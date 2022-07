‘Mi Bebito Fiu Fiu’ y Tito Silva: ¿Quién es el creador de este viral musical a nivel mundial?

Alberto Silva el creador de los remix virales. foto: facebook.

La canción ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ de Tito Silva se ha convertido en un divertido viral pero no solo a nivel nacional sino también internacional, ya que ha traspasado fronteras. Cantantes como de la talla de Bad Bunny y Danna Paola han compartido en sus redes está canción. Además influencers como Kunno y el streamer como Ibai que no se han querido quedar a fuera de la fiebre peruana.

Y es que algunos la cantan, otros la usan para grabar sus videos de Tik Tok y tararean en sus trasmisiones en vivo. Inclusive ya está sonando en las radios de España, según una de las historias de Instagram que publicó el productor musical Tito Silva.

Pero ¿Quién es el creador de este remix y cómo así elaboró este hit musical?

Tito Silva es el nombre artístico de Alberto Antonio Silva Reyes, un joven de 30 años, productor musical que se ha hecho conocido a nivel mundial como creador de la canción ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ un tema que hace referencia a los chats filtrados bastante cariñosos entre la ex candidata al congreso Zully Pinchi y Martín Vizcarra, expresidente del Perú.

En una entrevista para Peru21, Tito contó que sus padres no querían que incursionara en la música pues lo veían como una carrera inestable por ese motivo Tito ingresó a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para estudiar Publicidad.

De ahí que la mayoría de sus trabajos musicales también están dirigidos a la rama publicitaria, ya que también realiza spots y jingles publicitarios. Pero lo música lo jaló más, por eso Silva se enfocó totalmente en la producción musical, dedicando más tiempo a las nuevas versiones de canciones emblemáticas.

Así como a los remix que abordan temas de coyuntura política del país y colaboraciones imaginables como la de Ariana Grande y la cantante peruana Carmencita Lara. Es más, Silva ha realizado trabajos musicales para películas y proyectos con la 20th Century Fox.

SUS MEJORES ÉXITOS

Entre todos los videos de su canal de Youtube, la canción ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ registra 9 millones de vistas, le sigue la versión en vivo de la misma canción con 2.5 millones de reproducciones y la colaboración ‘inédita’ entre Michael Jackson y Luis Miguel que tiene 1.5 millones de vistas.

El primer video que colgó en sus plataformas digitales fue hace cinco años, se trata de la versión en cumbia de la intro musical de la serie The Walking Dead, tiene 109 mil vistas en su canal de youtube.

Y no solo ha realizado estos remix, ha hecho versiones bastantes ocurrentes tal como la canción icónica ‘La Arrechazada’ de la peruana Susy Díaz en versión nada más y nada menos que en jazz y blues.

MÁS CANCIONES DEDICADAS A MARTÍN VIZCARRA

Y el hit actual no es la única inspirada en Martín Vizcarra, ya que Tito en el 2020, grabó una canción con los mensajes que el expresidente daba al mediodía para protegernos contra la covid19 en plena pandemia.

También grabó un villancico basado en lo que vivía el líder político con respecto al inconveniente que tenía con su carnet de vacunación, ya que no tenía registrada las dosis completas y por tal motivo no podía visitar los centros comerciales para comprar regalos en Navidad.

Otro remix que llamó mucho la atención fue ‘La Historia de El niño y el pollo’ y ‘El niño y el pollo 2′ basados en el poema que el presidente del Perú, Pedo Castillo recitó de manera atropellada en una importante ceremonia internacional.

PERO, ¿CÓMO SE GRABÓ MI BEBITO FIU FIU?

Según una entrevista que Tito Silva brindó a RPP, llamó a su compañera y parte de su equipo Tefi C. para cantar esta adaptación de la canción de Dido y Eminem, ‘Stan’, sin embargo Stefany dudó al inicio porque no es cantante, pero finalmente accedió.

“Tefi C no es cantante, es afinada pero no tiene experiencia cantando, teníamos que hacer tan rápido el video, que le dije: ‘Tefi cantalo nada más’ y te afino con auto-tune, no te preocupes y luego vamos a ver que pasa”, comentó Silva.

La joven Tefi C es también la community manager de la página de Tito Silva, encargándose de buscar las últimas tendencias en el plano político para convertirlas en música. De hecho, fue ella la de la idea de hacer una canción inspirada en las supuestas conversaciones íntimas del exmandatario con Pinchi. Sin imaginar que se iba a convertir en un viral que ahora está conquistando territorio extranjero.

¿QUÉ DIJO VIZCARRA CON RESPECTO AL TEMA?

Martín Vizcarra no tuvo ningún problema en pronunciarse sobre la producción musical realizada por el talentoso Tito Silva Music durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook.

Al comienzo del clip, se le puede ver a Vizcarra agradeciendo al conocido influencer por crear contenido de manera original utilizando sus declaraciones. Además de eso, resaltó que las hace tan bien que las convierte en virales.

“Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos como Tito Silva Music; que toma parte de nuestras declaraciones y las convierte en temas que son del agrado de la población” , expresó para sorpresa de sus seguidores.

El líder político también felicitó a través de un video el trabajo de la Orqueta N’samble que va a lanzar la versión en salsa de “Caramelo de chocolate”. Se le pudo ver junto al líder de la agrupación Sandro Mártin Solar, ambos decidieron hacer un video en el que mandan saludos y se agradecen mutuamente.

Pero Tito ¿cómo así selecciona los temas o qué declaraciones pueden ser el próximo éxito?. Muchas veces son sus seguidores que les escriben a sus redes sociales y le mencionan que temas pueden ser canciones, otras veces el mismo lo busca junto a su equipo de trabajo.

“Sé que en cualquier momento me puedo equivocar, yo lo dudo mucho antes de lanzar un trabajo, tengo que pensar si puede ser pertinente o es demasiado, y si a la gente le va a gustar. Algunas veces tengo esas dudas en lanzarlo, hay cosas que hecho y he eliminado”, comentó Silva.

