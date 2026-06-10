Dalia Durán denuncia que John Kelvin habría entrado a su casa y se llevó sus pertenencias

Dalia Durán acudió a la comisaría de Santa Luzmila, en el distrito de Comas, Lima, para brindar una nueva declaración ante la Policía Nacional del Perú y reveló ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que presentó una denuncia adicional contra Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin: el cantante habría ingresado a su domicilio sin su autorización, valiéndose de la presencia de una de sus hijas menores, y habría sustraído sus pertenencias.
“Yo también lo he denunciado. El señor ha ingresado utilizando a mi menor hija sin mi autorización y bajo que yo no estaba en el domicilio, a robarse las cosas de mi domicilio, mis pertenencias”, declaró.
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Dalia Durán precisó que la denuncia por el presunto robo fue presentada el mismo día en que ocurrieron los hechos. Durante la entrevista, también señaló que su principal preocupación no son los bienes materiales, sino la seguridad de sus hijos.
“Me preocupa básicamente, más que las cosas materiales que no me interesa porque por algo yo trabajo, son específicamente el tema de violencia, la tentativa de feminicidio... porque no voy a permitir que a mí me pase nada. Y yo si algo me sucede a mí, lo voy a culpar estrictamente al señor Jonathan”, afirmó.
Condena por agresión psicológica y procesos pendientes
La denuncia por el presunto robo contra John Kelvin se produce en un contexto de múltiples procesos judiciales abiertos. El 16.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó a Sarmiento a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por agresión psicológica en agravio de Durán, por un hecho ocurrido en 2023.
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La pena fue convertida en 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio en caso de incumplimiento. La sentencia también establece la prohibición de acercamiento a Durán durante todo el periodo de condena, salvo en situaciones vinculadas a las obligaciones alimentarias respecto de sus hijos, y ordena que la denunciante reciba tratamiento psicológico especializado.
El abogado de Durán, Aarón Alemán, confirmó que el 12 de junio se emitirá el fallo íntegro de la sentencia en una audiencia convocada por el Poder Judicial. Además, precisó que su patrocinada mantiene activa una denuncia por tentativa de feminicidio y violencia familiar, presentada en mayo de 2026, que aún aguarda evaluación judicial.
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“Actualmente estamos llevando a cabo también una nueva denuncia que ha formulado mi patrocinada por tentativa de feminicidio y agravio contra los menores”, señaló el letrado en declaraciones a Un Día en el Mall.
Alemán también confirmó que Durán cuenta con tres medidas de protección vigentes y que tanto ella como su hijo menor tienen resguardo judicial activo. “Ella está bastante asustada y mortificada, tiene temor por su integridad, su vida, la de ella y la de sus hijos”, indicó el abogado.
La postura de Durán frente al proceso
En declaraciones previas recogidas por Un Día en el Mall, Durán afirmó que no retirará la denuncia y que afronta el proceso desde una perspectiva distinta a la de años anteriores. “La Dalia de hoy 2026 no es la Dalia del 2021. No voy a cambiar versión alguna, me voy a mantener firme”, sostuvo. La denunciante también señaló que el acercamiento que tuvo con el cantante en los meses previos respondió a su intención de mantener una relación cordial como padres, pero que los hechos que denuncia volvieron a repetirse.
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Sobre la situación de sus hijos, Durán compartió en sus redes sociales un mensaje de su hijo mayor, de 16 años, quien defendió su versión de los hechos y el papel que cumple como madre.
“Para que dejen de publicar sin saber la verdad de todo, mis hermanitos y yo nos encontramos muy bien y esa estabilidad es gracias a la que ustedes tanto critican, MI MADRE A LA QUE AMAMOS porque sabemos cómo es realmente”, se lee en el texto. Durán también señaló que cuenta con pruebas adicionales a las que obran en poder de la fiscalía: “Yo tengo más pruebas que Fiscalía”, declaró.
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La versión de Kelvin y la respuesta de su defensa
Tras conocerse la sentencia, Sarmiento se pronunció a través de sus redes sociales y anunció que continuará con sus compromisos artísticos en Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina. “A todo el público que ha comprado sus entradas en el extranjero o eventos privados, estén tranquilos porque John Kelvin va a subir al escenario a cantar”, expresó.
En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, el cantante señaló sentirse “apenado” con la situación y negó tener algo que ocultar. Su abogado, Ricardo Franco de la Cuba, cuestionó la sentencia y sostuvo que la denuncia de Durán respondería a celos por la vida sentimental del artista, versión que el propio Sarmiento respaldó.
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Durán, por su parte, descartó cualquier motivación de ese tipo y reafirmó que sus denuncias se circunscriben a los hechos que afectan a sus hijos y a ella. “La vida privada del señor es irrelevante, no me interesa, nunca me ha interesado. Me baso simplemente en lo que es acá, mis hijos y yo, el resto no me importa”, afirmó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.
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