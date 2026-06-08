La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

Las imágenes de China Suárez y Mauro Icardi en Maldivas presentaron una variedad de escenas en las que se destacó tanto el entorno natural del destino como diferentes momentos de su experiencia en pareja y en familia. A través de diversas postales que compartió el jugador del Galatasaray, se mostró súper enamorado de la actriz en postales playeras súper sensuales.
“El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos”, escribió el jugador al compartir un álbum de fotos donde, entre las alucinantes vistas del lugar, publicó una foto al desnudo de la actriz en el exclusivo resort de lujo en el que se alojaron. Sin embargo, Icardi jugó con todo el lado más sexy de su pareja: cubrió las lolas como la zona intima de Eugenia con recuadros blancos para que no se vea de más.
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Otra de las fotografías retrató a la ex Casi Ángeles arrodillada en aguas cristalinas de color turquesa, con fondo de arena blanca visible y un cielo despejado, luciendo un bikini marrón. El paisaje se completó con palmeras y vegetación de isla al fondo. En otra imagen, la actriz aparecía de pie en la orilla, sosteniendo una bebida amarilla y un teléfono móvil, con la playa desierta y el mar en calma, rodeada de palmeras alineadas.
En una escena de pareja, ambos posaron sobre la arena húmeda, cerca del agua. La China estaba recostada de lado, mientras Mauro se ubicaba detrás, apoyado en sus brazos. La foto mantenía como fondo el mar turquesa, la arena blanca y la vegetación tropical. También subió una fotografía donde la pareja se abrazaba y besaba en la cubierta de un barco de madera, con el mar azul intenso de fondo. En esa secuencia, ella vestía shorts de jean y una blusa clara, mientras él llevaba una remera blanca y pantalón corto.
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La transparencia del agua permitió observar el fondo arenoso con claridad. Las instalaciones del resort aparecieron en varias tomas, entre ellas una piscina rodeada de vegetación exuberante y palmeras, con reposeras blancas en la sombra, y otra piscina rectangular con vista directa a la playa, enmarcada por palmeras.
En una fotografía, la pareja aparece de espaldas, tomados de la mano y observando el mar desde la playa, mientras un arcoíris cruzaba el cielo parcialmente nublado. Otra imagen los mostraba abrazados y acostados sobre la arena en la orilla, con el mar a sus espaldas. Además, hubo una toma de Mauro Icardi practicando esnórquel bajo el agua junto a una tortuga marina, con corales y fauna marina visibles, resaltando las actividades acuáticas durante su estadía.
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Una de las fotografías exhibió una taza de café con arte en la espuma que llevaba la leyenda “MADE IN MALDIVES”, enfatizando la experiencia turística y el cuidado en el servicio del resort. Mientras que en otra de las fotos, la pareja recostada en la orilla, con la actriz sosteniendo una bebida, el agua transparente y el cielo despejado, en un entorno dominado por palmeras y construcciones bajas propias de resorts de lujo.
La arquitectura del resort se apreció en la imagen de una villa con techo de paja y grandes ventanales, ubicada frente a una piscina de agua turquesa rodeada de vegetación tropical. Una persona en traje de baño se encontraba en la puerta. Las escenas nocturnas también formaron parte del registro, como la fotografía de la playa con palmeras iluminadas y un cielo estrellado, donde las luces cálidas de las villas generaban un ambiente sereno.
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Abrazados sentados en la playa, o en poses lúdicas sobre la arena en la orilla, luego de otro viaje especial de la pareja por Japón, transmitieron cercanía y complicidad. También hubo fotografías a los besos, sentados en agua poco profunda y rodeados de paisaje tropical. Otro registro visual destacó los bungalows sobre pilotes, junto a una garza sobre rocas en primer plano, con el agua serena y el cielo parcialmente cubierto.
Las fotografías transmitieron un ambiente relajado y exclusivo, resaltando la belleza natural de las Islas Maldivas, la intimidad y el disfrute en pareja, las actividades acuáticas, el contacto con la naturaleza y las instalaciones de lujo del resort.
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