Perú Deportes

Pablo Lavandeira se marcha de FC Cajamarca con un sentido mensaje a la ciudad: “Me toca volver a despedirte”

El uruguayo-peruano sedujo al área deportiva ‘azul y oro’ por su largo recorrido en la Liga 1, pero al momento que llegó al equipo no logró demostrar sus credenciales. Se va sin registrar anotaciones ni asistencias

Guardar
Google icon
Pablo Lavandeira disputó 16 partidos en el Apertura 2026 sin mayor incidencia ofensiva. - Crédito: FC Cajamarca
Pablo Lavandeira disputó 16 partidos en el Apertura 2026 sin mayor incidencia ofensiva. - Crédito: FC Cajamarca

Lo que era un secreto a voces acabó confirmándose: Pablo Lavandeira cerró su breve capítulo con FC Cajamarca, entidad a la que había llegado iniciando la campaña motivado por la presencia de Hernán Barcos y otros viejos conocidos con los que compartió vestuario a lo largo de su carrera en Perú.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el uruguayo-peruano confirmó su alejamiento definitivo del conjunto ‘azul y oro’ con un sentido mensaje de despedida a la localidad cajamarquina, la cual tiene un espacio único en su corazón al ser el lugar en el que dio inicio a su trayectoria en el país hace más de una década.

PUBLICIDAD

Pablo Lavandeira pidió sinceras disculpas tras explotar contra arbitraje de la Liga 1
Pablo Lavandeira no terminó de sentirse cómodo en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

“Con tristeza, nostalgia pero sobre todo un gran agradecimiento me toca volver a despedirte Cajamarca hermosa. Fueron unos pocos meses donde me volviste a mostrar lo maravillosa que sos junto con su gente”, partió escribiendo Lavandeira con pena.

“Así como no fue un hasta nunca la despedida del 2015 esta tampoco lo será porque siempre estaré ligado a vos en sentimiento y familia. Hoy te digo hasta dentro de un rato y como dice zitarroza, cuanto más lejos me vaya más te voy a recordar”, cerró junto a una postal.

El jugador de FC Cajamarca no ocultó su enojo tras las polémicas decisiones arbitrales durante el duelo ante Juan Pablo II.

A Lavandeira se le contrató en FC Cajamarca para que ofreciera un perfil diferente tanto en la interna como dentro del verde; sin embargo, el mediocentro nunca logró sentirse cómodo en el equipo. A ello, conviene mencionar, presentó problemas con la organización del fútbol peruano que le ocasionaron una suspensión.

PUBLICIDAD

Sin trascender futbolísticamente hablando y con un salario elevado, los altos mandos del club decidieron perfilar una salida, la cual acabó oficializándose tras la finalización del Torneo Apertura 2026.

Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira. - Crédito: FC Cajamarca
Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira. - Crédito: FC Cajamarca

FC Cajamarca se desarma

Contra todo pronóstico, FC Cajamarca armó un plantel interesante con Hernán Barcos como piedra angular para encarar su primera temporada en la Liga 1. De la mano del ‘Pirata’ llegaron otros futbolistas con amplio recorrido en el fútbol peruano con el afán de aportar experiencia y jerarquía a un vestuario joven.

De ahí que sea una auténtica sorpresa que un semestre más tarde la estructura deportiva quede desvertebrada por apuros económicos de la institución con los refuerzos. Además, marcadas diferencias entre directivos y algunos jugadores agilizaron las salidas en pleno Torneo Apertura 2026.

El 'Pirata' revolucionó el amistoso entrando de cambio. Registró un gol y una asistencia. | VIDEO: DyJ Sports

Definitivamente, el caso más ilustre en ese apartado ha sido el de Hernán Barcos, quien había llegado entre bombos y platillos tras una difícil marcha de Alianza Lima tras ser desmarcado por disposiciones directivas. Al veterano goleador no había manera de cuestionarle su rendimiento —registró 9 dianas en 17 apariciones— pero su permanencia se hizo insostenible por su elevada cotización.

Con HB9 sucedieron otros alejamientos que confirmaron el éxodo en la interna de FC Cajamarca. Arley Rodríguez, Matías Almirón también dijeron adiós en pleno campeonato y no se descarta que Ricardo Lagos y Pablo Míguez sigan sus pasos muy pronto.

Arley Rodríguez – FC Cajamarca – Liga 1 – Perú – deportes – 21 mayo
Arley Rodríguez aseguró que FC Cajamarca intentó rebajarle 30% del salario y afirmó que su despido apareció después de rechazar esa medida, en medio de tensiones internas y reclamos del plantel. (FC Cajamarca)

A pesar de la incomodidad por perder futbolistas de peso, el DT Celso Ayala se encuentra convencido que el grupo seguirá fuerte para aprontar la Copa de la Liga y el Torneo Clausura, siendo este último determinante para una recuperación total en el ecosistema nacional.

FC Cajamarca cerró su participación en el Apertura 2026 por encima de la franja de descenso tras escapar de ese oscuro sótano a partir de una excelente buena racha surgida en la recta final. En ese camino se sacó de encima, con absoluta autoridad, a Sport Boys y Sporting Cristal.

Temas Relacionados

Pablo LavandeiraFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así terminó Perú tras victoria ante Bolivia

La goleada por 4-0 del equipo de Spinelli no alcanzó para que la ‘bicolor’ se haga con un boleto al repechaje de la Copa del Mundo. Sin embargo, esta participación debe significar un punto de partida para los siguientes torneos clasificatorios

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así terminó Perú tras victoria ante Bolivia

Perú goleó a Bolivia, pero no logró el repechaje al Mundial por diferencia de goles en Liga de Naciones Femenina 2026

La ‘blanquirroja’ quedó en la quinta casilla, a cinco goles de conseguir la repesca para la próxima Copa del Mundo Femenina. De todas formas, se se vio un crecimiento importante a nivel individual y colectivo

Perú goleó a Bolivia, pero no logró el repechaje al Mundial por diferencia de goles en Liga de Naciones Femenina 2026

Perú presentará equipo A y B en cuadrangular amistoso contra Argentina y Venezuela antes de la Copa Sudamericana de Vóley

Antonio Rizola alistará dos sextetos distintos para un minitorneo de preparación en Lima. Conoce la fecha, los rivales y todos los detalles

Perú presentará equipo A y B en cuadrangular amistoso contra Argentina y Venezuela antes de la Copa Sudamericana de Vóley

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

El exdelantero ‘crema’ cuestionó con dureza la capacidad de las autoridades para cerrar un refuerzo de garantía en ataque al tiempo que arremetió contra el hispano-senegalés, quien se rehúsa a marcharse

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Deportivo Géminis renovó a su capitana Miryec Muñoz y apunta alto para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley

El equipo comeño anunció la renovación del contrato de su capitana y confirmó que seguirá al frente del plantel para la siguiente edición del campeonato de vóley peruano

Deportivo Géminis renovó a su capitana Miryec Muñoz y apunta alto para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,412% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,412% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Juntos por el Perú confirma que José Domingo Pérez no denunciará a Jorge Nieto pese a “difamación” y le pide “más responsabilidad”

Embajador Bernie Navarro: Mientras EE.UU. vigila transparencia electoral en Perú, China opera sin fiscalización en Chancay

Ministerio Público denuncia que dos fiscales fueron secuestrados por policías tras hallar cédulas de votación marcadas en Ucayali

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Dalia Durán denuncia que John Kelvin habría entrado a su casa y se llevó sus pertenencias

Dalia Durán denuncia que John Kelvin habría entrado a su casa y se llevó sus pertenencias

Rating del fin de semana: los números de ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Granja VIP’, ‘JB Noticias’ y ‘El Reventonazo de la Chola’

Kevin Díaz le recuerda a Mario Irivarren que fue él quien perdió a Onelia Molina: "Nadie le quitó nada, no supo valorar lo que tenía"

Samahara Lobatón entre lágrimas confirma que no se casará con Youna: “Es complicado tener una relacion a larga distancia”

Korina Rivadeneira se enfoca en su carrera y celebra el lanzamiento de su película ‘Un matrimonio inesperado’ en Prime Video

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así terminó Perú tras victoria ante Bolivia

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así terminó Perú tras victoria ante Bolivia

Perú goleó a Bolivia, pero no logró el repechaje al Mundial por diferencia de goles en Liga de Naciones Femenina 2026

Perú presentará equipo A y B en cuadrangular amistoso contra Argentina y Venezuela antes de la Copa Sudamericana de Vóley

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Deportivo Géminis renovó a su capitana Miryec Muñoz y apunta alto para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley