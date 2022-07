Aldo Miyashiro y su inesperada respuesta sobre las ‘pichangas’: “Si no te dejan ir al fútbol es porque eres huev...”

Aldo Miyashiro se enfrentó a periodista que le preguntó sobre las pichangas. (Foto: Composición)

Tras ser protagonista de un ampay con su exreportera Fiorella Retiz, el conductor de TV estuvo alejado de las canchas. Este sábado 2 de julio reapareció con sus compañeros de Once Machos en el Complejo Deportivo, donde brindaron un partido amistoso.

Al finalizar la contienda, Aldo Miyashiro fue abordado por un periodista de El Popular, quien le pidió que haga la invitación a los que ya “podemos salir a jugar fútbol”. Lo que nunca esperó fue la respuesta del actor.

“Haz una invitación que ya podemos salir a jugar fútbol, por favor, ya podemos regresar a las pichangas”, preguntó el periodista a Aldo Miyashiro, quien bastante serio respondió: “El que quiera salir a jugar fútbol, puede salir a jugar fútbol, si no te dejan a ti es porque eres huev...”, generando la risa de los presentes y del propio periodista.

En otro momento, el conductor de La Banda del Chino señaló que estaba feliz de volver a las canchas y le dedicó unas palabras a sus compañeros de Once Machos.

“Volvemos a las canchas en un partido amistoso. Agradezco a ustedes que siempre estuvieron conmigo en los momentos tan complicados. Quiero seguir trabajando con ustedes y hay que demostrar un buen partido para tanta gente”, señaló a su equipo.

Aldo Miyashiro enfrenta a periodista con inesperada respuesta. El conductor de TV regresó a las canchas el 2 de julio. (Video: TikTok)

ALDO MIYASHIRO DESCARTÓ RECONCILIACIÓN CON ÉRIKA VILLALOBOS

Como se recuerda, Aldo Miyashiro se encuentra separado de la actriz Erika Villalobos desde el mes de abril. Esto tras salir a la luz el ampay con Fiorella Retiz donde se les ve en besos y abrazos. Meses después, el conductor señaló que su aún esposa no le ha dado una segunda oportunidad, tampoco han conversado sobre la posibilidad de salvar su matrimonio.

“No hemos hablado para nada de eso, estamos en un proceso de poder enfrentar de la mejor forma el tema con nuestros hijos. ¿Si me gustaría una reconciliación? De eso no voy a hablar, no me gustaría un titular del todo claro de lo que estoy pensando en este momento. De lo que estoy convencido es que el mejor camino para nuestros hijos es que estemos lo mejor posible”, declaró a Trome.

Pese al distanciamiento, el recordado actor de La Gran Sangre solo tuvo palabras de admiración para su expareja, a quien fue a ver actuar en su reciente obra. “Es una actriz que admiro y respeto, que me gusta ver en escenario. Ahora, también actúa mi hija, entonces quería verla. No voy a dejar de ir a un lugar cuando actúa gente que yo quiero, no me parecía nada extraño (ir a verlas)”, añadió.

Aldo Miyashiro asegura que solo tiene una relación de padres con Érika Villalobos. (Foto: Composición)

SEGUIR LEYENDO: