Congresista de Estados Unidos destaca importancia del voto extranjero y pide respetar los resultados electorales

El congresista de Florida emite un mensaje sobre el proceso electoral presidencial en Perú. (Crédito: X/@RepCarlos)

En medio del estrecho margen que separa a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el conteo de votos emitidos en el extranjero continúa siendo un factor clave para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cinco años. Hasta el momento, los resultados mantienen un escenario de alta expectativa debido a la cantidad de actas pendientes de procesamiento fuera del país.

En ese contexto, el congresista estadounidense Carlos Giménez, representante del estado de Florida, se pronunció sobre el proceso electoral peruano a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. El legislador resaltó la importancia de contabilizar los sufragios emitidos por los peruanos residentes en el exterior y pidió que se respete el resultado que arroje el conteo oficial.

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Carlos Giménez destaca el papel del voto exterior en una elección presidencial aún reñida. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: X/@ RepCarlos/Agencia Andina)

Votos emitidos en EE.UU.

En su mensaje, Giménez señaló que sigue de cerca el desarrollo de la elección presidencial peruana desde Estados Unidos, donde también se desarrolló la jornada electoral para los ciudadanos peruanos residentes en ese país.

“Estamos aquí en los Estados Unidos mirando los resultados de la votación para la presidencia en Perú”, manifestó el congresista al referirse al avance del escrutinio tras la segunda vuelta electoral.

Asimismo, destacó que todavía existen votos emitidos en territorio estadounidense que deben ser incorporados al conteo oficial. “Sabemos que la elección está bastante reñida y también sabemos que hay muchos votos aquí que fueron emitidos en los Estados Unidos que se tienen que contar”, afirmó.

Pide respetar el resultado oficial

El legislador también hizo un llamado a reconocer el valor de los votos emitidos por los peruanos en el exterior, especialmente en una elección caracterizada por la estrecha diferencia entre los candidatos que disputan la Presidencia.

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En ese sentido, expresó su expectativa de que los votos pendientes sean incorporados al proceso de manera regular y que su resultado sea reconocido por los actores involucrados. “Espero que cuando se cuenten esos votos, el voto sea respetado”, señaló.

La captura de pantalla de un sistema de conteo de votos muestra a Roberto Sánchez Palomino con un 50.056% frente al 49.944% de Keiko Fujimori, con el 96.016% de actas contabilizadas en las elecciones presidenciales de Perú. (ONPE)

Piden expulsar a embajador de EE.UU. en Perú

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones generales en Perú, un pedido formal solicita la expulsión del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, por supuesta injerencia en el proceso electoral. Según informó Infobae Perú, el abogado Javier Ildefonso Adrianzen Carreño presentó ante la Presidencia de la República un documento en el que exige que el diplomático sea declarado persona no grata y abandone el país en un plazo de 24 horas si la decisión oficial se materializa. El texto argumenta que declaraciones recientes del representante estadounidense habrían superado los límites aceptados para una misión diplomática.

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La solicitud sostiene que Navarro habría incurrido en injerencia por comentarios sobre la supervisión internacional de la segunda vuelta electoral. De acuerdo con el documento recogido por Infobae Perú, el embajador afirmó en su cuenta oficial de X: “Ayer fue un día de mucha actividad como observadores de las elecciones. El trabajo, sin embargo, sigue. Como parte del equipo internacional presente, continuamos monitoreando el proceso hasta el anuncio de resultados oficiales”. El peticionante considera que pronunciamientos de este tipo pueden interpretarse como una intervención en asuntos internos que competen únicamente a las autoridades peruanas.

Solicitan que Bernie Navarro sea declarado persona no grata tras mensaje sobre comicios en Perú, (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Andina)

El escrito presentado solicita que el Gobierno evalúe las acciones del diplomático y adopte las medidas que considere necesarias para preservar la autonomía de las instituciones nacionales. Infobae Perú detalla que la figura de persona no grata permite a un Estado rechazar la permanencia de un representante extranjero y que la preocupación por el impacto de las declaraciones de Navarro se ha intensificado en el contexto de un proceso electoral considerado de competencia exclusiva de Perú. La decisión final queda ahora en manos del Ejecutivo peruano, que deberá valorar el alcance de la controversia y las eventuales repercusiones diplomáticas.

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