La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

Abrazados y acostados sobre la arena en la orilla, China Suárez y Mauro Icardi disfrutaron del contacto con el mar y la naturaleza (Instagram)

Las imágenes de China Suárez y Mauro Icardi en Maldivas presentaron una variedad de escenas en las que se destacó tanto el entorno natural del destino como diferentes momentos de su experiencia en pareja y en familia. A través de diversas postales que compartió el jugador del Galatasaray, se mostró súper enamorado de la actriz en postales playeras súper sensuales.

“El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos”, escribió el jugador al compartir un álbum de fotos donde, entre las alucinantes vistas del lugar, publicó una foto al desnudo de la actriz en el exclusivo resort de lujo en el que se alojaron. Sin embargo, Icardi jugó con todo el lado más sexy de su pareja: cubrió las lolas como la zona intima de Eugenia con recuadros blancos para que no se vea de más.

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La China Suárez el desnudo, rodeada de vegetación exuberante y palmeras, retratada por Mauro Icardi (Instagram)

China Suárez posó arrodillada en aguas turquesas y cristalinas, luciendo un bikini marrón y rodeada de vegetación tropical en las Islas Maldivas

De espaldas y tomados de la mano, la pareja observó el mar desde la playa mientras un arcoíris cruzaba el cielo parcialmente nublado

Otra de las fotografías retrató a la ex Casi Ángeles arrodillada en aguas cristalinas de color turquesa, con fondo de arena blanca visible y un cielo despejado, luciendo un bikini marrón. El paisaje se completó con palmeras y vegetación de isla al fondo. En otra imagen, la actriz aparecía de pie en la orilla, sosteniendo una bebida amarilla y un teléfono móvil, con la playa desierta y el mar en calma, rodeada de palmeras alineadas.

Otra piscina rectangular, enmarcada por palmeras, brindó vista directa a la playa y al mar

El futbolista practicó esnórquel bajo el agua junto a una tortuga marina, rodeado de corales y fauna marina

En una escena de pareja, ambos posaron sobre la arena húmeda, cerca del agua. La China estaba recostada de lado, mientras Mauro se ubicaba detrás, apoyado en sus brazos. La foto mantenía como fondo el mar turquesa, la arena blanca y la vegetación tropical. También subió una fotografía donde la pareja se abrazaba y besaba en la cubierta de un barco de madera, con el mar azul intenso de fondo. En esa secuencia, ella vestía shorts de jean y una blusa clara, mientras él llevaba una remera blanca y pantalón corto.

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La pareja se abrazó y besó en la cubierta de un barco de madera, con el mar azul intenso y la costa cubierta de vegetación como paisaje

Una taza de café con arte en la espuma que decía “Hecho en Maldivas” destacó la experiencia turística del resort

La transparencia del agua permitió observar el fondo arenoso con claridad. Las instalaciones del resort aparecieron en varias tomas, entre ellas una piscina rodeada de vegetación exuberante y palmeras, con reposeras blancas en la sombra, y otra piscina rectangular con vista directa a la playa, enmarcada por palmeras.

En una fotografía, la pareja aparece de espaldas, tomados de la mano y observando el mar desde la playa, mientras un arcoíris cruzaba el cielo parcialmente nublado. Otra imagen los mostraba abrazados y acostados sobre la arena en la orilla, con el mar a sus espaldas. Además, hubo una toma de Mauro Icardi practicando esnórquel bajo el agua junto a una tortuga marina, con corales y fauna marina visibles, resaltando las actividades acuáticas durante su estadía.

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De noche, la playa iluminada por luces cálidas y un cielo estrellado mostró la atmósfera serena del complejo en las Islas Maldivas

“El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos”, escribió el jugador

Una de las fotografías exhibió una taza de café con arte en la espuma que llevaba la leyenda “MADE IN MALDIVES”, enfatizando la experiencia turística y el cuidado en el servicio del resort. Mientras que en otra de las fotos, la pareja recostada en la orilla, con la actriz sosteniendo una bebida, el agua transparente y el cielo despejado, en un entorno dominado por palmeras y construcciones bajas propias de resorts de lujo.

Una villa con techo de paja y grandes ventanales, junto a una piscina de agua turquesa, representó la arquitectura característica del resort

Las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi en el soñado destino

La arquitectura del resort se apreció en la imagen de una villa con techo de paja y grandes ventanales, ubicada frente a una piscina de agua turquesa rodeada de vegetación tropical. Una persona en traje de baño se encontraba en la puerta. Las escenas nocturnas también formaron parte del registro, como la fotografía de la playa con palmeras iluminadas y un cielo estrellado, donde las luces cálidas de las villas generaban un ambiente sereno.

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De pie en la orilla, la actriz a pura sensualidad con la playa desierta y el mar en calma de fondo

La pareja posó sobre la arena húmeda, cerca del agua, con el mar turquesa y la vegetación de la isla en el horizonte

Bungalows sobre pilotes y una garza en primer plano completaron la postal del paisaje natural y la exclusividad del destino

Abrazados sentados en la playa, o en poses lúdicas sobre la arena en la orilla, luego de otro viaje especial de la pareja por Japón, transmitieron cercanía y complicidad. También hubo fotografías a los besos, sentados en agua poco profunda y rodeados de paisaje tropical. Otro registro visual destacó los bungalows sobre pilotes, junto a una garza sobre rocas en primer plano, con el agua serena y el cielo parcialmente cubierto.

Reposados en la orilla, la pareja compartió un momento distendido, con China Suárez sosteniendo una bebida y el paisaje de palmeras al fondo

Entre mimos y enamorados, la pareja sonríe con el mar y el cielo azul intenso como entorno

Las fotografías transmitieron un ambiente relajado y exclusivo, resaltando la belleza natural de las Islas Maldivas, la intimidad y el disfrute en pareja, las actividades acuáticas, el contacto con la naturaleza y las instalaciones de lujo del resort.

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