mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, donde ambos comparten aspectos de su vida cotidiana y familiar. El anuncio del embarazo y las muestras de cercanía reafirman la dinámica de una familia ensamblada, donde la convivencia y el afecto se manifiestan a través de acciones y palabras.

La llegada del tercer hijo representa un nuevo capítulo para Valery Revello y su entorno, marcado por la expectativa y el deseo de continuar expandiendo su familia. La influencer mantiene una comunicación constante con sus seguidores, quienes han acompañado sus diferentes etapas personales y profesionales.

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