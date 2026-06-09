Samahara Lobatón entre lágrimas confirma que no se casará con Youna: “Es complicado tener una relacion a larga distancia”

Samahara Lobatón confirmó en el podcast Q’Bochinche, de Samuel Suárez y Ric La Torre, que no se casará por ahora con Jonathan Horna, conocido como Youna. YouTube.

Samahara Lobatón confirmó entre lágrimas que no se casará, por ahora, con Jonathan Horna, más conocido como Youna, el padre de su hija mayor. La influencer asistió la tarde del martes 9 de junio al podcast Q’Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, y explicó que la decisión no responde a una pelea, sino a una realidad práctica: la distancia entre Perú y Estados Unidos.

Lobatón insistió en que no hubo un quiebre abrupto ni un conflicto detrás de la medida. Según contó, ambos siguen hablando, pero el momento personal y laboral que atraviesa en Perú la llevó a frenar los planes de boda y a priorizar a su familia.

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El anuncio en ‘Q’Bochinche’: “No me voy a casar”

Durante la conversación con Samuel Suárez y Ric La Torre, Samahara Lobatón explicó que llevaba tiempo recibiendo preguntas sobre su matrimonio, especialmente desde que salió del reality de convivencia ‘La Granja VIP’, y que decidió aclararlo públicamente.

“Me vienen preguntando hace bastante tiempo, si me voy a casar desde que he salido de la granja y creo que es el momento ya de aclararlo. No me voy a casar”, afirmó, antes de matizar que no se trata de un cierre definitivo, sino de una pausa.

En ese mismo tramo, sostuvo que el vínculo con Youna se mantiene y que el afecto sigue vigente. “Youna sabe que yo lo amo muchísimo y yo sé el amor que él me tiene”, dijo.

“No ha pasado nada malo”: la versión de Samahara sobre el estado de la relación

Ante la posibilidad de que su anuncio se interpretara como una ruptura, Samahara puso el foco en evitar lecturas extremas. “No ha pasado nada malo. Es más, estoy hablando con él ahorita. O sea, no ha pasado absolutamente nada malo”, señaló.

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La influencer enmarcó la decisión en su dinámica actual: “Simplemente que ahorita tengo mucho trabajo en Perú y creo que mi prioridad son mis hijos, ¿no? O sea, sacarlos adelante. Yo tengo tres encima”.

En el intercambio, Samuel Suárez reforzó la idea de que el trabajo siempre formó parte de su rutina, aunque eso no necesariamente impedía casarse. La influencer respondió de forma directa: “Yo tengo bastante trabajo aquí en Perú”.

La influencer explicó que la distancia entre Perú y Estados Unidos fue decisiva para pausar sus planes de boda. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Perú y Estados Unidos: el peso de la distancia

El punto central de su explicación fue geográfico y cotidiano. La hija de Melissa Klug resumió el problema con una frase concreta: “Y la vida de Youna está en Estados Unidos y mi vida está acá en Perú”.

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Luego lo desarrolló sin rodeos: “Lo que da por el momento es que yo me quedo en Perú y él en Estados Unidos y es complicado para ambos tener una relación a larga distancia. Ya lo hemos intentado, no ha funcionado”.

El testimonio apuntó a una conclusión práctica: la distancia, sostenida en el tiempo, impone tensiones que la pareja no logró resolver, pese a los intentos previos.

“No quiero hacerle daño”: el intento por cuidar el vínculo

Más allá del anuncio, la influencer remarcó que su objetivo es preservar lo que tienen y sostener una relación sana, sobre todo por el lazo familiar que comparten.

“No quiero hacerle daño ni que él me haga daño. Siento que estoy en un momento de mi vida donde mi corazón necesito guardarlo”, sostuvo. También mencionó a Youna y “su enfermedad” como un factor que la lleva a evitar escenarios de desgaste emocional.

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En ese momento, la emoción se hizo evidente: “No quiero arrepentirme más adelante de lo que él me pueda decir o yo decirle a él y llevar una buena relación con él es lo que más quiero. No quiero que se muera lo que él y yo tenemos”.

Su conclusión fue explícita y en primera persona: “Y entonces decido maduramente decir: no nos vamos a casar, no voy a ir a vivir a Estados Unidos y, me dan ganas hasta de llorar”.

"No me voy a casar”, dijo Samahara Lobatón, y aseguró que buscará mantener una buena relación con Youna por su hija. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Familia, amistad y crianza: “Siempre vamos a ser una familia”

A pesar del giro en sus planes, Samahara insistió en que la historia con Youna no se reduce al plano romántico. “Es maravilloso tener un compañero tan bello en mi vida, él y yo siempre vamos hacer una familia, siempre lo voy apoyar, siempre vamos a seguir trabajando juntos”, dijo.

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La influencer incluso definió el lugar que ocupa su expareja en su vida con una frase de alto contenido personal: “Él probablemente sea el amor de mi vida”.

En esa misma línea, señaló que el vínculo también se sostiene desde la amistad: “Nosotros tenemos una hija, somos una familia, él es mi amigo, fuera de que yo tenga una relación con él es mi amigo, siempre va a ser mi amigo”.

Bromas, “ampay” y su respuesta: “Yo soy una señora”

En medio de un tema sensible, el podcast también planteó otra realidad. Ric La Torre deslizó una “jugada” preventiva, aludiendo a la aparición de imágenes en algún programa de televisión, y Samuel Suárez siguió la broma con la idea de un “ampay”.

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Samahara respondió negándolo y marcó su posición: “No, no, no. Yo soy una, como le digo a Paty siempre, yo soy una señora”. Además, sostuvo que su círculo cercano es estable y que suele estar con ellos durante el día. Consultada por Ric La Torre, confirmó que incluso cuentan con “grupo de WhatsApp, grupo de todo tenemos”.

Samahara Lobatón entre lágrimas confirma que no se casará con Youna. YouTube: 'Q'Bochinche'.