Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Sekou Gassama ha sido llamado "mamarracho" por Johan Fano. - Crédito: Difusión

A Johan Fano le ha sorprendido la manera en cómo Universitario de Deportes se gestionó la contratación de Sekou Gassama, la gran carta de Álvaro Barco en ataque y que finalmente acabó decepcionando por su intrascendencia ofensiva. Para el ‘Gavilán’, la operación por el hispano-senegalés fue un despropósito.

“Lo que han hecho en la ‘U’ ha sido un disparate. Lo que han hecho en la ‘U’ ha sido un mamarracho. No puedes traer a un jugador que hace siete u ocho meses no juega a un tricampeón”, apuntó con dureza en una entrevista concedida a ‘Sin TV’.

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El delantero hispano-senegalés no ha dado la talla en Universitario. - Crédito: Difusión

En línea con esa apreciación, Fano ha sugerido que el club debe centrarse en una línea ascendente de rendimiento con incorporaciones con mejor perfil, considerando que lleva un amplio dominio en la Liga 1 por su condición de tricampeón: “Si el año pasado llegaste a octavos de final de una Libertadores, el objetivo debía ser igualarlo o superarlo. Pero trajeron jugadores que no estuvieron a la altura del club”.

Además, el otrora seleccionado peruano evidenció su preocupación por la manera en cómo las instituciones de talla de Universitario miran de costado al fútbol formativo. "Los clubes siempre han visto las divisiones menores como un gasto y no como una inversión. Colombia y Ecuador nos han sacado muchísima ventaja en infraestructura y formación", sostuvo.

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Sekou Gassama salió pifiado por todo el Monumental en el Universitario vs Coquimbo Unido. ESPN

Gassama entornillado

Hubo un vuelco de 180° grados en el caso Gassama. Al no entrar en los planes de Héctor Cúper para el arranque del Torneo Clausura 2026, se ha buscando una salida saludable con el hispano-senegalés y su entorno. Tras algunos diálogos se estableció un escenario favorable para todos los bandos.

Así las cosas, la directiva de Universitario comenzó a trabajar en el plan de reformación de la delantera con Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula bajo estricta mirada. Sin embargo, en un momento inesperado, Sekou Gassama hizo saltar todo por los aires al reconfigurar la postura inicial.

Sekou Gassama quiere mantenerse en Universitario. - Crédito: Difusión

El portento físico que fracasó en su intento de ser el nuevo ‘9’ de club tricampeón de Perú se mostró reacio a una salida definitiva, argumentando que se siente con ganas de seguir en Ate y así hacer respetar su contrato. Y en caso se insista con la disolución de su contrato, buscará el pago total de su vínculo sin financiamientos.

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Con ese ambiente enrarecido, las autoridades de Universitario frenaron de golpe las operaciones en curso por sus nuevos arietes. Ahora deberán plantear un nuevo contexto incluyendo a Gassama en la ecuación, aunque está claro que en caso siga en las filas ‘cremas’ no será considerado por gustos tácticos de Cúper.

El delantero hispano-senegalés habló de su futuro en la 'U' luego del triunfo sobre Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)