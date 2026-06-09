Korina Rivadeneira se enfoca en su carrera y celebra el lanzamiento de su película ‘Un matrimonio inesperado’ en Prime Video

'Un matrimonio inesperado' bestá protagonizado por Renzo Schuller y Korina Rivadeneira.

El foco mediático ha estado recientemente sobre Korina Rivadeneira tras las declaraciones de su expareja, el piloto Mario Hart, quien confirmó la anulación de su matrimonio y su actual soltería. Sin embargo, lejos de involucrarse en polémicas personales, la actriz y modelo venezolana ha optado por guardar silencio respecto a la vida privada y concentrar su energía en el lanzamiento de la película ‘Un matrimonio inesperado’, que debuta en el catálogo de Prime Video para todos los países hispanos de Latinoamérica.

La comedia romántica, dirigida por Enrique Chimoy y protagonizada por Renzo Schuller y Korina Rivadeneira, narra la historia de una joven venezolana que acuerda un matrimonio fingido con un empresario peruano para evitar ser deportada. La producción, que ya está disponible en la plataforma de Amazon, se perfila como uno de los estrenos más relevantes del cine peruano reciente y refuerza la presencia de talentos nacionales en el streaming internacional.

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'Un matrimonio inesperado' debuta en el catálogo de Prime Video para todos los países hispanos de Latinoamérica.

Celebra lanzamiento en Prime Video

Rivadeneira ha centrado sus publicaciones y apariciones en la promoción del filme, compartiendo imágenes y mensajes referente a la cinta, evitando referirse a la situación con Hart. En redes sociales, la actriz ha resaltado su entusiasmo por la oportunidad de llegar a nuevas audiencias en Latinoamérica, demostrando que está enfocada en disfrutar del lanzamiento de ‘Un matrimonio inesperado’ en Prime Video.

Korina Rivadeneira promociona la cinta 'Un matrimonio inesprerado'.

La estrategia de Korina Rivadeneira ha sido clara: priorizar su carrera artística y el éxito de la película sobre cualquier controversia de índole personal. La atención se ha volcado hacia el impacto de la cinta en la plataforma internacional, sus apariciones en televisión como ‘Me caigo de risa’ y una inesperada respuesta a quienes suponen un conflicto entre Paloma Fiuza y ella. En su reciente publicación, se puede ver un video donde se les ve como amigas cómplices. “Escuchamos pero no juzgamos”, se lee en la descripción.

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“Un matrimonio inesperado” se posiciona en Prime Video y lleva el cine peruano a toda Latinoamérica

Productores emocionados

Por su parte, los productores Mauricio Vélez y Carlos Tello destacaron la importancia de esta apuesta por la internacionalización del cine peruano, mientras el director Enrique Chimoy confirmó que ya se encuentran en proceso de preproducción de un nuevo largometraje. “Un matrimonio inesperado” representa una oportunidad para que el público latinoamericano conozca más de Korina Rivadeneira como actriz y para que el cine nacional refuerce su presencia en el mercado global del streaming.

La comparación de ‘Un matrimonio inesperado’ con su vida real

Desde el lanzamiento de la cinta, en el 2023, la película peruana ‘Un matrimonio inesperado’ ha sido comparada con la vida de su protagonista Korina Rivadeneira.

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Lla cinta narra la historia de una venezolana que, ante el riesgo de ser deportada, acuerda un matrimonio por conveniencia con un peruano. La trama, de inmediato, evocó en muchos usuarios el vínculo real entre la actriz y el piloto Mario Hart, quienes vivieron una experiencia mediática similar años atrás.

Tras la difusión del tráiler, las reacciones no tardaron en aparecer. Comentarios como “Una historia basada en hechos reales” y “¿No es la historia de Korina y Mario Hart?” se multiplicaron en las plataformas digitales, señalando el paralelismo entre la ficción y la experiencia pública de la pareja. Otros usuarios, en tono irónico, mencionaron al Poder Judicial y cuestionaron la inspiración detrás del guion.

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El matrimonio entre Mario Hart y Korina Rivadeneira fue anulado hace dos años

En ese entonces, Korina Rivadeneira reconoció que era consciente de la polémica que podría generar su participación en la película, pero aseguró que el guion no está basado en su vida. “Cuando me comentaron el proyecto, pensé que era por mi historia, pero después de leer el guion me di cuenta de que no tenía nada que ver con mi caso. Se presta a comparaciones, pero es ficción”, explicó la actriz, en aquel momento, a Infobae Perú.

Además, añadió que la oportunidad de protagonizar la cinta significó años de esfuerzo y que decidió aceptar el reto tras constatar la buena intención del equipo de producción.

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Un matrimonio inesperado, protagonizada por Korina Rivadeneira y Renzo Schuller.

Sobre el papel de Mario Hart en el proceso, Rivadeneira contó que el piloto la apoyó desde el inicio y que jamás sintió que se refería a su historia de amor con ella. “Yo no tengo nada que temer, digan lo que digan. Si ven la película, se darán cuenta de que es una historia distinta”, aseguró, restando importancia a los rumores sobre el parecido entre el filme y su vida personal.

En la sinopsis oficial, ‘Un matrimonio inesperado’ presenta a una joven que acuerda un matrimonio fingido con un empresario peruano para evitar su deportación. A partir de esa premisa, la película explora en clave de comedia las complicaciones y enredos que surgen al tratar de convencer a las autoridades de que su relación es legítima.

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Korina Rivadeneira se refirió a la película 'Un matrimonio inesperado'. Cortesía IG Korina Rivadeneira.