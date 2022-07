Mamá de Juan Víctor explota contra Andrea San Martín tras su entrevista con Magaly Medina: “Me hace vomitar”

Alicia Díaz tildó de 'trastornada' a Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

La madre de Juan Víctor Sánchez utilizó sus redes sociales para arremeter una vez más contra Andrea San Martín. Y es que, Alicia Díaz no ha dudado en sacar cara por su hijo tras las últimas declaraciones de la exchica reality en el programa Magaly TV La Firme la noche del 05 de julio.

Como se recuerda, la ‘ojiverde’ estuvo con Magaly Medina para hablar sobre la filtración de sus conversaciones con el bailarín ‘Pato’ Quiñones y el enfrentamiento legal con el padre de su segunda hija, Juan Víctor.

En la entrevista, Andrea San Martín negó haber denunciado a Juan Víctor Sánchez por hacerse público sus chats con el coreógrafo; sin embargo, no lo descartó como sospechoso. Esto habría hecho enojar a Doña Alicia, pues señaló que la modelo estaría ‘camuflando sus deslices’.

“Hay que ser bien carepalo para sindicar y frescamente plasmar en un papel y encima pretender involucrar a alguien más, camuflando sus deslices. Una vez más demuestra el trastorno psicológico que, la verdad, preocupa afecte la crianza de menores. ¿Qué les puedes enseñar? ¿A mentir? ¿A sindicar con suposiciones. Esta situación me hace vomitar”, publicó en sus historias de Instagram.

Asimismo, se refirió a las denuncias que Andrea San Martín le habría puesto a su primogénito. Sucede que, la modelo negó haber denunciado a Juan Víctor en reiteradas ocasiones. Sin embargo, Alicia Díaz dejó entrever que eso sería mentira.

“Una docena... dice Pajita...¡Quibuina!. Sin embargo, ¿dónde están las otras 6?”, escribió citando las palabras de un usuario popular de twitter de espectáculos.

Finalmente, señaló que necesita “un litro de manzanilla” para calmarse, pues estaría furiosa con su la madre de su nieta por sentarse en Magaly TV La Firme. Hasta el momento, Juan Víctor no se ha pronunciado al respecto.

ANDREA SAN MARTÍN NO DENUNCIÓ A JUAN VÍCTOR

Andrea San Martín fue víctima de filtración de sus chats con el bailarín Patricio Quiñones, por lo que dejó entrever que habría sido su expareja quien lo estaría difundiendo. La tarde del 05 de julio el programa Amor y Fuego se señaló que había denunciado directamente al padre de su segunda hija como responsable de esta difusión, pero ella salió a desmentirlo.

Por otro lado, indicó que la denuncia no fue directamente para Juan Víctor. Sin embargo, en el interrogatorio de la Policía, reveló algunos detalles que terminaban incluyéndolo. “Quería aclarar que yo no he hecho una denuncia en contra de Juan Víctor por esa razón , simplemente que, a la hora de denunciar al respecto, los especialistas me preguntas específicamente cuáles son los antecedentes, desde cuándo, quienes han tenido acceso a tu celular en algún momento y demás”, comentó.

“Juan Víctor ha negado tener acceso a mi iCloud. Es una conversación con él cuando él me presta un teléfono a mí y yo no estaba con él como él salió a decirlo. En ningún momento se desactivó el teléfono delante de mí ni nada. Yo confié en que lo había desactivado, pero tuvo acceso a mi clave y también al código para poder abrirlo”, sentenció.

Andrea San Martín asegura que no denunció a Juan Víctor por filtraciones de chat. (Video: Magaly TV: La Firme)

