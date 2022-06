Mamá de Juan Víctor Sánchez felicita a su hijo por el Día del Padre: “Los papás son irremplazables”

Mamá de Juan Víctor Sánchez felicita a su hijo. 8Foto: Instagram)

La madre de Juan Víctor Sánchez usó su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo por el Día del Padre. Como se recuerda, doña Alicia Díaz no ha dudado en sacar cara por la expareja de Andrea San Martín cuantas veces ha sido necesario debido a los constantes problemas que tiene con la influencer. Como se sabe, el expiloto ha acusado Andrea San Martín de no permitirle ver a su hija.

Este tercer domingo de junio, Alicia Díaz le dedicó unas palabras a Juan Víctor Sánchez, resaltando su rol como padre.

“Los papás son irremplazables, son importantes en el desarrollo emocional de los hijos” , escribió la madre de familia, asegurando que su hijo ha sido padre desde el primer día.

Madre de Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, saludó a su hijo y resaltó su labor como padre. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, la última acusación de Juan Víctor es que Andrea San Martín ocasionó el despido de una de las profesoras del nido de su hija. ¿La razón? Que la maestra le compartiera a Sánchez una foto de su hija. Consultada sobre el tema, la exchica reality negó rotundamente este hecho.

Días después, la joven hizo noticia tras ser internada de emergencia en una clínica, donde se le extirpó el útero. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la pareja de Sebastián Lizarzaburu publicó que había sufrido un aborto y que se encontraba en estado crítico.

Comunicado de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

Los ataques hacia Juan Víctor no se hicieron esperar, los usuarios culparon al expiloto de haber generado esta reacción en la influencer. De inmediato, el emprendedor no dudó en aclarar que el hecho de que no esté de acuerdo con las actitudes con la madre de su hija, no quiere decir que le desee el mal. Asimismo, expresó que espera una pronta recuperación para la joven.

Juan Víctor Sánchez reporta ofensas de haters. (Foto: Instagram)

ANDREA SAN MARTÍN REGRESÓ A LAS REDES

Andrea San Martín se encuentra recuperándose poco a poco. A través de un video, la madre de dos hija indicó que pasó momentos muy duros y agradeció a sus seguidores por el apoyo. Además, contó que en ningún momento se sintió sola, y esto se debió al respaldo de su pareja y familiares cercanos.

Andrea San Martín cuenta detalles de su estado de salud. (VIDEO: Instagram)

“Llegué con hemoglobina en 7,2 y estoy colocándome hierro a la vena interdiario, entre otros medicamentos, por lo que no puedo hacer ningún tipo de esfuerzo y, sobre todo, mantener la tranquilidad mental...Lo más difícil, como mujer que he vivido a mis 32 años, es la parte psicológica. Tuve una crisis complicada y agradecí tanto tener a mi mamá a mi lado”, señaló.

