Manuela Camacho cuenta su triste experiencia amorosa tras ver el trend de TikTok basado en el tema ‘Ojos Marrones’

La periodista Manuela Camacho se tomó unos minutos para contar una de sus experiencias amorosas luego de ver el trend de TikTok basado en la canción ‘Ojos Marrones’ del artista venezolano Andrés Vicente, más conocido por su nombre artístico Lasso.

Y es que la exreportera de ‘La Banda del Chino’ se sintió identificada con la letra del tema y los distintos vídeos que se han vuelto viral en dicha plataforma, cuyo contenido se trata de comparar las relaciones amorosas de una persona con su pareja actual y la anterior, dejando entrever que la ex será siempre la persona indicada.

Manuela Camacho quiso contarle a sus más de 173 mil seguidores en TikTok que vivió una triste situación cuando fue “el clavo que saca a otro clavo”. Cabe mencionar que la letra de la canción trata de un chico que conoce a otra mujer con la que lleva una relación “más sana” tras terminar su “tóxico romance”, pero aún así no puede olvidar a su ex de ‘ojos marrones’.

“He sido la no ojos marrones, o sea, el clavo que estaba sacando a otro clavo y es horrible, doloroso porque yo siento que en la canción él describe una relación más sana, bonita, ella sí se lleva bien con sus amigos, no discuten tanto y, sin embargo, nada es igual, las compara y no es lo mismo“, comenzó diciendo la comunicadora.

“Porque en mi experiencia, si una persona no ha superado a su expareja no importa lo que tú hagas, esa persona va a seguir pensando en la anterior. Sin importar que tan tóxica y conflictiva fue esa relación, la va atener de cierta manera idealizada y uno ahí como idio.. perdiendo el tiempo”, agregó.

Asimismo, se animó a enviar un contundente mensaje a todas aquellas personas que todavía siguen amando a su expareja, pues considera que no es justo que alguien inicie una relación sentimental teniendo aún sentimientos por una ex.

“Es terriblemente frustrante querer darle lo mejor de ti a una persona, ofrecerle otro concepto de relación cuando esa persona no está lista para recibirlo y no lo va a ser recíproco, eso no es justo. No lo hagan porque duele muchísimo. Si no lo han superado o no están seguros o seguras de haber cerrado una relación, no inicien otra. Es difícil, pero lo mejor suele ser sanar primero con uno mismo, ser honesto con lo que estás sintiendo y tener responsabilidad afectiva para no terminar hiriendo a otros en un proceso que te corresponde a travesar en soledad”, concluyó.

Su publicación ha alcanzado más de 317 mil reproducciones, más de 33 mil ‘Me encanta’ y cientos de comentarios donde la mayoría de los usuarios le daban la razón y compartían sus propias experiencias. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el mismo Lasso le escribiera explicándole su canción.

“No, ¡la canción habla de la primera cita luego del periodo de luto de superar a alguien, es la primera vez que sales con alguien nuevo!”, comentó y tuvo varias reacciones. Hasta el momento, Manuela Camacho no le ha respondido.

