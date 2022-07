Bruno Ascenzo: “No hay ninguna ideología de género detrás de mi sexualidad” | ENTREVISTA

Bruno Ascenzo nos cuenta más detalle de su personaje en la película "Cosas de amigos". (Foto: Instagram)

Bruno Ascenzo se ha convertido en un gran referente en la industria del cine y la televisión. A sus 37 años ha desarrollado su talento en películas, obras de teatro y ha sido conductor de un programa infantil-juvenil. En el 2005 debutó en la pantalla grande y ha dedicado parte de su vida a la producción.

Esta vez, Bruno Ascenzo se encuentra protagonizando ‘Cosas de amigos’, una película que se estrenará este jueves 21 de julio y donde encarna a Santiago, un hombre homosexual que le cuenta a sus amigos que está enamorado de Julián Dolán, papel que recae en Nacho Di Marco. Sin embargo, su amigo Raúl (Rodrigo Sánchez-Patiño) trata de convencerlo por todos los medios de que lo suyo no es más que una confusión.

Infobae conversó con el también guionista y locutor de radio para conocer más detalles de su personaje en la película que lo ha regresado a la actuación, gracias a la convocatoria del director Giovanni Cccia. Además, nos contó que se encuentra muy feliz con su relación sentimental al lado del cantante Adrián Bello.

Cuéntanos sobre tu personaje y qué es lo que más te gustó de ser ‘Santiago’...

Me gustó volver a actuar, tenía muchas ganas de volver a actuar. Había estado haciendo muchos años teatro y me pareció bonito que Giovanni (Ciccia) me convocara para su película. Me gustó que el personaje decida asumir su identidad en lugar de engañar a sus amigos y a su pareja, con la que estuvo desde el colegio durante toda su vida y se iba a casar.

Me parecía importante que el personaje haya tomado la decisión de practicar la honestidad, sinceridad, la consecuencia y coherencia en su vida. Quizás tardíamente, pero uno va descubriendo su sexualidad conforme pasen los años y lo importante es actuar de manera consecuente con uno mismo.

Afiche oficial de la película 'Cosas de amigos'. (Foto: Instagram)

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la película?

Creo que trata de transmitir un mensaje de aceptación, de vivir en paz y sin conflictos. Apela a un discurso de aceptar las diferencias entre todos que nos hacen únicos. Creo que es un mensaje muy importante para los tiempos que vivimos, en los cuales los extremos y fanatismos están tomando voces protagónicas. Creo que la película apela a respetarnos, aceptando las diferencias que tenemos, sin agresiones y violencia.

¿Consideras que las personas como el personaje de ‘Raúl’ son las que impiden que otros expongan su orientación sexual libremente?

Creo que hay muchos ‘Raúles’ en la sociedad. Creo que este personaje expone este tipo de personalidades agresivas, homofóbicas y machistas. Es bueno que una película, en tono de comedia, proponga a un personaje con dichas características para que las personas, quizás, se vean reflejadas y que puedan cambiar.

Este personaje (Raúl) se da cuenta que se está comportando de manera violenta. A través de la película, va cambiando su manera de ver las cosas y entendiendo. Muchas personas han crecido con conceptos equivocados y está bueno que haya películas que expongan su viaje desde ese lugar de prejuicios hasta la aceptación.

Trailer oficial de 'Cosas de amigos'. (VIDEO: YouTube)

¿Crees que hay mucho por hacer o vamos por buen camino?

Creo que hay muchísimo por hacer y no vamos por un buen camino. Hay voces extremistas que no están permitiendo que la sociedad cambie y se convierta en más empática. Creo que debemos emendar el camino y no inventar conceptos como la ‘ideología de género’ porque no existe, no hay ninguna ideología detrás de mi sexualidad y de la de ninguna persona.

Con 37 años de edad y una carrera en ascenso, ¿qué es lo que te falta realizar?

No lo sé. He tenido mucha suerte de haber trabajado en radio, televisión, hacer teatro y cine. Quizás en estos momentos me provoca hacer una película un poco más personal. Me faltan hacer muchísimas cosas y espero tener las fuerzas, ganas y se me presenten las oportunidades para seguir contando historias.

Bruno Ascenzo y Nacho Di Marco en el adelanto de la película 'Cosas de amigos'. (VIDEO: Instagram)

Hace poco se celebró el Día del Orgullo Gay. Se supo que este 2022 se conglomeró más gente que los años anteriores, ¿alguna reflexión al respecto?

Yo creo que siempre es importante explicar el por qué se celebra el Día del Orgullo Gay. Es importante que las personas de la comunidad LGTBIQ+ se sientan orgullosos de quienes son. Siempre nos han estigmatizados y se nos han dicho públicamente ‘mercancía fallada’ y tantas cosas se golpean la autoestima. Muchas veces las personas optan por el suicidio y todo bajo conceptos erróneos.

Es importante que se celebre y con muchos aliados porque también hay personas heterosexuales que salen a marchar. Así se entiende que todos vivimos en un mismo lugar y que merecemos los mismos derechos más allá de los gustos.

Has expuesto tu amor con Adrián Bello en las redes, ¿han proyectado crecer como familia?, ¿tener hijos?

Nosotros hemos decidido no hablar públicamente de nuestra relación, pero de vez en cuando subimos unas fotos en Instagram porque no tenemos nada que ocultar y también creemos que es importante que se visibilice que las personas se quieren sin importar el sexo, que no está mal y que es normal. No considero que nos estemos exponiendo públicamente porque cuidamos esa parte de nuestra vida.

Bruno Ascenzo celebró el año nuevo junto a su pareja en Áncash. (Foto: Instagram)

“Hasta que nos volvamos a encontrar” tuvo muchas críticas, pero estuvo entre las 10 películas más vistas en diferentes países, ¿alguna opinión al respecto?

Comentarios positivos y negativos siempre va a haber. Son parte del juego, hay que saber escucharlos y aprender de los bueno que se pueda rescatar. La película no solo estuvo entre las 10 más vistas en diferentes países, fue la película de habla no inglesa más vista en el mundo en más de 190 países y se mantuvo en el segundo puesto a nivel mundial durante sus dos primeras semanas.

