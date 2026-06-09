Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú mientras juega con Bolivia

La selección peruana femenina afronta una jornada decisiva en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026. En el estadio Miguel Grau del Callao, la ‘bicolor’ recibe a Bolivia con la obligación de sumar tres puntos y mejorar considerablemente su diferencia de goles para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Sin margen para el error, el conjunto nacional también estará atento a lo que ocurra en otros escenarios del continente, especialmente en los compromisos que involucran a Paraguay y Ecuador, rivales directos en la lucha por acceder a la siguiente instancia del certamen.
Tabla de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol
De momento, la jornada está dejando un panorama poco alentador para las aspiraciones de la selección peruana femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol 2026. En Asunción, Paraguay golpeó desde los primeros minutos y ya supera a Colombia por 3-2, un resultado que, de mantenerse, le permitiría alcanzar los 13 puntos y quedarse momentáneamente con el boleto al repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027. La ‘albirroja’ está aprovechando su oportunidad y complicando a sus perseguidores en la tabla.
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Por si fuera poco, en Quito, Ecuador iguala con Argentina en un encuentro que tampoco favorece a la ‘bicolor’. Con ese marcador, las ecuatorianas sumarían una unidad valiosa que les permitiría mantenerse por delante de Perú en la clasificación. Ante este escenario, el equipo nacional está obligado no solo a ganar ante Bolivia, sino a seguir anotando goles luego del 1-0 marcado por Alesia García.
Los resultados que necesita Perú
Escenario 1: Victoria de Colombia sobre Paraguay
Para que Perú clasifique en este escenario, se tienen que dar tres resultados exactos en la última fecha:
- Ecuador pierde 1-0 ante Argentina: Con esto, Ecuador se queda estancado en 11 puntos y su diferencia de goles baja de +3 a +2.
- Paraguay pierde ante Colombia: Al perder, las paraguayas se quedan fijas en 10 puntos y su diferencia de goles actual (+7) disminuye, quedando fuera del alcance si Perú golea.
- Perú le gana 10-0 a Bolivia: Perú sumaría 11 puntos, empatando a Ecuador. En los goles, la diferencia peruana pasaría de -7 a +3.
El resultado en la tabla: Perú superaría a Ecuador en el cuarto lugar por diferencia de goles (+3 contra +2) y dejaría atrás a Paraguay (10 puntos).
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Cherrie Cox marcó el empate de Perú ante Argentina en Buenos Aires. La atacante ensayó un fuerte remate que movió las redes de la portera de la 'albiceleste'. Crédito: Conmebol.
Escenario 2: Empate entre Paraguay y Colombia
Si Paraguay logra sumar ante las líderes, el panorama se vuelve muchísimo más exigente para la selección peruana:
- Ecuador pierde 1-0 ante Argentina: Se mantiene igual que el caso anterior, estancado en 11 puntos y con +2 de diferencia.
- Paraguay empata con Colombia: Con este resultado, Paraguay alcanza los 11 puntos y mantiene intacta su diferencia de goles actual de +7.
- Perú le gana por 15 goles de diferencia a Bolivia: Al sumar tres puntos, Perú llega a 11 unidades, provocando un triple empate a 11 puntos con Ecuador y Paraguay.
El resultado en la tabla: Al ganar por 15 goles, la diferencia de Perú saltaría de -7 a +8. Con esto, superaría la diferencia de goles de Paraguay (+7) y la de Ecuador (+2), adueñándose milagrosamente del cuarto puesto.
Cualquier otro resultado fuera de esta simulación dejará a Perú fuera de la clasificación.
Programación y resultados de la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol
- Perú 1-0 Bolivia
- Uruguay 0-0 Venezuela
- Ecuador 0-0 Argentina
- Paraguay 3-2 Colombia
Descansa: Chile
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