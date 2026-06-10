Perú

Juntos por el Perú confirma que José Domingo Pérez no denunciará a Jorge Nieto pese a “difamación” y le pide “más responsabilidad”

El partido descartó acciones legales tras las declaraciones de Nieto sobre presuntos vínculos con Movadef y llamó a evitar expresiones que profundicen la polarización en el país

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Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media accompanied Ernesto Zunini, secretary general of the Juntos por el Peru party, and economist Pedro Francke, ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media accompanied Ernesto Zunini, secretary general of the Juntos por el Peru party, and economist Pedro Francke, ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El partido Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, confirmó este martes que el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, integrante del equipo técnico de la agrupación, no presentará una denuncia contra el excandidato Jorge Nieto, a pesar de considerar que existió “difamación” en declaraciones que formuló durante una entrevista televisiva.

Ernesto Zunini, secretario general de la formación política, anunció en diálogo con La República que habían “decidido no concretar” la acción porque buscan “mantenernos dialogantes”.

“No es un cálculo, sino es lo que el país quiere. Ya hay bastante polarización y judicializar estos temas podría ser correcto (...) imagínate que a ti te digan terrorista”, expresó.

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Pérez, actual abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y aliado de Sánchez, había advertido con demandar por difamación agravada a Nieto, quien sugirió en un podcast que “congresistas de Puno” de Juntos por el Perú “son fundadores del Movadef” (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), organización vinculada a Sendero Luminoso, uno de los grupos armados más violentos de Sudamérica.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de abril, en la que se registró al exministro y excandidado a la Presidencia de Perú por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, durante un acto proselitista, en Lima (Perú). EFE/Sebastián Blanco
Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de abril, en la que se registró al exministro y excandidado a la Presidencia de Perú por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, durante un acto proselitista, en Lima (Perú). EFE/Sebastián Blanco

“¿Yo puedo ignorar eso? Perdóname, Víctor, yo leí completo el informe de la Comisión de la Verdad: 70,000 muertos resultado de la declaratoria de guerra que Sendero Luminoso le hizo al Estado peruano, 70% de las violaciones de derechos humanos son responsabilidad de Sendero Luminoso, lo dijo la Comisión de la Verdad, no yo. Yo no me siento cómodo con esa compañía en una alianza política, concédeme ese derecho”, sostuvo Nieto.

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Zunini negó que la bancada tenga vínculos con Movadef y calificó esas acusaciones como falsas: “Él se equivocó, él mintió porque no es correcto que haya una bancada etnocacerista en Juntos por el Perú. No es cierto que nosotros seamos aliados del Movadef o hayamos suscrito un pacto con él para que él diga: ‘Yo jamás me voy a juntar con una organización que tiene compromisos con Movadef’. Eso es falso. Y eso forma parte de la campaña de miedo”, manifestó.

“Entendemos que en el contexto electoral hay muchas personas que todavía se dejan llevar por el entusiasmo. En todo caso, la exhortación es a ser más responsable con lo que se dice, porque él representa a un sector de la población. Expresiones como esta dividen más al país”, agregó.

Más temprano, el excandidato indicó que había acordado “no tener una relación judicial” con Juntos por el Perú y añadió que ellos habías “respondido asequibles al pedido”.

Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez
Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

“Nada de lo que yo he dicho no es de dominio público ni de conocimiento en investigaciones en curso. Nada. Y yo remito a mis palabras, dije cosas muy puntuales. Yo no mencioné, por ejemplo, palabras como, en fin... ya no voy, no quiero volver sobre el tema”, declaró en la radio Exitosa.

“Yo no cuestiono el derecho, si es que están habilitados políticamente, su derecho a participar. No lo cuestiono. Yo lo que cuestiono es que yo tenga que ser parte de una coalición donde este tipo de personajes estén”, continuó.

El Movadef se fundó en 2009 y promueve la liberación de civiles, policías y militares involucrados en la guerra interna impulsada por el grupo de ideología “marxista-leninista-maoísta” que buscaba acceder al poder mediante la lucha armada.

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