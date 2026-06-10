Observadores de la OEA instan a los peruanos a tener paciencia ante el ajustado resultado de la segunda vuelta

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a la ciudadanía peruana y a los distintos actores políticos a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, marcada por una estrecha diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
El pronunciamiento fue realizado por Víctor Rico, jefe de la misión de observación desplegada en el país, quien destacó la importancia de respetar los procedimientos establecidos por las autoridades electorales mientras continúa el procesamiento de actas y la resolución de observaciones presentadas durante el proceso.
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“La misión hace un llamado a todos los actores a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales”, señaló Rico al referirse al escenario generado por el ajustado resultado de la contienda presidencial.
OEA pide agilizar revisión de actas observadas
Además de exhortar a la calma, la misión internacional consideró necesario que las autoridades electorales resuelvan con rapidez los recursos y observaciones pendientes para brindar mayor certidumbre a la población.
En ese sentido, Rico indicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) deben atender “con la mayor celeridad posible las observaciones e impugnaciones que reciban en relación con esta segunda elección presidencial”.
La recomendación se produce mientras continúan las labores de revisión y procesamiento de actas observadas, una etapa clave para la definición de los resultados oficiales en una elección caracterizada por una diferencia reducida entre ambos postulantes.
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Candidatos prometieron
La misión de observación también saludó las declaraciones realizadas por los candidatos presidenciales respecto al respeto de los resultados oficiales que proclamen los organismos electorales.
Según explicó Rico, ambos aspirantes a la Presidencia han reconocido que la elección presenta un margen estrecho entre los contendientes. Asimismo, destacó que los dos han expresado su disposición a aceptar el resultado final emitido por las autoridades competentes.
Para la OEA, este compromiso contribuye a fortalecer la confianza en el proceso electoral y favorece un clima de estabilidad mientras concluyen las etapas pendientes del escrutinio.
Jornada electoral y casos reportados
Durante su evaluación preliminar, la misión observó que la jornada electoral del 7 de junio se desarrolló de manera pacífica en los distintos puntos supervisados por los observadores internacionales.
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Rico señaló que tanto la votación como el escrutinio se realizaron de forma ordenada y conforme a los procedimientos establecidos por los organismos electorales. Asimismo, se refirió a los reportes sobre presuntas cédulas electorales manipuladas que circularon durante la jornada.
Al respecto, indicó que el Ministerio Público informó que los casos fueron detectados en cinco distritos de Lima y cinco regiones del país. Añadió que todas las cédulas observadas fueron reemplazadas siguiendo los protocolos establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Fortalecer la transmisión digital de resultados
La Misión de Observación Electoral de la OEA recomendó fortalecer los mecanismos de transmisión digital de resultados preliminares para futuros procesos electorales. Según explicó Víctor Rico, esta medida permitiría brindar mayor certeza a la ciudadanía durante las etapas iniciales del conteo de votos.
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El jefe de la misión señaló que uno de los aspectos que llamó la atención de los observadores fue la suspensión de la transmisión digital de datos correspondientes a los votos emitidos en el extranjero y en algunos distritos de Lima durante la segunda vuelta electoral.
Asimismo, informó que la misión permanecerá en el país observando las siguientes etapas del proceso electoral. Una vez concluida la elección, la OEA emitirá un informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre el desarrollo de los comicios en el Perú.
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