Ethel Pozo baila ‘Mi bebito, fiu fiu” y luego reflexiona: “No creo que la esposa de Vizcarra se ría”

‘Mi bebito, fiu fiu’ ha traspasado fronteras. El éxito de Tito Silva Music se ha convertido en el tema número 1 de la lista viral de Spotify, por lo que las conductoras de América Hoy no dudaron en bailar el ‘hit’ musical en plena transmisión en vivo del programa. Sin embargo, la psicóloga Lizbeth Cueva les recordó el trasfondo de la canción: la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra con Zully Pinchi.

Este martes 5 de julio, Ethel Pozo, Janet Barboza y Lizbeth Cueva aplaudieron al músico peruano por haber creado la canción del momento, que ha sido comentada por Bad Bunny, Ibai, Danna Paola, entre otras celebridades. Para festejarlo, las tres decidieron bailar muy alegres en el set.

Sin embargo, a las tres se les borró la sonrisa cuando la especialista dio su opinión profesional sobre el tema. Cueva señaló que ‘Mi bebito, fiu fiu’ proviene de un hecho bastante doloroso para Maribel Díaz Caballero, la esposa del expresidente del Perú desde hace más de 30 años.

“Todavía no canto ‘Mi bebito, fiu fiu’. No me atrevería a bailarlo, yo soy sana. Además, se está desvirtuando esta canción y se está olvidando la infidelidad. Aterrizando. Puede sonar gracioso, pero hay un trasfondo que generó dolor y que genera dolor”, comentó muy seria.

Sus palabras sirvieron para que la hija de Gisela Valcárcel reflexionara sobre sus acciones, dejando en claro que no estaba de acuerdo con el trasfondo del tema musical.

“Arrancamos con eso, siempre nos pone en tierra. No creo que su esposa se ría. Por supuesto, eso genera dolor a la familia, a la mujer. Creo que nunca se imaginó en su vida que esto daría la vuelta al mundo. Ahora Bad Bunny está que lo canta”, recalcó la presentadora de América TV.

Productor peruano lanzó tema musical inspirado en los supuestos chats de Martín Vizcarra con Zully Pinchi. (Foto: Composición Infobae)

¿POR QUÉ ‘MI BEBITO, FIU FIU’?

La canción de Tito Silva Music se ha viralizado en varias partes del mundo. Si no eres de Perú, debes saber que la canción nació a raíz de una conversación que tuvo el expresidente peruano Martín Vizcarra con su supuesta amante, Zully Pinchi.

El dominicial Panorama expuso una supuesta infidelidad protagonizada por el exmandatario y la abogada Zully Pinchi. En la conversación que mantuvieron ambos, a través de WhatsApp, se ve cómo la letrada le mandaba mensajes cariñosos al exjefe de Estado.

“Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le escribió Pinchi a Vizcarra, a lo que él solo respondió: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Luego, en el mismo chat, aparentemente, el exmandatario le envió un selfie a la abogada. Ella contestó lo siguiente: “Fiuuu Fiuuu”, lo que sería un halago o el sonido de un silbido para indicar que se le ve bien.

La canción también hace referencia al poema “Las noches que te soñé”, escrito por la excandidata al Congreso en el 2014, en donde señala “enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina”.

