Rating del fin de semana: los números de ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Granja VIP’, ‘JB Noticias’ y ‘El Reventonazo de la Chola’

El rating del fin de semana dejó una fotografía clara del prime time del sábado: 'El Reventonazo de la Chola’ encabezó la tabla, mientras 'Me Caigo de Risa’ registró un segundo lugar, 'La Granja VIP’ marcó el cuarto puesto y 'JB Noticias’ quedó atrás.

La jornada mostró una competencia directa entre Latina y Panamericana TV, con públicos repartidos y una diferencia amplia en el primer lugar.

La medición se dio en un contexto de fuerte programación de entretenimiento, con un reality en etapa decisiva, un formato internacional en competencia y un bloque de humor que buscó posicionarse en la conversación del fin de semana.

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Los números del sábado: liderazgo y diferencias en el prime time

La tabla del sábado ubicó a ‘El Reventonazo de la Chola’ como lo más visto con 10,5 puntos de rating, por encima del resto de ofertas del horario nocturno.

En el mismo comparativo, ‘Me Caigo de Risa’ cerró con 3,5 puntos, ‘La Granja VIP’ alcanzó 3,0 y JB Noticias quedó con 2,9. Las cifras confirmaron un escenario de competencia donde el primer lugar se despegó, mientras que el segundo, tercero y cuarto se mantuvieron en márgenes cercanos.

‘El Reventonazo de la Chola’: entrevista, homenaje y un mensaje al público

La emisión que lideró el sábado incluyó una entrevista con Edgar Vivar, quien, según el programa, confirmó su regreso al Perú para una temporada circense en el “Circo de la Chola Chabuca”. El espacio también realizó un homenaje a Eusebio “Chato” Grados junto a su familia y “las Chicas mañaneras”.

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Tras conocerse el resultado, la conductora agradeció la sintonía con una declaración dirigida a la audiencia: “Quiero agradecer de corazón a todas las familias que nos siguen respaldando con su sintonía cada fin de semana en el Reventonazo y eso nos fortalece para seguir ofreciendo lo mejor al público”.

El programa también anunció un próximo proyecto fuera de la pantalla: el 16 de julio abrirá las puertas su circo con el espectáculo Un principito en el circo de la Chola Chabuca, con presencia de Edgar Vivar, según lo comunicado.

‘Me Caigo de Risa’: el desempeño del formato internacional en la competencia

El formato internacional que conduce José Peláez registró 3,5 puntos en la medición del sábado mencionada en el comparativo. En Perú, el programa se emite de lunes a sábado a las 21:00 por la señal de Latina Televisión, lo que lo coloca como un jugador constante en la franja nocturna.

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En la competencia del fin de semana, su cifra lo ubicó en el segundo lugar del grupo evaluado, por encima de los dos espacios de Panamericana TV incluidos en la misma comparación.

El programa de humor 'Me caigo de risa Perú' debuta en Latina Televisión con 12 reconocidas figuras del espectáculo nacional en desafíos cómicos.

La Granja VIP: 3,0 puntos en una etapa clave del reality

En el mismo reporte, el reality de convivencia obtuvo 3,0 puntos. El reality de convivencia de Panamericana TV se emite de lunes a viernes a las 19:00 y los sábados a las 20:00, un horario en el que suele depender del arrastre, la expectativa por eliminaciones y los giros de la convivencia para sostener el interés semana a semana.

Con el programa en etapa decisiva, el rendimiento del sábado funciona como un dato de referencia para su recta final, donde el desenlace y la definición de los finalistas suelen empujar la conversación en redes y el seguimiento del público.

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La semana decisiva de La Granja VIP Perú comenzó con seis semifinalistas: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera.