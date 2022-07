Gabriela Serpa se pronuncia luego de que sujeto la acosara en discoteca: “No dejo que nadie me toque”

Gabriela Serpa indica que le faltaron respeto en discoteca. Foto: composición

Luego de que se viralizara un video de Gabriela Serpa, pasando por un momento incómodo durante un evento en una discoteca, ya que un joven se quiso aprovechar más de la cuenta y le beso los senos cuando estaba cerca de ella.

La actriz cómica de JB en ATV se pronunció para un diario local y señaló que fue una falta de respeto lo que vivió en ese evento y que no permite que nadie la toque.

“Quiero aclarar que no dejé que nadie me toque, esa persona me pidió una foto y veía que la gente se reía, hacían gestos, y le dije ¿Qué te pasa?, Ahí reaccioné y lo sacaron… fue una falta de respeto de esa persona”, dijo para el diario Trome.

Gabriela Serpa comentó que no se había dado cuenta del momento porque de hacerlo hubiera reaccionado y le tiraba una bofetada a dicho sujeto que estaba invadiendo su privacidad.

“En el momento que sucedió no lo sentí, pero nunca me lamió, como dicen algunos en las redes sociales. Yo estaba haciendo juegos con el público en el escenario, pero eso no le da derecho a nadie a sobrepasarse... si me hubiera dado cuenta antes le hubiera estampado una cachetada, pero me agarró desprevenida”, añadió Gabriela.

La bella influencer comentó que este incidente no impedirá que siga brindando sus shows, ya que no se sintió vulnerada ni acosada porque señala que el sujeto nunca la tocó. “Si me hubiera sentido acosada, vulnerada o un tocamiento indebido, me defendía, indicó la modelo”, indicó.

Y a pesar de ese mal rato, no dejará de realizar sus presentaciones en las discotecas, pues en su mayoría el público se porta bien con ella y lo sabe manejar muy bien.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Según las imágenes difundidas se ve a la bailarina profesional siendo acosada sexualmente por uno de sus seguidores que le pidió una foto y aprovechando la cercanía, le dio un beso en la parte de sus senos.

Al inicio ella no se dio cuenta y conversaba con el público, luego vio que la gente le hacía gestos, se percata de lo que pasa y por eso se aleja rápidamente y solo opto por mostrarse sorprendida. Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Durante una entrevista en el programa de Youtube Moloko Podcast, la hermana mayor de las Serpa contó que vivió un episodio de acoso sexual en y de violencia en marzo de este año, antes de realizar una presentación en una discoteca en Pucallpa.

“El domingo (13 de marzo) tuve un evento en Pucallpa. Llegamos a las 11.00 a. m., fuimos a almorzar, después le dije a mi amiga para meternos a la piscina... Entonces, estaba sentada con ella y se acercaron tres personas en estado etílico. Una de ellas me dice: ‘por favor, para tomarnos una foto’”, relató.

“Me tomé la foto con ellos y uno se acercó un poco más y me agarró del hombro. Yo estaba en bikini... Le dije: ‘señor, está invadiendo mi espacio, por favor’”, añadió la integrante de JB en ATV.

Pero no solo eso, Gabriela contó que el sujeto se incomodó por su actitud y minutos después se tiró a la piscina, justo donde ella se encontraba, provocándole un fuerte golpe en la cabeza de la modelo.

“Estaba nadando con mi amiga y me puse en el centro de la piscina, de espalda a ellos y sentí un golpe en la cabeza, horrible... Volteé y era el pata que me pidió la foto. Se había dado un clavado horrible y cayó en mi cabeza”, dijo Serpa.

