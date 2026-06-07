Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

En la sede de la ONPE se lleva a cabo el acto de 'Puesta a Cero' de los servidores nacionales, un paso crucial para eliminar registros de pruebas o simulacros y verificar que las bases de datos están vacías antes del cómputo de votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio , día de la segunda vuelta, la plataforma oficial para seguir el avance y conocer los resultados finales del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú). El acceso se realiza mediante LINK: https://segundavuelta.onpe.gob.pe.

El portal de la ONPE reúne, en un solo tablero, el conteo de actas y la distribución de los votos de la Segunda Elección Presidencial 2026. La consulta permite ver el total de sufragios emitidos por candidatura, además de los votos en blanco, nulos y el porcentaje de votos válidos, conforme avanza el cómputo oficial.

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LINK oficial de la ONPE para conocer los resultados

La plataforma habilitada por la ONPE se encuentra en https://segundavuelta.onpe.gob.pe. Dentro de la página, los usuarios deben ubicar el enlace bajo la frase “Conoce los resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026”, desde donde se despliega el reporte con el avance del escrutinio.

Según la información difundida por el organismo electoral, el sistema se abrió con el conteo en 0, por lo que los primeros cambios se observarán conforme se procesen las actas que van ingresando desde los distintos puntos del país y del exterior. En ese sentido, el tablero permite identificar la evolución del resultado y cómo se distribuyen los votos entre ambos candidatos y las categorías de votación (válidos, blancos y nulos).

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Resultados oficiales de la ONPE

La ONPE precisó que el sitio está diseñado para que el público revise los datos oficiales sin intermediarios, de manera que el seguimiento se realice directamente desde la fuente electoral.

Qué tener en cuenta sobre el orden del conteo de actas

El comportamiento del conteo no suele ser uniforme por zonas. En procesos anteriores, las primeras actas que ingresan al sistema tienden a provenir de Lima y el Callao, por lo que el resultado inicial puede reflejar, en mayor medida, la preferencia de esas circunscripciones.

Con el paso de las horas, el cómputo incorpora actas de otras regiones del país, además de las del extranjero y de zonas rurales. Este orden de llegada puede modificar la lectura del resultado parcial, por lo que la ONPE recomienda revisar el avance junto con el porcentaje de actas contabilizadas y el detalle de votos válidos, blancos y nulos.

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En términos prácticos, los primeros reportes suelen ser una fotografía incompleta del universo electoral, y el resultado se consolida a medida que se amplía la cobertura del conteo.

JNE prueba la nueva cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: JNE)

Instalación total de mesas y cifras de la jornada electoral

En paralelo al despliegue de la plataforma de resultados, la ONPE informó que a las 11:35 horas se instalaron todas las mesas de sufragio (90,223) a escala nacional para el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial. El organismo recordó que el plazo legal para completar este proceso era el mediodía, según el artículo 252 de la Ley Orgánica de Elecciones.

De acuerdo con el Centro de Soporte y Monitoreo de la ONPE, la ODPE Tarma fue la primera en reportar el 100 % de instalación de mesas en su jurisdicción. Hacia las 10:00 horas, también informaron el cumplimiento total las ODPE Arequipa, Bongará y Tayacaja, entre otras.

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Entre las últimas en dar cuenta de la instalación en sus circunscripciones figuraron las ODPE Bagua, Requena, Lima Oeste 1 y 3, Alto Amazonas, Sánchez Carrión, Tambopata y Mariscal Ramón Castilla.

Miembros de mesa y votación: horario y capacitación

La ONPE detalló que, a escala nacional, debían instalarse 90,223 mesas para recibir el voto de 26 millones 114,619 ciudadanos. En el extranjero, debían funcionar 2,506 mesas para atender a 1 millón 194,172 peruanos en el exterior.

En esta Segunda Elección Presidencial, la ONPE indicó que cumplieron un rol central 278,187 peruanos: los miembros de mesa a cargo de conducir la instalación, la votación —de 07:00 a 17:00 horas— y el escrutinio, incluido el llenado de actas con los resultados de cada mesa.

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Para apoyar su desempeño, el organismo ofreció capacitación virtual en capacitate.onpe.gob.pe y orientación presencial en las ODPE, oficinas distritales y oficinas en centros poblados.