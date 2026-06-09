Kevin Díaz le recuerda a Mario Irivarren que fue él quien perdió a Onelia Molina: "Nadie le quitó nada, no supo valorar lo que tenía"

En un momento lleno de emoción, Kevin Díaz finalmente abrió su corazón y le declaró su amor a Onelia Molina en pleno programa en vivo. Además, no dudó en enviarle un contundente mensaje a Mario Irivarren, asegurando que fue él quien la perdió por no saber valorarla. Video: América TV / Esto es Guerra

Lo que venía siendo un secreto a voces dentro y fuera del set de ‘Esto es Guerra’ terminó por decirse en voz alta. El modelo venezolano Kevin Díaz confesó en plena transmisión en vivo del reality de América Televisión que está enamorado de su compañera Onelia Molina, y aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo al exnovio de la odontóloga, Mario Irivarren: “Nadie le quitó nada; él sencillamente lo perdió”, afirmó sin titubeos.

La confesión llegó días después de que ambos regresaran de un viaje a Cartagena, Colombia, del 4 al 8 de junio, que el propio Díaz habría costeado en su totalidad. La escapada ya había generado revuelo cuando el equipo del programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló que ambos se hospedaron en la suite presidencial del hotel Casa Lola Luxury.

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Se trata de una habitación cuya tarifa ronda los 2.400.000 pesos colombianos (cerca de 580 dólares) por noche con desayuno incluido. La recepcionista del establecimiento confirmó al equipo del programa que la suite fue ocupada por una sola reserva.

La declaración en el set y la respuesta de Onelia

Todo comenzó cuando los conductores del programa preguntaron a Díaz por la sonrisa que no podía ocultar. “¿Cómo no voy a estar feliz? Lo que se ve no se pregunta. Me fui de vacaciones y compartí un viaje muy lindo con Onelia, con la ‘bebichi’”, respondió el venezolano. Cuando Katia Palma le preguntó directamente por su estado sentimental, Díaz fue contundente: “Enamorado”.

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Kevin Díaz lanzó un dardo a Mario Irivarren al afirmar que no supo valorar a Onelia Molina.

Onelia Molina recibió la declaración en silencio durante varios segundos, sorprendida y también con una sonrisa, respondiendo luego con humor: “Hasta que no tenga un anillo, soy soltera”. Pero no dejó de reconocer la experiencia: “La pasé increíble”, añadió entre risas.

Más adelante, en el detrás de cámaras del programa, ambos evitaron confirmar si hubo besos o si compartieron habitación. “Esas cosas no se dicen, esas cosas no se cuentan”, respondieron al ser consultados por ‘América Hoy’.

Díaz también le dedicó palabras directamente a Molina frente a todo el set: “Si nadie te ha dicho lo increíble que eres, lo inteligente que eres, lo hermosa que eres, yo te lo digo. Y me encantas un montón. Me gustas demasiado”, declaró. La reacción de la odontóloga fue de evidente emoción, aunque sin abandonar su postura de no oficializar nada.

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El dardo a Mario Irivarren y el ampay en Argentina

El nombre de Mario Irivarren entró en la conversación cuando la conductora Katia Palma hizo un comentario sobre los tres —Onelia, Kevin y Mario— y los supuestos traslados en auto que habrían compartido en el pasado. Tanto Díaz como Molina descartaron esa versión, aunque la odontóloga fue enfática: “Él no tiene nada que ver acá”.

Kevin y Onelia son entrevistados en 'Esto es Guerra' sobre su reciente viaje juntos. Kevin revela que pagó todos los gastos y confiesa su gran admiración por Onelia, quien se muestra encantada con sus gestos de caballero. Video: América TV / Esto es Guerra

Díaz fue más lejos y aludió directamente al ampay en Argentina, donde Irivarren fue captado siendo infiel a Molina. “Él no tiene velas en este entierro. Nadie le quitó nada; él sencillamente lo perdió. No supo valorar lo que tenía a su costado”, dijo. El comentario fue uno de los más comentados de la emisión.

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Mientras tanto, Irivarren optó por el silencio respecto al tema y se limitó a publicar en sus historias de Instagram una serie de consejos sobre entrenamiento y autocuidado. “Y entrenen también, al menos 3 veces por semana, lo ideal sería 5, si pueden métanle 6”, escribió desde el gimnasio.

El exchico reality también se refirió a quienes atraviesan lesiones: “Si tienen una lesión hagan terapia también, sobre todo si tienes más de 30, ya a esta edad uno no se cura así no más”, agregó.

La cercana relación entre Kevin Díaz y Onelia Molina

La relación entre Díaz y Molina viene siendo tema de especulación desde abril de 2026, cuando la odontóloga fue captada ingresando al departamento del venezolano y permaneciendo allí durante la noche.

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Kevin Díaz confesó en vivo en Esto es Guerra que está enamorado de Onelia Molina tras su viaje a Cartagena, Colombia.

A partir de entonces, la prensa de espectáculos siguió de cerca cada aparición pública de ambos, incluyendo imágenes en las que se les ve tomados de la mano en Colombia y un video difundido por la cuenta de Instagram @guerrerosycombatientesperu donde Díaz le da un beso en la mejilla a Molina y la rodea por la cintura detrás de cámaras.

Molina, por su parte, publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos del viaje a Colombia donde, por primera vez, incluyó una imagen junto a Díaz. Entre las postales también figuró una fotografía de la modelo tomando el sol frente al mar con un bikini blanco, captada desde un ángulo que sus seguidores atribuyeron al venezolano.

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La odontóloga también dejó abierta la puerta a lo que pueda venir: “Mis puertas ya no están cerradas, están abiertas para lo que venga, viajes, salir, conocer. Yo soy una persona soltera”, declaró en el programa.