Elecciones 2026: JNE lanza plataforma para monitorear actas observadas y demostrar transparencia electoral

¿Qué pasa con las actas observadas? El procedimiento que sigue el JNE tras las elecciones. (Foto: JNE)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una nueva plataforma digital que facilita el acceso público a la información sobre el proceso de actas observadas en las Elecciones 2026.

A través del portal web oficial, la ciudadanía puede consultar en tiempo real el número de actas remitidas, el estado de cada expediente y los detalles de las audiencias de recuento de votos. La iniciativa busca fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema electoral en un contexto donde cada voto puede tener un peso decisivo.

En conferencia de prensa, Jorge Valdivia, abogado del gabinete de asesores del JNE, explicó el funcionamiento de la plataforma, disponible en https://web.jne.gob.pe/reporteactasobservadas/. Según el reporte actualizado, hasta la fecha se han recibido 1,158 actas observadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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De ese total, se remitieron 1,138 actas a los JEE, los cuales generaron 1,086 expedientes y emitieron 100 pronunciamientos. En trece de esos casos, se dispuso el recuento de votos en audiencias públicas.

La plataforma muestra el avance del procesamiento de actas y permite ver en línea las audiencias de conteo de votos, donde participan los tres miembros de cada JEE, el secretario de actas y un especialista informático.

El portal incluye información sobre las fechas, expedientes, resoluciones y enlaces a la transmisión en vivo de las audiencias, lo que permite a los ciudadanos seguir el proceso de manera transparente y documentada.

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Actas observadas en la segunda vuelta: qué son y cómo pueden influir en los resultados finales. (Foto: JNE)

Causas de observación y rol de las actas

Durante la presentación, el representante del Jurado Nacional de Elecciones detalló las principales razones por las que un acta puede ser observada.

Las inconsistencias más frecuentes incluyen la falta de firmas, ausencia de datos completos, ilegibilidad, errores aritméticos o totales de votos que no coinciden con la cantidad de ciudadanos que sufragaron. Cada una de estas causales activa el protocolo de revisión y posible recuento de votos ante los JEE.

La importancia de las actas observadas cobra especial relevancia en escenarios de resultados ajustados entre los candidatos. En la segunda vuelta presidencial, la diferencia mínima registrada en los conteos preliminares mantiene en vilo a la ciudadanía y resalta el valor de cada acta en discusión.

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Los expertos del JNE explicaron que, aunque el proceso puede extenderse varios días, la revisión exhaustiva garantiza que todos los votos válidos sean contabilizados bajo los parámetros de la ley.

La plataforma también permite acceder a los expedientes y pronunciamientos sobre cada acta, así como a los aplicativos y herramientas tecnológicas empleadas en el escrutinio. Esta apertura facilita el control social y otorga a los usuarios la posibilidad de verificar la trazabilidad de cada decisión adoptada por los organismos electorales.

Plazos y expectativas

El Jurado Nacional de Elecciones comunicó que el plazo estimado para la proclamación de los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial es de 30 días, aproximadamente a mediados de julio.

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Este periodo depende de la carga de trabajo de los JEE y del volumen de actas observadas que requieran revisión. La institución recordó que la ley electoral establece que el proceso debe concluir antes del 28 de julio, fecha de asunción de nuevas autoridades.

La experiencia de la primera vuelta, donde más de 67.000 actas pasaron por revisión, demostró la complejidad y minuciosidad del sistema electoral peruano. En la segunda vuelta, la reducción de candidatos y la digitalización de la información han permitido una mayor celeridad, aunque la vigilancia sobre las actas observadas sigue siendo clave para la legitimidad del proceso.

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