Ricardo Morán explica por qué estuvo ausente en la final de Yo Soy 10 años: “Contra el COVID-19, nadie puede”

El último sábado 02 de julio se llevó a cabo la final de Yo Soy 10 años, cuyo ganador fue el imitador de Rauw Alejandro, Toño Muñoz. El programa de canto e imitación llegó a su fin y se despidió de la televisión peruana tras poco más de 25 temporadas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la ausencia de Ricardo Morán, pues su puesto fue reemplazado por el cantante Mauri Stern, quien ha estado como jurado en las anteriores ediciones de Yo Soy y tiene bastante conocimiento del formato.

A través de las redes sociales, Ricardo Morán dio a conocer el motivo por el cual no estuvo en la gala final del reality. Y es que el productor se contagió de COVID-19. El también comediante se animó a contestar las dudas de sus seguidores y en las historias de su cuenta de Instagram informó que contrajo coronavirus.

“¿Por qué no estuviste en la final de ‘Yo soy’?”, le preguntó uno de sus fanáticos y a lo que el director de la productora ‘Rayo en la botella’ respondió: “COVID-19″. Recordemos que es la segunda vez que Morán contrae el virus, pues en agosto del 2021 reveló que sufrió con los síntomas del coronavirus.

Asimismo, otra de sus seguidores le escribió un mensaje lamentando que no haya podido estar en el último programa de Yo Soy y aseguró que es el personaje más representativo del reality. Esto no pasó desapercibido para Morán y le contestó haciendo público su texto añadiendo unas palabras.

“Yo también estoy apenado, pero contra el COVID-19, nadie puede. Cuídense todos”, agregó en otra de sus historias.

Cabe mencionar que, Ricardo Morán no había dado ninguna señal de estar enfermo y no se pronunció en sus redes sociales contando lo sucedido. En su lugar, continúa promocionando sus shows de comedia y todo parece indicar que las vacunas contra el Covid-19 están haciendo que no vuelva a sufrir con los síntomas.

MAURI STERN LLORÓ AL DESPEDIRSE DE YO SOY

En medio de lágrimas, el cantante Mauri Stern se despidió de Yo Soy. Previo a ello, la producción preparó un homenaje al artista mexicano, resaltando que ha llegado a ganarse el corazón de todos los peruanos y permitió que lo conocieran durante todo el tiempo que fue jurado del espacio de Latina.

Este emotivo detalle logró la reacción de Mauri Stern, quien no pudo contener el llanto y muy emocionado agradeció a los peruanos por haberlo aceptado en sus hogares. Asimismo, señaló que siempre ha tenido un gran cariño por Perú, pues es un país que le abrió las puertas desde el tiempo en que estaba en Magneto.

“Perú desde el primer momento cambió mi vida, me recibieron en un momento tan importante y tan valioso que lo único que debo es sentirme afortunado (...) Gracias al equipo por recibirme, invítenme siempre. Amo la comida, amo sus lugares naturales, cuiden este bello país que tiene un corazón inmenso. Desde mi corazón mexicano, los amo”, dijo.

El desgarrador llanto de Mauri Stern al despedirse de ‘Yo Soy’: “Desde mi corazón mexicano, los amo”. El programa se despidió de la TV peruana este 2 de julio. (Video: Latina)

