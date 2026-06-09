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Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026

La ‘blanquirroja’ recibe a la ‘verde’ en el Callao en un choque decisivo para sus aspiraciones. Conoce los detalles y sigue las incidencias

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10:53 hsHoy

¡Día de partido! Perú y Bolivia se enfrentan hoy, martes 9 de junio, por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina 2026. La ‘blanquirroja’ llega con la obligación de sumar una victoria para mantener vivas sus opciones de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial Femenino 2027, por lo que además de ganar deberá estar atenta a los resultados de sus rivales directos en la lucha por la clasificación.

Perú y Bolivia se enfrentan por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina 2026.
Perú y Bolivia se enfrentan por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina 2026.
10:53 hsHoy

Así llega Perú al partido

Perú afronta esta última jornada con la ilusión intacta de seguir peleando por un lugar en el repechaje. Días atrás, conjunto dirigido por Antonio Spinelli sumó un valioso punto en su visita a Argentina tras igualar 1-1 y llega a esta fecha ubicado en la séptima posición con ocho unidades. Para mantener opciones de clasificación, la ‘blanquirroja’ está obligada a imponerse ante Bolivia y esperar resultados favorables en otros encuentros de la jornada.

10:53 hsHoy

Así llega Bolivia al partido

Bolivia llega a esta última jornada en una situación crítica. La selección altiplánica viene de sufrir una contundente derrota por 8-0 ante Paraguay como local, resultado que confirmó las dificultades que ha atravesado a lo largo del certamen. Con apenas un punto sumado en ocho presentaciones y registros completamente negativos, la ‘verde’ se mantiene en lo más bajo de la clasificación, por lo que buscará cerrar su participación con una mejor imagen frente a Perú.

10:53 hsHoy

Perú vs Bolivia: posibles alineaciones

Perú: Mia Shalit; Grace Cagnina, Mía León y Luana Chamochumbi; Valerie Gherson, Andrea Thorisson, Khloe Olano y Gabriela Garcia; Claudia Domínguez, Raquel Bilcape y Alesia García.

Bolivia: Hillary Saavedra; Karen Rodríguez, Issela Plata, Samantha Alurralde y Nashmi Segovia; Abigail Quiroz, Wendy Baltazar y Cielo Veizaga; Ilsen Rodríguez, Olivia Tamaki y Carla Méndez.

10:53 hsHoy

Perú vs Bolivia: canal TV del partido

La transmisión del encuentro entre Perú y Bolivia estará a cargo de DirecTV Sports, señal internacional que posee los derechos de la Liga de Naciones Femenina 2026 para territorio peruano y el resto de Sudamérica. Asimismo, el partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming DGO, disponible en dispositivos móviles, tablets y computadoras.

Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura completa desde el Estadio Miguel Grau del Callao. En nuestra página web podrás seguir la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles y el resumen del encuentro al término de los 90 minutos.

10:52 hsHoy

Perú vs Bolivia: horario del partido

La selección peruana recibirá a Bolivia este martes 9 de junio por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina 2026. De acuerdo a la programación oficial de Conmebol, encuentro se jugará desde las 18:00 horas de Perú (19:00 horas de Bolivia), al igual que los demás duelos de la jornada, que se disputarán en simultáneo.

El escenario será el Estadio Miguel Grau del Callao, donde se espera una importante presencia de aficionados para alentar a la ‘Blanquirroja’ en un partido clave para sus aspiraciones de alcanzar el repechaje mundialista. Quienes deseen asistir aún pueden adquirir sus entradas a través de Joinnus, con precios accesibles que van desde los S/ 10 soles.

Perú recibe a Bolivia en un duelo decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026.
Perú recibe a Bolivia en un duelo decisivo por la Liga de Naciones Femenina 2026. Crédito: FPF
10:52 hsHoy

Perú y su duelo final en la Liga de Naciones Femenina 2026

Perú se juega una de sus últimas cartas en la Liga de Naciones Femenina 2026. La ‘blanquirroja’ enfrentará a Bolivia en el Callao con la obligación de ganar para seguir soñando con un lugar en el repechaje clasificatorio al Mundial Femenino 2027. Además de sumar los tres puntos, el equipo nacional estará atento a los resultados de sus rivales directos en la lucha por la clasificación.

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