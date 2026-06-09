Perú

Ministerio Público denuncia que dos fiscales fueron secuestrados por policías tras hallar cédulas de votación marcadas en Ucayali

La Junta de Fiscales Supremos repudió el accionar policial y anunció acciones penales contra los agentes involucrados en la retención de los funcionarios durante el balotaje

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Personas esperan para votar en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Personas esperan para votar en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El Ministerio Público denunció este martes que dos fiscales fueron privados de su libertad por agentes de la Policía Nacional (PNP) en la región Ucayali, durante el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En un pronunciamiento firmado por la Junta de Fiscales Supremos, la institución expresó rechazo a la actuación de los efectivos y manifestó respaldo a los funcionarios afectados durante el proceso electoral del domingo 7 de junio.

De acuerdo con el comunicado, los fiscales se encontraban “en pleno ejercicio de sus funciones” durante el hallazgo de cédulas de votación marcadas, cuando, según la versión de la institución, los agentes los detuvieron y los mantuvieron bajo custodia desde las 14:30 hasta las 19:00, situación que la Junta consideró una privación ilegítima de la libertad.

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“Condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales, toda vez que los efectivos policiales habrían actuado sin derecho, motivo ni facultad justificada”, señaló el comunicado.

Ministerio Público

En desarrollo.

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