Perú presentará equipo A y B en cuadrangular amistoso contra Argentina y Venezuela antes de la Copa Sudamericana de Vóley. Crédito: CSV

La selección peruana de vóley continúa con su preparación para la Copa Sudamericana, torneo que se disputará en Lima y marcará una nueva prueba para el equipo dirigido por Antonio Rizola. Con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al certamen continental, la Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmó la realización de un cuadrangular amistoso internacional de mayores que reunirá a cuatro equipos a finales de junio.

El evento se desarrollará en la capital peruana y contará con la participación de las escuadras de Argentina y Venezuela como países invitados. Sin embargo, la principal novedad será que Perú no competirá con un solo representativo, sino con dos equipos distintos (Perú A y Perú B), una medida que permitirá ampliar el universo de observación del comando técnico.

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La iniciativa forma parte de la planificación establecida por Rizola y su grupo de trabajo para evaluar a todas las voleibolistas convocadas antes de definir el plantel que afrontará los próximos desafíos internacionales en esta temporada 2026.

La noticia fue confirmada por el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, en diálogo con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación. Según explicó, la presencia de dos sextetos nacionales permitirá al comando técnico de la ‘blanquirroja’ realizar una observación más amplia del grupo antes de anunciar la convocatoria para el primer desafío del año.

“Vienen Argentina y Venezuela, y vamos a presentar dos equipos peruanos. Lo que buscamos con este cuadrangular es que el profesor Rizola tenga la posibilidad de observar compitiendo a todas las chicas que están convocadas. Esto con efecto de poder ver cuál será el grupo humano con el que contará para la Copa Sudamericana”, señaló.

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La 'bicolor' competirá internacionalmente a partir de este mes. Créditos: Latina / Instagram.

De esta manera, las seleccionadas de la ‘bicolor’ tendrán la posibilidad de mostrarse en un contexto de competencia internacional, un aspecto que suele ser determinante para el análisis del cuerpo técnico antes de confeccionar una nómina definitiva. La medida también permitirá distribuir mejor la carga de minutos entre las convocadas y generar una competencia interna que eleve el nivel del grupo en plena etapa de preparación.

Argentina y Venezuela serán los rivales

El cuadrangular contará con la presencia de Argentina y Venezuela, dos selecciones sudamericanas que servirán como exigentes pruebas para el equipo patrio. Ambos países llegarán a Lima con el objetivo de continuar sus respectivos procesos de preparación internacional, lo que garantizará encuentros de buen nivel competitivo para las voleibolistas peruanas.

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Además de medir el rendimiento colectivo, los partidos permitirán al comando técnico de Antonio Rizola analizar aspectos tácticos, físicos y emocionales de las jugadoras frente a rivales de características distintas. La presencia de selecciones extranjeras también representa una oportunidad para que el público peruano pueda observar de cerca el trabajo que viene desarrollando la selección nacional en esta nueva etapa.

El escenario elegido para albergar el cuadrangular amistoso será el Polideportivo Lucha Fuentes, recinto que se ha convertido en uno de los principales centros de actividad del voleibol peruano.

La competencia se llevará a cabo durante los últimos días de junio y servirá como la última gran prueba antes de la Copa Sudamericana. Aunque todavía no se ha oficializado la programación completa de los encuentros, se espera que en los próximos días la FPV anuncie las fechas y horarios de cada partido.

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Antonio Rizola es el líder de un nuevo proyecto en el voleibol peruano que busca recuperar su esencia. Crédito: CSV

Última prueba antes de la Copa Sudamericana

Más allá de los resultados, el principal objetivo del certamen será ofrecerle a Antonio Rizola una visión más amplia del plantel con el que cuenta actualmente. La apuesta por presentar a Perú A y Perú B evidencia la intención de evaluar a todas las convocadas en igualdad de condiciones y definir con mayor precisión el grupo que representará al país en la Copa Sudamericana.

Con Argentina y Venezuela como rivales y la posibilidad de observar a todas las jugadoras en acción, el cuadrangular amistoso aparece como una pieza clave dentro de la preparación de la selección peruana para uno de los desafíos más importantes de la temporada.

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