Pablo Lavandeira se marcha de FC Cajamarca con un sentido mensaje a la ciudad: “Me toca volver a despedirte”

Pablo Lavandeira disputó 16 partidos en el Apertura 2026 sin mayor incidencia ofensiva. - Crédito: FC Cajamarca

Lo que era un secreto a voces acabó confirmándose: Pablo Lavandeira cerró su breve capítulo con FC Cajamarca, entidad a la que había llegado iniciando la campaña motivado por la presencia de Hernán Barcos y otros viejos conocidos con los que compartió vestuario a lo largo de su carrera en Perú.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el uruguayo-peruano confirmó su alejamiento definitivo del conjunto ‘azul y oro’ con un sentido mensaje de despedida a la localidad cajamarquina, la cual tiene un espacio único en su corazón al ser el lugar en el que dio inicio a su trayectoria en el país hace más de una década.

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Pablo Lavandeira no terminó de sentirse cómodo en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

“Con tristeza, nostalgia pero sobre todo un gran agradecimiento me toca volver a despedirte Cajamarca hermosa. Fueron unos pocos meses donde me volviste a mostrar lo maravillosa que sos junto con su gente”, partió escribiendo Lavandeira con pena.

“Así como no fue un hasta nunca la despedida del 2015 esta tampoco lo será porque siempre estaré ligado a vos en sentimiento y familia. Hoy te digo hasta dentro de un rato y como dice zitarroza, cuanto más lejos me vaya más te voy a recordar”, cerró junto a una postal.

El jugador de FC Cajamarca no ocultó su enojo tras las polémicas decisiones arbitrales durante el duelo ante Juan Pablo II.

A Lavandeira se le contrató en FC Cajamarca para que ofreciera un perfil diferente tanto en la interna como dentro del verde; sin embargo, el mediocentro nunca logró sentirse cómodo en el equipo. A ello, conviene mencionar, presentó problemas con la organización del fútbol peruano que le ocasionaron una suspensión.

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Sin trascender futbolísticamente hablando y con un salario elevado, los altos mandos del club decidieron perfilar una salida, la cual acabó oficializándose tras la finalización del Torneo Apertura 2026.

Hernán Barcos acompañado de Tomás Andrade y Pablo Lavandeira. - Crédito: FC Cajamarca

FC Cajamarca se desarma

Contra todo pronóstico, FC Cajamarca armó un plantel interesante con Hernán Barcos como piedra angular para encarar su primera temporada en la Liga 1. De la mano del ‘Pirata’ llegaron otros futbolistas con amplio recorrido en el fútbol peruano con el afán de aportar experiencia y jerarquía a un vestuario joven.

De ahí que sea una auténtica sorpresa que un semestre más tarde la estructura deportiva quede desvertebrada por apuros económicos de la institución con los refuerzos. Además, marcadas diferencias entre directivos y algunos jugadores agilizaron las salidas en pleno Torneo Apertura 2026.

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El 'Pirata' revolucionó el amistoso entrando de cambio. Registró un gol y una asistencia. | VIDEO: DyJ Sports

Definitivamente, el caso más ilustre en ese apartado ha sido el de Hernán Barcos, quien había llegado entre bombos y platillos tras una difícil marcha de Alianza Lima tras ser desmarcado por disposiciones directivas. Al veterano goleador no había manera de cuestionarle su rendimiento —registró 9 dianas en 17 apariciones— pero su permanencia se hizo insostenible por su elevada cotización.

Con HB9 sucedieron otros alejamientos que confirmaron el éxodo en la interna de FC Cajamarca. Arley Rodríguez, Matías Almirón también dijeron adiós en pleno campeonato y no se descarta que Ricardo Lagos y Pablo Míguez sigan sus pasos muy pronto.

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Arley Rodríguez aseguró que FC Cajamarca intentó rebajarle 30% del salario y afirmó que su despido apareció después de rechazar esa medida, en medio de tensiones internas y reclamos del plantel. (FC Cajamarca)

A pesar de la incomodidad por perder futbolistas de peso, el DT Celso Ayala se encuentra convencido que el grupo seguirá fuerte para aprontar la Copa de la Liga y el Torneo Clausura, siendo este último determinante para una recuperación total en el ecosistema nacional.

FC Cajamarca cerró su participación en el Apertura 2026 por encima de la franja de descenso tras escapar de ese oscuro sótano a partir de una excelente buena racha surgida en la recta final. En ese camino se sacó de encima, con absoluta autoridad, a Sport Boys y Sporting Cristal.