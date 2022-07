Andrea San Martín no denunció a Juan Víctor por filtración de chats, pero no lo descarta como sospechoso

Andrea San Martín niega haber denunciado a Juan Víctor Sánchez. (Foto: Composición)

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez están enfrascados, una vez más, en una disputa pública. Esta vez, la modelo fue víctima de filtración de sus chats con el bailarín Patricio Quiñones, por lo que dejó entrever que habría sido su expareja quien lo estaría difundiendo.

Como se recuerda, ambos tienen una batalla legal pendiente. Incluso, el expiloto ha señalado en más de una oportunidad que la exconductora de televisión no le deja ver a su hija desde hace varios meses, pese a que no un documento que avale esa decisión.

Es por ello que, este martes 5 de julio, en el programa Amor y Fuego se señaló que Andrea San Martín había denunciado directamente al padre de su segunda hija como responsable de esta difusión de su intimidad, pero ella salió a desmentirlo.

“Quiero aclarar, porque hoy día vi en otro programa, que se había dicho que yo había realizado una denuncia en su contra, pero la denuncia no es en contra de Juan Víctor. Es una denuncia que se hace al área de especialización cibernética para que investiguen qué es lo que ha pasado con mi teléfono”, explicó al inicio

Seguido, reveló que decidió hacer esta denuncia porque tenía episodios raros con el contenido de su celular. Por lo que por el sistema operativo podría saber que otra persona estaba usando su información. “Yo empiezo a tener episodios de pérdidas de screenshots. Incluso tenía un pantallazo de que mi iCloud había estado abierto en otro dispositivo en una dirección específica, pero desapareció”, comentó luego.

Por otro lado, señaló que la denuncia no fue directamente para Juan Víctor. Sin embargo, en el interrogatorio de la Policía, reveló algunos detalles que terminaban incluyéndolo. “Quería aclarar que yo no he hecho una denuncia en contra de Juan Víctor por esa razón , simplemente que, a la hora de denunciar al respecto, los especialistas me preguntas específicamente cuáles son los antecedentes, desde cuándo, quienes han tenido acceso a tu celular en algún momento y demás”, comentó.

DESMIENTE A JUAN VÍCTOR

En otro momento, se refirió a Juan Víctor Sánchez y reveló que su expareja si tuvo acceso a su iCloud en algún momento, pese a que él lo ha negado. Además, aseguró que ella no se encargó de quitar sus accesos del teléfono de él porque confiaba en que lo iba a hacer sin que esté presente.

“Juan Víctor ha negado tener acceso a mi iCloud. Es una conversación con él cuando él me presta un teléfono a mí y yo no estaba con él como él salió a decirlo. En ningún momento se desactivó el teléfono delante de mí ni nada. Yo confié en que lo había desactivado, pero tuvo acceso a mi clave y también al código para poder abrirlo”, sentenció Andrea.

Finalmente, cuando Magaly Medina le cuestiona si piensa que el padre de su segunda hija habría sido quien pudo filtrar este chat, ella no lo acusa directamente pero deja entrever que si podría ser un sospechoso.

“Podría ser muchas cosas porque él tenía mi iCloud. No es una acusación directa, pero si las personas de cibernética, alguien ha tenido acceso a tu iCloud, por supuesto que sí y doy la información. Pero no existe en contra del señor respecto a este tema”, sentenció.

