El origen de ‘Mi bebito fiu fiu’, la canción de Tito Silva que interpretó Bad Bunny

El tema ‘Mi bebito fiu fiu’, producido por Tito Silva en la voz de Tefi C, ha cruzado todas las fronteras y no solo se ha vuelto viral en TikTok, sino también ha sido interpretado por artistas de talla mundial como Bad Bunny.

Pero, cómo es que nace ‘Mi bebito fiu fiu’, ¿cuál es el origen de este tema? y ¿por qué se volvió viral en todas las redes sociales? Aunque parezca increíble, la canción nació a raíz de una conversación que tuvo el expresidente peruano Martín Vizcarra con su supuesta amante.

ORIGEN DE “MI BEBITO FIU FIU”

La política peruana también es protagonista de diversos memes o hechos que se tornan virales. Y es ahí donde nace la canción ‘Mi bebito fiu fiu’.

En un programa de noticias, se expuso una supuesta infidelidad protagonizada por el exmandatario y la abogada Zully Pinchi. En la conversación que mantuvieron ambos, a través de WhatsApp, se ve cómo la letrada le mandaba mensajes cariñosos al exjefe de Estado.

“Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le escribió Pinchi a Vizcarra, a lo que él solo respondió: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Luego, en el mismo chat, aparentemente, el exmandatario le envió un selfie a la abogada. Ella contestó lo siguiente: “Fiuuu Fiuuu”, lo que sería un halago o el sonido de un silbido para indicar que se le ve bien.

Además de la conversación textual, también se escuchan audios, en los que Pinchi derrocharía todo el sentimiento que tendría hacia Vizcarra.

“[...] Por favor besa mis labios. Empápame como caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina. Te amo como jamás amé y como jamás nunca amé a alguien así”, se le escucha decir a la letrada con una voz apasionada.

Por otro lado, en alguno de los audios de Vizcarra se oye lo siguiente: “Seguro ya vas a dormir y cuando duermas quiero que pienses en mí, que sueñes conmigo, que sueñes en todo lo que hacemos y que lo hagas parecer real. Solo recuerda que te quiero, te extraño y te quiero a mi lado”.

La originalidad y creatividad de Tito Silva, uno de los productores más conocidos en Perú, no se hizo esperar y tomó algunas partes de esta conversación para crear uno de los hits más populares de las redes sociales, conocido como ’Mi bebito fiu fiu’.

BAD BUNNY CANTA ‘MI BEBITO FIU FIU’

El popular ‘Conejo malo’ realizó una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, donde se conectaron cerca de 450 mil personas para escucharlo hablar de sus futuros proyectos, así como de las canciones que piensa sacar y cómo ha creado su más reciente álbum.

Sin embargo, lo que muchos no se esperaban es que Bad Bunny reaccione a los comentarios de sus fans peruanos, quienes lo llamaban ‘Mi bebito fiu fiu’ para llamar su atención.

Al leer estos comentarios, el interprete de ‘Ojitos Lindos’ cantó un fragmento del coro de este tema realizado por el músico peruano: “Mi bebita fiu fiu, quiero ser de chocolate, una vaina así, sí, sí”.

El famoso cantante puertorriqueño cantó el coro de ‘Mi bebito fiu fiu’, tema creado por el compositor peruano Tito Silva.

LETRA DE ‘MI BEBITO FIU FIU’

Conoce la letra de la canción ‘Mi bebito fiu fiu’:

Caramelo de chocolate, empápame así. Como un pionono de vitrina, enróllame así. Con azúcar en polvo, endúlzame.

Y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu.

(Qué lindo eres tú, eres mi bebé. Mi bebito fiu fiu)

En mis lágrimas te miré. En mis tristezas yo te besé. En mis caricias te dibujé, sin verte jamás, de ti me enamoré.

Cómo ocurrió, no lo sé. Si me lo había prometido una y otra vez. Me aprendí de memoria aquella estupidez

“Es mejor que te amen a que ames tú”... Hmm, vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez. En que no pude ni un día más vivir sin ti

