Kuno Becker comparte video donde hombre le falta el respeto a Gabriela Serpa y tiene inesperada reacción

Un video donde se ve a un hombre acosando a Gabriela Serpa ha causado el rechazo de muchos. Este material que se ha vuelto viral deja ver a la actriz cómica de JB en ATV abrazando a su supuesto fan, quien decide aprovecharse y besar uno de los pechos de la rubia. Muy sorprendida, la joven solo grita y lo aleja.

Este material fue compartido en muchas oportunidades, mientras unos se solidarizaban con ella, otros no comprendían cómo la bailarina no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ante ello, Claudia Serpa se pronunció e indicó que nunca dejó que la toquen, y que si se hubiera dado cuenta antes, es obvio que hubiera reaccionado.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos, y le dije ¿Qué te pasa?, Ahí reaccioné y lo sacaron… fue una falta de respeto de esa persona”, dijo para el diario Trome.

“En el momento que sucedió no lo sentí, pero nunca me lamió, como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... si me hubiera dado cuenta antes le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida” , señaló la animadora.

LA REACCIÓN DE KUNO BECKER

Este video también a las manos de Kuno Becker, quien sorprendió a sus seguidores con su reacción. El reconocido actor mexicano tomó con burla el mal rato que pasó Gabriela Serpa y hasta lanzó el comentario: “Como que no quiere la cosa”, adjuntando un emoticón de risa. Además, imitó la actitud del hombre.

Los fans peruanos del mexicano etiquetaron a Gabriela Serpa y expresaron su sorpresa. “Kuno ya está poniéndose al día con las cosas que pasan aquí en Perú”, “@gabriela_serpa hasta Kuno Becker se sorprendió”, “Hola, saludos desde Perú”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Incluso, el artista respondió a una seguidora que le escribió: “Pobre Gabrielita, se pasó el muchacho”. Kuno respondió: “Y pues el aprovechó”.

Kuno Becker comparte video donde hombre le falta el respeto a Gabriela Serpa. El actor mexicano sorprende con su reacción. (Video: Tiktok)

KUNO BECKER TAMBIÉN CANTÓ MI BEBITO FIU FIU

Sin embargo, no es la única vez que reacciona a los videos virales generados en Perú. El galán mexicano Kuno Becker también se dejó envolver por la fiebre de Mi Bebito Fiu Fiu. El recordado protagonista de Primer amor a mil por hora publicó un video cantando el tema del peruano Tito Silva.

Como se sabe, esta canción se ha vuelto viral en los últimos días, siendo muchos los influencers, actores y cantantes que publican en sus redes sociales algo referente a esta canción.

“Mi Bebito Fiu Fiu, ya encontré la famosa rola”, escribió el actor en su publicación, quien aparece cantando y sonriendo con el fondo musical de Mi Bebito Fiu Fiu.

Eduardo Kuno Becker Paz, más conocido como Kuno Becker, es un actor, escritor y director de cine y televisión mexicano que ha trabajado en telenovelas, teatro y cine mexicano. Interpretó a Santiago Muñez en las películas (de fútbol) Goal!, Goal! 2 y Goal! 3 y el Rayo McQueen en Cars, Cars 2 y Cars 3. En Perú es muy recordado por su protagónico en Primer amor a mil por hora, junto Anahí, emitida en el 2001 por Televisa.

Kuno Becker se une a la fiebre de Mi Bebito Fiu Fiu, de Tito Silva. (Video: TikTok)

