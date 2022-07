‘Mi bebito fiu fiu’ y cómo cambió la vida de Tito Silva Music, el músico peruano del momento

La música de Tito Silva Music ha traspasado fronteras. Así cambió su vida tras el hit 'Mi bebito fiu fiu'. (Foto: Facebook)

La vida de Alberto Silva, más conocido como Tito Silva Music, ha dado una vuelta de 180° desde que se viralizó ‘Mi bebito fiu fiu’. El joven de 27 años jamás imaginó que componer una canción inspirada en la supuesta infidelidad de un expresidente, Martín Vizcarra, lo catapultaría a la fama internacional. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces?

Es importante resaltar que antes de producir el tema musical del momento, Tito ya gozaba de una relativa popularidad en nuestro país. Su nombre se hizo medianamente conocido cuando estrenó ‘La arrechazada’, una canción inspirada en la controvertida Susy Díaz. Lo mismo pasó con ‘Granito en Mostaza’, que lanzó por Semana Santa.

Sin embargo, pronto vio que la política peruana le podía ofrecer recursos que lo llevaran al éxito. Fue así que comenzó realizando canciones para parodiar a César Acuña (‘Somes hombres’), Pedro Castillo (‘El niño y el pollo’) y a Martín Vizcarra (‘Vizcarra no puede comprarse ni un pequeño regalo de Navidad’ y ‘Mi bebito fiu fiu’). El resto es historia. Su último hit dio la vuelta al mundo en cuestión de días.

Según dijo Tito Silva Music en entrevista con el youtuber Henry Spencer, desde que su remix se hizo tendencia en Internet su teléfono no ha dejado de sonar. La prensa peruana y del extranjero ha intentado comunicarse con el genio detrás de ‘Mi bebito fiu fiu’. Sin embargo, él está concentrado en sus proyectos musicales.

“No hemos tenido tiempo. Desde que lanzamos ‘Mi bebito fiu fiu’ ha pasado casi un mes y no hemos tenido un minuto libre. Con las justas vine a esta entrevista porque estamos preparando los shows en vivo. Estaremos el 31 de julio acá, tendremos zona ‘mi bebito fiu fiu’ zona ‘el niño y el pollo’. Mi sueño es llevar esto en vivo”, contó.

ELOGIOS, HATERS Y CRÍTICAS DE INTERNET

Tras el éxito de ‘Mi bebito fiu fiu’, Tito Silva Music ha logrado superar los 100 mil seguidores en Instagram y los 600 mil en Facebook. En cuanto a Youtube, su canal posee más de 190 mil suscriptores. El videoclip del hit musical, protagonizado por Tefi C, cuenta con 10 millones de reproducciones, las mismas que siguen aumentando con el pasar de las horas.

No obstante, no todo ha sido color de rosa. Si bien es cierto que muchos están fascinados con la canción tan pegajosa, otros no están de acuerdo que se haya realizado una adaptación del clásico tema musical de Eminem ft. Dido, llamado Stan. Pese a ello, Tito Silva asegura que ha sabido sobrellevar las críticas.

“Acá (en Perú) también tenemos haters. Por ahí llegan algunos comentarios, que por qué ‘bebito fiu fiu’. Es bien complicado, y eso que somos gente con experiencia con comentarios de hate (...) De no tener casi nada de seguidores a recibir un montón de comentarios, de entrevistas, que los urracos de Magaly, es demasiado”, sostuvo.

DE PERÚ PARA EL MUNDO

No se conforma. Tito Silva Music quiere ir más allá de la política peruana. Su próxima “víctima” sería Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de México. Y todo por una frase que dijo en el 2019.

La expresión en cuestión dice así: “Quienes cometen estos actos, por lo general, son gentes drogadas. Eso está probado”. Esto lo dijo AMLO como parte de un discurso sobre la ola de crímenes cometidos en el país, que rápidamente se hizo tendencia en Internet y formó parte de varios memes.

“Este audio hace tiempo hace tiempo que se me viene dando vueltas por la mente para hacer un cumbión de la ‘gentes drogadas’, con AMLO, con Snoop Dogg. Mi meta es llegar a hacer un featuring con ellos, de verdad, algún día. Espero lo logre”, comentó Tito Silva Music en el canal de Youtube.

Tito Silva Music, creador de ‘Mi bebito fiu fiu’, prepara una cumbia inspirada en AMLO | VIDEO: Youtube. Créditos a Henry Spencer.

